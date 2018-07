Peste 1500 de candidați au susținut examenele de admitere la Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș

Share



Universitatea de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș a organizat examenele sesiunii de admitere din iulie 2018 pentru programele de studii de la Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie.

Examenele de admitere au avut loc miercuri, 25 iulie, începând cu ora 10:00.

Conform site-ului oficial al universității, www.umftgm.ro, au fost încărcate 1.554 de dosare prin intermediul portalului de înscriere online. Cele mai căutate programe mari de studii sunt Medicină, limba română, unde s-au înscris 473 de candidați, Medicină Dentară, limba română, unde s-au înscris 136 de candidați, precum și Medicină Militară, unde s-au încărcat 125 de dosare. Programele mici de studii Asistență Medicală Generală și Tehnică Dentară se află, de asemenea, în preferințele elevilor.

Prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rectorul Universității de Medicină și Farmacie din Tîrgu Mureș a precizat că nu au existat tentative de fraudă la examenele de admitere și că lucrările au fost corectate de două ori, pentru acuratețe maximă.

Și în acest an, ca și în anii anteriori, programul de Medicină – limba română înregistrează cea mai mare concurență pe locurile bugetate dintre toate cele șase universități de medicină și farmacie tradiționale din țară, în ciuda faptului că un număr mare de candidați au optat pentru cele 100 de locuri separate de la Medicină Militară.

Întrebat care consideră că sunt factorii care au condus la o asemenea performanță, acesta a răspuns: „Prestigiul universității și calitatea învățământului care se face aici.”

Ce-au spus câțiva dintre susținătorii examenelor

„Am dat admitere la Asistență Medicală Generală. Orașul e foarte frumos și liniștit, iar universitatea e prestigioasă. Întrebările la prima vedere au fost puțin mai complicate” a fost de părere Ema, din Suceava.

„Am dat admitere la Tehnică Dentară. Mi se pare o meserie bună. Mi s-au părut OK subiectele, dar întrebările la prima vedere au fost destul de grele,” a precizat Bianca, din Reghin.

„Am dat admitere la Tehnică Dentară fiindcă mă pasionează domeniul. Mi s-a părut destul de interesant subiectul. Au fost câteva întrebări care nu s-au mai dat în alți ani, am greșit la câteva întrebări, dar sper să intru, este tot ce îmi doresc. Îmi place foarte mult universitatea și îmi place foarte mult orașul” a declarat Bianca, din Ploiești.

„Am dat la Nutriție și Dietetică. Admiterea a fost chiar decentă, am greșit însă două întrebări, din neatenție. Am ales profilul fiindcă îmi place foarte mult și mi-aș dori să devin nutriționist sau dietetician. Am ales universitatea fiindcă e foarte bună, iar specializarea mea e de viitor”, a considerat Gabriel, din Aiud.

Andrei VORNICU