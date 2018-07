Electric Castle – festivalul care împlinește vise

Share



Festivalul Electric Castle își închide, astăzi, porțile după 5 zile cu peste 300 de artiști și peste 210.000 de participanți care au animat domeniile pline de istorie ale castelului Banffy din Bonțida.

Rând pe rând, muzica de pe cele 9 scene s-a oprit la orele mici – și chiar mari – ale dimineții, sutele de oameni rămași aici fiind hotărâți să trăiască festivalul până în ultima clipă, înainte de o pauză de un an până la ediția viitoare. Ultimele beat-uri s-au auzit la ora 10:00, participanții grăbindu-se să prindă autobuzele ce îi așteptau pe cei mai fideli fani ai festivalului.

Seara de duminică a oferit și unul din cele mai emoționante momente ale ediției. Superstarul Jessie J a ales să cedeze scena pentru câteva minute unei fetițe de doar 10 ani din Cluj‑Napoca. Adalia se afla în primul rând când artista a invitat-o pe scenă și i-a permis să aleagă orice piesă din repertoriu ei pe care să o cânte împreună. „Masterpiece” a fost alegerea micuței fane, iar piesa a fost interpretată senzațional, în uralele a peste 30.000 de oameni. „A fost visul meu s-o văd în concert dar nu am crezut niciodată că o să mi se întâmple asta”, ne spunea Adalia la final, „știu totul despre ea, știu fiecare vers, e idolul meu.”

A fost, în general, o seară a contrastelor și surprizelor pe scena principală a festivalului. Recitalul Orchestrei Operei Maghiare de Stat din Cluj-Napoca, cu spectacolul „Night at the Castle – Electric Arias”, special conceput pentru scena mare și susținut de 30 de muzicieni, instrumentiști și DJ, un repertoriu clasic reimaginat cu beat-uri și sample-uri electronice. Chiar dacă muzica simfonică nu este asociată de regulă festivalurilor, recitalurile orchestrelor simfonice sunt un punct deja clasic în programul Electric Castle, unul foarte popular și care devine un moment de „respiro” și de audiție relaxantă pentru încărcarea bateriilor la începutul unei zile care se anunța plină.

Dubioza Kolektiv au demonstrat că, până și în ultima zi, publicul a avut bateriile încărcate la plin, pentru o explozie de energie și unul din cele mai animate show‑uri găzduite anul acesta de castel. Juniori doar ca vârstă și seniori ca reputație și experiență pe marile scene, Nothing but thieves a completat lista concertelor susținute în întreaga lume, de la începutul anului, cu o oprire în Bonțida.

Minim 5.000 de oameni s-au aflat în fața scenei Hangar întreaga seară de duminică, show-urile Cancer Bats și Little Big au confirmat că publicul Electric Castle nu are nevoie doar de superstaruri pentru a trăi intens experiența muzicii de calitate.

Pregătiți pentru Electric Castle 2019?

Regula #1 la Electric Castle: I’ll be back next year! Pentru cei pentru care luna iulie 2019 nu poate veni destul de repede, primele bilete la ediția a șaptea Electric Castle pot fi cumpărate începând chiar de astăzi!

Astfel, un număr limitat de abonamente General Access vor fi puse în vânzare în cadrul unei campanii de pre-sale, în care cei mai mari fani EC vor beneficia de un preț de 299 de lei pentru toate zilele de festival.

Electric Castle 2018 a însemnat un spațiu de 300.000 de metri pătrați, 9 scene, 500.000 de MW putere a sistemului de sonorizare doar la scena principală, peste 1.000 de oameni în echipa de organizare și un infinit de amintiri ce vor fi depănate pentru următoarele 12 luni.

See you at the castle @ EC7, in 2019!