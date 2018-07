Bazin nou, la băile sărate din Ideciu de Jos

Share



Băile sărate de la Ideciu de Jos continuă să trezească interes pentru locuitorii zonei și nu numai, date fiind afecțiunile terapeutice ale apei sărate și a nămolurilor minerale existente la Ideciu de Jos. Sezonul estival din acest an, deschis la începutul lunii iunie, se bucură de câteva noi investiții, cea mai importantă fiind noul bazin, mult mai mare și mai adânc decât cele existente până acum.

„Ideea construirii acestui nou bazin a venit în urmă cu doi ani. A fost o necesitate, în ideea de a veni cât mai multă lume, dat fiind că mereu ștrandul a fost plin în perioada estivală. Am dorit de asemenea să venim și cu o variantă de bazin cum era pe vremuri din piatră și lemn. Această investiție a fost necesară din cauză că la ștrand venea foarte multă lume, iar cele două bazine existente nu făceau față fluxului de oameni, plus că acest nou bazin asigură condiții optime pentru cei care fac tratament cu apă sărată, dat fiind adâncimea acestuia, fapt care permite anumite exerciții, care în bazinele cu adâncime mai mică nu erau posibile. Construcția acestui bazin a durat undeva la două luni, fiind finalizat în acest sezon estival, tocmai pentru a putea fi folosit de cât mai multă lume care trece pragul ștrandului cu apă sărată din Ideciu de Jos. Dimensiunile noului bazin sunt de 20 de metri lungime, 15 metri lățime iar adâncimea este de 2,4 metri. Toate investițiile pe care le-am făcut în acest an la ștrandul cu apă sărată, noul bazin, dușuri cu apă caldă, schimbatul pavajului la bazinul vechi s-au ridicat undeva la 150.000 de lei”, ne-a declarat Lucian Feier Lăurean, primarul comunei Ideciu de Jos.

Apă și nămol cu efecte terapeitice

Ștrandul din Ideciu de Jos este renumit atât pentru apa sărată (Clorură de sodiu 200-300gr./litru, Calciu, Magneziu, Fluor, Iod, Brom, Sulf, Fier) cât și pentru nămolurile minerale existente (nămol sapropelic cu substanțe radioactive cu un conținut de fuliculină și progesteron ). Cei care trec pragul băilor sărate se pot trata pentru anumite afecțiuni ale sistemului nervos : nevroză astenică, aparatului respirator: bronșită cronică, astmul bronșic, precum și în ce privește problemele ginecologice: anexită, metroanexită, vulgovaginită, leucoree (sub formă de băi sau irigație vaginală, tampon vaginal). Băile mai sunt indicate pentru cei cu reumatism: poliartrită reumatoidă, rematisme inflamatoare cronice seronegative ( boala lui Bechrew), boală degenerativă articulară (atrozele) și pentru reumatismul abarticular : bursitele, miosite, mialgii, periartrită scapuloumerală, algodistrofiile.

Programul ștrandului

Ștrandul este deschis de luni până duminică în intervalul 08:30 – 21:00, prețul de intrare fiind de 12 lei pentru adulți și 5 lei pentru copii. Cei care optează pentru un șezlong, prețurile sunt de 10 lei – șezlong mare și 5 lei – șezlong mic. De asemenea, ștrandul dispune de o terasă unde se poate servi masa, cabine de dezbrăcare, dușuri cu apă rece și caldă, un spațiu pentru împachetări cu nămol, dotat cu un recipient pentru depozitarea nămolului.

„Problema cea mai mare la ora actuală o reprezintă vremea, fapt pentru care lumea nu prea s-a închesuit la ștrand. Sperăm ca în perioada următoare să avem parte de timp frumos, astfel ca ștrandul să fie plin, având în prezent toate condițiile pentru vizitatori”, a precizat primarul comunei Ideciu de Jos.