Continuitatea la Zilele comunei Corunca a devenit prioritate

Aflată în suburbia reședinței județului Mureș, comuna Corunca este una dintre cele mai prospere ale județului. Acest lucru este mai puțin sesisabil pentru un trecător care tranzitează zona. De la drumul european pot fi zărite cartierele rezidențiale apărute în ultimii ani și firmele de la drumul principal, nenumărate, de la reprezentanțe ale celor mai renumiți producători de autoturisme, la companii de construcții, sau din alte domenii. Cei care nu se află în tranzit și se aventurează spre centrul comunei prima impresie este fără îndoială a unei localități cu oameni gospodari, a unei comune prospere. Deși în această perioadă se desfășoară diverse festivaluri și se organizează în mai multe locuri evenimente ca „Fii satului” sau zilele localităților, localnicii din Corunca se strâng și ei în cele două zile pentru a sărbători împreună. Organizarea unor asemenea sărbători pentru micile localități aflate la periferia marilor orașe devine astfel cu atât mai dificilă, începând de la invitați, inclusiv cei care ar avea rolul de a atrage un public cât mai numeros prin evoluțiile lor pe scenă. Acest rol revine organizatorilor, Consiliului Local, al Primăriei. Edilul comunei este Takács Szabolcs, aflat la primul mandat, dar îndeplinise anterior și unul în calitate de viceprimar. Șirul anilor în care sunt organizate Zilele comunei s-a pierdut, cauza principală fiind cea că nu s-au organizat în fiecare an.

O ocazie de a sărbători împreună

Actuala conducere speră în schimb ca această sărbătoare să devină una de tradiție, să aibă continuitate. Evident scopul acestora este ca membrii comunităților să aibă ocazia o dată pe an de a sărbători împreună, de a socializa, mai ales și pentru faptul că mulți dintre locuitorii comunei s-au stabilit mai recent aici. Festivitatea de deschidere a fost făcută de preoții comunei, ortodox și reformat, confesiunile cu o pondere mai însemnată în cadrul localității. A urmat un scurt discurs al edilului comunei, care a mulțumit consilierilor locali pentru implicarea în organizarea acestei sărbători și a salutat prezența invitaților speciali, în frunte cu senatorul UDMR Császár Károly. Edilul a dat apoi „startul la distracție”.

„Este o ocazie de a se întâlni și locuitorii mai vechi ai comunei, dar și cei care s-au mutat mai recent aici. Tradiția acestei sărbători nu poate fi catalogată ca una dintre cele cu mare vechime, deoarece nu a fost organizată în fiecare an. Acest lucru se poate explica și prin faptul că este o perioadă în care se desfășoare multe alte asemenea evenimente. În ceea ce mă privește personal, în mandatul precedent de patru ani, când am fost vice primar a fost organizată o singură dată, dar acum putem spune că legăm a treia ediție consecutivă de când am fost ales ca primar și sperăm să menținem continuitatea. Încercăm să aducem oaspeți pentru a oferi un program cât mai variat, pentru toate vârstele, pe toate gusturile. Este una dintre puținele ocazii în care locuitorii comunei se pot întâlni, pot sărbători împreună și ne bucurăm de fiecare dată de o participare destul de numeroasă, îndeosebi la orele serii, atunci când cei care vin se orientează și în funcție de preferințe, de cine se află pe scenă”, a declarat primarul comunei.

Interpreți locali și invitați speciali

Pe scenă au urcat câteva dintre talentele locale, înepând cu olimpica la învățătură Ancuța Fărcaș, talentat și la muzică, Florin Mîndru, participant la Vocea României, locuitor al comunei, o demonstrație de karate, după care, spre orele serii atmosfera s-a încălzit alături de fetele de la Rustic și formațiile Incognito Cover Band și DJ Blue Light. Pentru a doua zi se anunța un program mult mai bogat, cu un uriaș topogan gonflabil care oferea amatorilor acces gratuit în orele dimineții, întreceri sportive și evoluțiile altor interpreți și formații de dansuri populare maghiare și românești, cu formații îndrăgite de mulți, cum sunt Dupla Kávé din Ungaria, Desperado și altele. Un lucru oarecum inedit poate părea desfășurarea Zileor comunei în zilele de vineri și sâmbătă, cea de duminică fiind destinată odihnei. „În comunitate avem mulți oameni credincioși, care duminica merg la biserică, dar și este o zi în care oamenii preferă să se odihnească, pregătindu-se pentru o nouă săptămână de lucru”, a explicat primarul Takács Szabolcs.

Ziua de sâmbătă s-a încheiat cu concertele interpretei maghiare Félszegi Annamari, a lui Kaly și, bineînțeles, cu focul de artificii.