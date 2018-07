„Poştaşul cumsecade” va fi proiectat în cadrul KineDok

Share



Miercuri, 25 iulie, la ora 20:45, va fi proiectat ultimul documentar din vara aceasta în cadrul festivalului KineDok: „Poştaşul cumsecade”. Cu documentarele KineDok ne vom reîntâlni în noiembrie, tot la J’ai Bistrot (Piața Mărășești nr. 6, Târgu-Mureș):

„Poștașul Cumsecade”/ „The Good Postman”/ „Hyvä postimies”

Regia e semnată de Tonislav Hristov; filmul e o coproducție Bulgaria-Finlanda, realizată în 2016, cu durata de 82 minute

Producător, Co-producător și Companiile de producție: Kaarle Aho, Kai Nordberg; Andrea Stanoeva și Tonislav Hristov; Making Movies Oy, Soul Food

Scenariu: Tonislav Hristov, Lubomir Tsvetkov

Director de imagine: Orlin Ruevski

Montaj: Nikolai Hartmann, Tonislav Hristov

Sunet: Momchil Bozhkov

Muzică: Petar Dundakov

Limba vorbită: bulgară, cu subtitrare în română

Golyam Dervent, un sat pe jumătate părăsit de la graniţa Bulgariei cu Turcia, a rezistat invadatorilor încă din vremea Imperiului Roman. În prezent, populaţia minusculă a satului ezită între generozitate şi prejudecată, confruntată cu o criză europeană de proporţii: refugiaţi sirieni încearcă să treacă noaptea dinspre Turcia spre Europa pe uliţele Derventului. Pentru că satul se află în pragul alegerilor, refugiaţii devin parte a agendei electorale: cei 38 de săteni pensionari au de ales între poştaşul satului, care intenţionează să îi invite pe refugiaţi să se stabilească acolo ca să-l repopuleze; oponentul său şomer, care doreşte întoarcerea comunismului şi crede că Bulgaria e numai pentru bulgari, şi actuala primăriţă care admite că nu prea-i pasă de nimic. Atent coregrafiat, într-un ritm ce respectă viaţa locului, acesta e un film urgent ce aduce în prim-plan anxietăţi majore care au determinat deja decizii drastice în alte contexte electorale.

Trailer film: https://www.youtube.com/watch?v=dxO_WwjJbZk

Premii și participări la festivaluri:

Sundance Film Festival 2017 – Nominated – World Cinema Documentary Competition

Trieste Film Festival 2017 – Won Osservatorio Balcani e Caucaso Award

Göteborg Film Festival 2017 – Nominated – Dragon Award

Tampere Film Festival 2017 – Won Special Prize Award

LET’S CEE Film Festival, Vienna 2017 – Won Special Mention Award

Washington, DC International Film Festival-Won Justice Matters Award – Honorable Mention;

Third Valletta Film Festival 2017 – Best Documentary Film.

KineDok powered by One World Romania este un program de distribuție alternativă de film documentar ce își propune să completeze distribuția clasică și să aducă filmul documentar mai aproape de public. Programul se desfăsoară în paralel în 7 țări partenere: Republica Cehă, Slovacia, Ungaria, Croaţia, Norvegia, Bulgaria şi România, unde este coordonat de către Asociația One World Romania, în strâns parteneriat cu festivalul de film. În cadrul celei de-a patra ediții, 16 documentare produse în țările partenere, vor fi proiectate în numeroase spații neconvenționale din țară. Sub forma unei experienţe care trece dincolo de pereţii tradiţionali ai sălii de cinema, Kinedok invită publicul nu doar să vadă un film pe un ecran mare, ci chiar să se întâlnească cu realizatorii sau protagoniştii filmelor favorite într-un mediu informal.

KineDok este un proiect coordonat în România de One World Romania.

