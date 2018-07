Concertul „Amore” al lui André Rieu va fi transmis la Cinema Arta

Share



Sâmbătă, 28 iulie, ora 20:00, D’STARS prezintă la Cinema Arta 3D din Târgu-Mureş concertul de vară de la Maastricht cu André Rieu, „Amore – My Tribute to Love”.

Ediţia 2018 a concertului lui André Rieu are ca temă centrală celebrarea iubirii. André a declarat cu această ocazie: Concertul „Amore – My Tribute to Love”, este tributul meu pentru dragostea pe care o port muzicii şi celor 2 familii: soţiei şi copiilor, cât şi bineînţeles orchestrei mele „Johann Strauss”, familii care mi-au fost alături în concerte de mai bine de 30 de ani. Concertul vine în urma lansării albumului meu „Amore”, care conţine versiuni proprii ale melodiilor de dragoste din lumea muzicii clasice şi a folclorului internaţional.”

Concertele, care se ţin în ambianţa superbă a pieţei medievale din Maastricht-Olanda, oraşul natal al lui André Rieu, oferă o experienţă de neuitat. Fanii din toate colţurile lumii se adună anual pentru a viziona interpretările lui André Rieu alături de orchestra sa „Johann Strauss”, ansamblu alcătuit din 60 de muzicieni, dar şi soprane, tenori şi invitaţi speciali care îi sunt mereu alături. Concertele sunt pline de umor, distracţie şi emoţie pentru toate vârstele.

În premieră pentru publicul român, concertul va fi subtitrat în limba română, ceea ce aduce un maxim de confort celor care nu vorbesc limba engleză, dar îşi doresc să înţeleagă dialogurile pe care André Rieu le poartă cu invitaţii săi. Durata concertului este de 2 ore și 25 de minute (include o pauză de 15 minute).

Biletele costă 45 lei şi se pot cumpăra de la casieria Cinema Arta 3D, după programul obişnuit de funcţionare al acesteia. Pentru informaţii şi rezervări, puteți apela numărul de telefon 0356 730 920.

(A.V.)