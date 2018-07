Festivalul Văii Mureșului nu mai are nevoie de prezentare

Share



Festivalului Văii Mureșului a devenit deja un eveniment foarte cunoscut în rândul manifestărilor care promovează valorile și cultura populară. Deschiderea celei de-a XIV-a ediții s-a desfășurat între reprize de ploaie, dar fără a afecta din punct de vedere al interesului. După ce pregătirile au beneficiat de o vreme favorabilă, cu câteva ore înaintea deschiderii oficiale o scurtă repriză de ploaie a constituit mai degrabă un avertisment înaintea ploii torențiale urma. Aceasta s-a abătut asupra platoului La Alei din Răstolița, locul în care începând din vara anului 2005 se desfășoară an de an Festivalul Văii Mureșului, un eveniment deosebit pentru porțiunea geografică dintre municipiile Toplița și Reghin, cuprinzând comunele dintre acestea. Evenimentul inițiat de Consiliul Județean Mureș are menirea de a promova tradițiile, obiceiurile unei zone de un pitoresc deosebit, precum și portul popular, care în ultima perioadă tinde să câștige tot mai mult teren pe Mapamond, îndeosebi prin promovarea iei specifice portului popular românesc. Bucuria celor care iau parte an de an la această manifestare este greu de descris în cuvinte, începând de la organizatori, continuând cu participanții „actori” care oferă un program variat și încheind cu vizitatori. Mulți dintre aceștia vin din toate colțurile țării, unii cu origini din această zonă, alții doar pentru că au auzit despre acest festival, sau au asistat oarecum întâmplător, aflați în trecere la una din edițiile anterioare.

Cu casele alegorice pregătite de a primi oaspeții, la orele amiezii platoul La Alei era în straie de sărbătoare. Scurta repriză de ploaie a unui iulie mai bogat în precipitații decât orcând nu a derajat pe nimeni, aerul care tindea să devină irespirabil s-a mai împrospătat. Soarele a ieșit dintre nori și ultimale retușuri s-au afectuat. Între timp soseau primii invitați speciali, pe scena festivalului evoluau interpreți și ansambluri de dansuri din localitățile participante sau din cele învecinate. Ploaia torențială care s-a pornit cu mai puțin de o oră și jumătate înainte de deschiderea oficială nu a făcut decât să umple terasele amenajate de jur împrejurul platoului.

Invitați de seamă

Soarele a ieșit din nou și deschiderea s-a putut desfășura în condiții aproape optime, cu excepția faptului că pe unele porțiuni trebuiau ocolite bălțile rezultate în urma ploii. Un așa numit „bonus” putea fi considerat „cadoul” oferit de natură, un superb curcubeu care unea versanții celor două vârfuri ale Munților Gurghiului care încadrează Mureșul. Oficialii și-au făcut intrarea și după binecuvântarea ÎPS Irineu, Arhiepiscopul de Alba Iulia, un mesaj înaintea deschiderii oficiale a adresat Mircea Dușa, secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, un om al locului, originar din Toplița, care a participat la fiecare ediție a acestui eveniment. Consiliul Județean Mureș, principalul partener și inițiator al festivalului ajuns la ediția cu numărul 14 a fost reprezentat de președintele Péter Ferenc și de vicepreședinții Ovidiu Dancu și Alexandru Cîmpeanu. „Vă spun în primul rând tuturor un călduros bun venit la această nouă ediție a festivalului. Nu este prima dată când vin, dar o fac cu mare drag. Ultima dată când am participat, acum trei ani am afirmat că această adevărată sărbătoare trebuie susținută. Constat că acest festival devine încetul cu încetul o sărbătoare a întregului județ, văîd oaspeți din tot mai multe localiăți mureșene. Sprijinirea acestor festivaluri este deosebit de importantă, acestea sunt prilejuri care ne ajută să ne păstrăm obiceiurile, cultura și valorile. Aici ne putem vedea tinerii, copiii care activează în diverse ansambluri, iar aceste festivaluri sunt ocaziile în care ei se pot prezenta. Sprijinul Consiliului Județean este deosebit de important și nu doar sprijinul, ci și parteneriatele făcute cu organizatorii acestui eveniment. Promitem să le fim alături de oricâte ori au nevoie de ajutor. Adresez felicitări tuturor primarilor și consiliilor locale participante la acest minunat eveniment, mulțimim tuturor celor implicați și urez tuturor celor prezenți să se simtă bine. În final doresc să adresez un „La mulți ani!” tuturor cetățenilor de pe Valea Mureșului, tuturor mureșenilor, tuturor cetățenilor din această țară, alături de un apel la unitate, doar împreună putem construi un viitor mai bun”, au fost cuvintele de deschidere a președintelui Consiliului Județean.

Start la distracție

Scurte mesaje au mai adresat fostul deputat Vasile Gliga, președintele PSD Mureș, unul dintre cei care pot fi numiți cu adevărat „suflet al festivalului”, participant la toate edițiile, cu o nouă invitație la unitate, precum și un mesaj din partea primarului comunei gazdă, Marius Lircă, edilul comunei Răstolița. În timp ce invitații, însoțiți de primarii localităților participante au făcut obișnuitul „tur de onoare”, trecând în scurte vizite la casele alegorice pregătite să-și întâmpine oaspeții cu exponatele reprezentative și bucate alese pregătite după rețetele tradiționale, pe scena festivalului au evoluat în continuare interpreți reprezentând comunele participante. Distracția abia începea. La orele serii urmau să umple platoul invitații speciali.