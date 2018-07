Mureșul Rezidențial. Ideal Home extinde proiectul Green Residence!

Share



Piața rezidențială a devenit în ultimul an principala atracție pentru cei interesați de o nouă locuință. Și este lesne de înțeles de ce. Mentalitatea și exigențele s-au schimbat, așa că cei interesați încep să se reorienteze și să nu mai investească în apartamente vechi, ce necesită renovare, când la același preț pot cumpăra un apartament nou. Dezvoltatorul Ideal Home, parte din Grupul de firme Fomco, a înțeles acest lucru și a intrat puternic pe piață, cu două proiecte imobiliare.

Primul proiect al dezvoltatorului Ideal Home, Parângului Smart Residence, din zona Dâmbu Pietros, s-a bucurat de un real succes, fiind vândut în totalitate. Pentru un jucător relativ nou pe piața dezvoltatorilor locali a fost un semn bun, o confirmare a solidității și seriozității proiectului. „Mizăm pe calitate și prețuri corecte. Există un interes ridicat pentru apartamente noi, construite la standarde înalte de calitate. Faptul că am vândut toate apartamentele din proiectul Parângului Smart Residence și mare parte din cel de al doilea proiect, Green Residence, zona Tudor, încă din faza lucrărilor de construcție, ne arată că oamenii au încredere în ceea ce facem”, spune Bernát Nyulas manager general Ideal Home.



Ca urmare a succesului înregistrat cu primele două proiecte, dezvoltatorul a luat decizia de a extinde proiectul Green Residence, cu încă un imobil. Green Residence zona Tudor, este un complex de două blocuri în regim P+10, construite la ieșirea din Tîrgu-Mureș spre Livezeni, într-una dintre cele mai căutate zone rezidențiale, datorită combinației perfecte dintre caracterul practic al locuirii în zona urbană și vecinătatea pădurii, cu liniște, mult spațiu verde și o calitate excelentă a aerului. Este un proiect ambițios, de peste 180 de apartamente, construit pe un teren de 6.918 mp, care vor fi dispuse pe o suprafață totală desfășurată de 13.500 mp. Szidónia Székely, manager de proiect Ideal Home, spune că „este vorba despre un proiect cu apartamente foarte spațioase și luminoase, cu o compartimentare occidentală, nemaivorbind de terase imense. În strategia de vânzări, avem grijă de nevoile și posibilitățile fiecărui potențial client, oferind pachete flexibile de finanțare și posibilitatea de a negocia direct cu noi, în situații mai speciale. Știm că multora le este foarte greu în zilele noastre să își poată achiziționa o locuință, așa că dorim să venim în sprijinul târgumureșenilor în acest sens. Dorim să nu fim doar un dezvoltator în plus pe piața mureșeană, cu condiții fixe și rigide, ci să devenim un partener de încredere, care analizează fiecare posibilitate și găsește împreună cu clienții pachetul optim pentru fiecare caz în parte”. Locația este ideală pentru mai multe tipuri de potențiali clienți, datorită amplasării în apropierea unor obiective de interes general. Astfel, proiectul se află la câteva minute de mers pe jos de supermarket-uri, școli, grădinițe, un complex sportiv, stații de autobuz, dar și de una dintre cele mai apreciate zone verzi împădurite ale orașului. Totul, cu acces direct din drumul principal, printr-un drum de legătură amenajat.

Posibilitate de achiziție și pe credit tip „Prima Casă”, cre dit imobilar sau ipotecar. Finanțare și calitate premium

Pentru că nevoile clienților în materie de finisaje nu pot fi întrutotul previzionate, apartamentele vor fi predate semifinisate. Rețeta pare că a prins extraordinar de bine la cumpărători, spune Szidónia Székely, manager de proiect Ideal Home: „Modelele cele mai căutate sunt apartamentele cu 1 și 2 camere, care au în general o suprafață utilă mult mai mare decât cele obișnuite, cu o compartimentare inteligentă, cu terase mari și luminoase. Momentan, apartamente cu 1 cameră mai sunt disponibile doar în cel de al doilea imobil, unde avem 4 tipuri de apartamente de 1 cameră, care au o suprafață utilă între 45 mp și 52 mp. Prețurile variază în funcție de fiecare model în parte, de la 36.900 Euro, la 39.900 Euro + Tva. De asemenea, datorită numeroaselor cereri din partea familiilor tinere cu copii, unde era necesară o configurare mai inteligentă a spațiului, la un buget acceptabil, printr-un efort destul de mare, am reușit să schimbăm două tronsoane, le-am recompartimentat în apartamente cu trei camere, cu bucătărie de tip open space, două camere mai mici și living spațios de 25 de mp”. Astfel, s-a ajuns la o ofertă destul de interesantă, un apartament cu o suprafață utilă de 73,60 mp, fiind disponibil la 57.900 Euro + TVA. Posibilitatea de a achiziționa prin credit imobiliar, ipotecar, și chiar prin ”Prima Casă”, a fost un avantaj. Așa se face că am ajuns rapid la o rată de rezervare de peste 90 % la primul imobil, și deja o marjă de rezervare destul de mare, pentru cel de-al doilea imobil. Începând de anul acesta, am demarat o colaborare strânsă cu instituții bancare, pentru a facilita și ușura procedura de creditare și pentru a reduce cheltuielile clienților legate de costurile de evaluare a imobilelor și referitor la alte taxe.”

Stadiu avansat al lucrărilor de execuție

Pentru că interesul este ridicat și lucrările au înaintat în acest an în ritm alert. Szidónia Székely, manager de proiect Ideal Home, detaliază: „Putem spune cu mândrie, că suntem primul dezvoltator din Tîrgu-Mureș, cu un proiect la cel mai înalt nivel, atât la propriu, pentru că vorbim de un P+10, cât și la figurat. La primul imobil am ajuns deja în faza de finisaje finale interioare și exterioare. În primăvară am finalizat închiderea exterioară, realizată din cărămidă de înaltă calitate marca Termobloc de 30 cm, cu proprietăți termoizolante, cu profil și un gol adecvat introducerii de izolație, o permeabilitate bună și o rezistență termică ridicată. S-au finalizat de asemenea și lucrările de compartimentare, realizate din cărămidă de 20 cm, respectiv cărămidă de 12 cm pentru zidurile interioare în apartamente, precum și instalațiile termice, sanitare, electrice și gaz”. Dar, după cum se spune, „vorba multă, sărăcia omului, dezvoltatorul vă invită să urmăriți evoluția proiectelor pe pagina de Facebook „Green Residence_Targu Mures, precum și pe pagina web www.apartamentemures.ro. Iar pentru ca să vă convingeti, cereți acum o prezentare. Reprezentanții Ideal Home vă răspund la numărul de telefon 0726-136.653, și vă pot programa pentru o vizită la fața locului. La Green Residence, calitatea va face diferența!

În spatele Ideal Home e o experiență de 15 ani Deși poate părea fulminantă și inexplicabilă evoluția noului dezvoltator Ideal Home, secretul din spatele acestui brand este de fapt o afacere cu capital local, dezvoltată continuu începând cu anul 2002. Ideal Home este o nouă linie de business din cadrul Fomco Group, care activează în prezent în domeniile automotive ca one stop shop pentru vehicule mari, producție de mobilier și producție de energie electrică fotovoltaică. Proprietarul și managerul general al grupului, Bernát Nyulas, spune că intrarea pe piața imobiliară este doar un alt pas dintr-un mai lung șir de decizii ambițioase pe care le-a luat de-a lungul celor 15 ani: „Ne-am extins către piața imobiliară pentru că am văzut un potențial mare pe care am dorit să-l exploatăm. Clienții târgumureșni caută tot mai mult locuințe moderne bine construite, iar nouă ne plac foarte mult în business două lucruri: unu – să nu ne plafonăm, ci mereu să facem lucruri curajoase și doi – să ne dezvoltăm continuu, bazându-ne pe calitatea produselor și serviciilor pe care le oferim”.