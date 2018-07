TravelBug Tours vă transmite microbul călătoriilor și vă oferă și cel mai plăcut „remediu”! Interviu cu fondatorul Călin Florea

Share



Faptul că Transilvania exercită fascinație și atracție pentru străini nu e un secret, dar cu toate acestea, turismul în această zonă pitorească este încă la un nivel scăzut. Tânărul târgumureșean Călin Florea, cedând unei pasiuni mai vechi, s-a decis să remedieze situația și să contribuie la promovarea Transilvaniei în rândul vizitatorilor străni, și nu numai. A înființat proiectul turistic TravelBug Tours, prin care oferă celor interesați două circuite turistice de o zi, cu plecare din Târgu-Mureş. Am vorbit mai pe larg cu Călin Florea despre oferta turistă pe care o propune și planurile de viitor pe care le are.

Reporter: Când a fost demarat proiectul TravelBug Tours?

Călin Florea: Oficial, tururile au început la mijlocul lunii iunie, însă ce se vede este doar vârful iceberg-ului. Ideea a venit cu mult timp în urmă, când eram în Irlanda, iar pregătirile pentru tot ceea ce înseamnă trasee, poveşti, legende şi istorie din spatele obiectivelor a început în luna martie.

Rep.: Cum a fost ales numele proiectului turistic?

C.F.: Întâmplarea face că îmi este frică de insecte. Iniţial ne-am gândit că e imperativ să avem cuvântul Transilvania plasat în nume, aşa că am început sa facem tot felul de jocuri de cuvinte, de genul: Transylvanian dream, uncover Transylvania, Transylvanian gems etc. Am ajuns însă la concluzia că majoritatea competitorilor noştri la nivelul României fac asta, aşa că am gândit un nume universal prin care să ne diferenţiem şi care să aibă sens în limba engleză. TravelBug înseamnă atât microbul călătoriilor, cât şi un gândăcel călător.

Rep.: Înainte să înființați acest proiect, ați fost plecați câțiva ani în Irlanda. Cum v-a influențat experiența de-acolo și cu ce sentimente v-ați întors în România?

C.F.: Într-adevăr, am fost plecaţi timp de aproape 4 ani în Irlanda, de unde ne-am întors în decembrie 2017. Principalul lucru pe care l-am învăţat acolo atât eu, cât şi soţia mea a fost „customer service” şi ospitalitate. Ştiam undeva în adâncul minţii că la noi în România nu se prea practică aceste două concepte, însă dupa întoarcerea noastră ne-am dat seama de gravitatea situaţiei. Suma experienţelor de acolo ne-a modelat într-un mod pozitiv şi vrem ca ceea ce am învăţat să aplicăm în Târgu-Mureş şi, implicit, în România.

Rep.: Momentan vă axați pe Transilvania. Prin ce se distinge această zonă față de celelalte zone ale țării noastre?

C.F.: În primul rând se distinge prin faptul că ne-am născut în Târgu-Mureş. Apoi prin istoria bogată, prin faptul că la început au fost dacii, apoi romanii, apoi popoarele migratoare, maghiarii care au adus secuii și saşii, rromii, austriecii, turcii, iar din toată supa asta de popoare ne-am născut noi. E foarte interesant să observi contribuţia acestor popoare în arhitectură, în limba pe care o vorbim astăzi şi în poveştile transmise prin viu grai.

Cu riscul de a părea arogant, cred că din punct de vedere cultural, datorită contribuţiei acestor popoare, Transilvania este mult mai binecuvântată decât celelalte regiuni ale României.

Rep.: În prezent, propuneți două tipuri de tur de o zi cu plecare din Târgu-Mureș. Puteți oferi o scurtă descriere a lor?

C.F.: Desigur. Unul dintre tururi se numeşte „Footsteps of Saxons” sau „Paşi de Saşi” şi se axează pe acest popor invitat în zona Transilvaniei de către regele maghiar Geza al II-lea începând cu 1141, în schimbul mai multor privilegii, dar cu scopul principal de a proteja graniţa sudică a Transilvaniei. Saşii şi-au construit o „patrie” în Transilvania după modelul de acasă, iar biserica ocupă un rol semnificativ în viaţa lor. În acest tur avem ocazia să vizităm Biserica fortificată de la Biertan, cetatea Sighişoara (locul unde s-a născut Vlad Ţepeş, AKA Dracula), Biserica fortificată de la Viscri, aceste prime trei obiective fiind şi pe lista patrimoniului UNESCO şi, nu în ultimul rând, cetatea Rupea, zonă în care se presupune că Decebal, ultimul rege dac, şi-ar fi luat viaţa.

Al doilea tur, „Before Romania” sau „Înainte de România”, ne face o introducere şi ne vorbeşte mai mult despre istoria poporului român. Sarea nu a fost nicioată mai preţioasă decât aurul, însă a fost extrem de preţioasă pentru dificultatea cu care se obţine şi datorită calităţilor ei de a conserva alimente. Vom avea astfel şansa în acest tur să vizităm Salina de la Turda, să învăţăm despre modul de extracţie şi să vedem recordurile pentru care această mină este cunoscută. Conform personalului calificat din Mina de la Turda, aici găsim singura roată panoramică subterană şi lacul subteran situat la cea mai mare adâncime, pe care poţi să vâsleşti o barcă. Tot în acest tur vizităm şi Cetatea de la Alba Iulia, loc plin de istorie şi fostă capitală a Transilvaniei. Este cea mai mare fortificaţie din România şi una dintre cele mai puternice din Europa. În istoria recentă, Alba Iulia se distinge prin faptul că, acum 100 de ani, acolo s-a votat unirea Transilvaniei cu Moldova şi cu Ţara Românească, un moment extrem de important pentru România de astăzi.

Rep.: Care ar fi următoarea idee de extindere a ofertei turistice?

C.F.: Pe măsură ce proiectul va prinde aripi, vom diversifica oferta de tururi cu pornire din Târgu-Mureş şi deja ne gândim la un tur de o zi în Secuime, iar după ce ne vom maturiza, ne gândim şi la puncte de pornire din alte oraşe ale Transilvaniei.

Rep.: Cum sunt clienții voștri în general? Care e media de vârstă și de unde provin?

C.F.: Clienţii sunt în general tineri, media de vârstă e undeva la 35 de ani, însă avem programat şi un grup de seniori la începutul lunii august. Ca provenienţă, am avut atât clienţi din România, cât şi din țări de la celălalt capăt al lumii, ca Australia. Conţinutul nostru de marketing a fost redactat integral în limba engleză pentru a fi mai uşor accesibili turiştilor străini. Ne gândim să îl adaptăm şi în limba română deoarece, adesea, cei care ştiu cel mai puţin despre o ţară sau o regiune sunt chiar cei care locuiesc în ea.

Rep.: Ce prejudecăți trebuie să demontați ca să vă promovați serviciile străinilor și să îi atrageți să viziteze Transilvania?

C.F.: Străinii sunt surprinşi să observe că în România nu suntem toţi bruneţi şi cu tenul închis la culoare şi că e o ţară relativ sigură, adică nu te răpeşte şi nu te jefuieşte nimeni în plină stradă. Însă uneori pleacă cu concluzia că românii sunt dezinteresaţi din punctul de vedere al ospitalităţii şi al serviciilor pentru clienţi.

Pentru mai multe informații, vizitați site-ul www.travelbugtours.ro.

A consemnat Andrei VORNICU