Începe Academia Sighișoara 2018!

Share



În perioada 1-14 august 2018, la Sighişoara, judeţul Mureş, are loc a XXV-a ediţie a Academiei Sighişoara, un festival-şcoală care oferă posibilitatea tinerilor muzicieni din ţară şi străinătate să studieze, să schimbe idei şi informaţii şi să se perfecţioneze alături de o serie de maeştri recunoscuţi internaţional.

Conform unui comunicat de presă emis de către organizatori, la această ediţie a Academiei Sighişoara s-au înscris 58 de tineri muzicieni care vor lua parte la cursurile de perfecţionare susţinute de 23 de profesori renumiţi la nivel internaţional din Austria, Germania, Grecia, România, Spania, Elveția, Argentina şi Venezuela, în cadrul a 15 master-class-uri.

Festivitatea de deschidere a celei de-a XXV-a ediţii a Academiei Sighişoara va avea loc în data de 1 august 2018, în Sala Mare a Primăriei Sighişoara, la ora 20,00, iar la aceasta participă Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Excelenţa Sa Urs Herren.

După deschiderea festivă a Academiei Sighişoara, la care participă Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Excelenţa Sa Urs Herren, preşedintele Consiliului Judeţean Mureş, Péter Ferenc, subprefectul judeţului Mureş, Nagy Zsigmond, şi primarul municipiului Sighişoara, Ovidiu Mălăncrăvean, este programat concertul de debut al manifestării, intitulat „Jubilee Claude Debussy, Frank Martin and György Kurtág!”.

Concertul de debut va fi susţinut de Gerardo Vila (pian), Alexandru Gavrilovici (vioară) şi Alexandre Foster (violoncel) şi va cuprinde „La soirée dans Grenade”, „Reflets dans l’eau” şi „Sonata pentru violoncel şi pian” de Claude Debussy, „Varga Bálint Ligaturája” de György Kurtág şi „Trio sur des melodies populaires irlandaises” de Frank Martin.

Academia Sighişoara este organizată de Asociaţia Cultura Viva Sighişoara (Elveţia), în colaborare cu Swiss Sponsors’ Fund Romania şi de compania Azomureş, parte a Grupului AMEROPA (Elveţia), având ca parteneri Ambasada Confederaţiei Elveţiene în România, Ambasada Spaniei în România, Primăria Sighişoara şi Swiss Arts Council PRO Helvetia şi debutează în fiecare an la data de 1 august, de Ziua Naţională a Elveţiei.

Alexandru Gavrilovici, preşedintele Asociaţiei Cultura Viva Sighişoara, directorul artistic al Academiei Sighişoara: „Ediţia a XXV-a în sine este un moment de reculegere, reculegere într-un sens al unei priviri aruncate în trecut şi, în acelaşi timp, să ne gândim cum am parcurs acest drum, cum am parcurs acest drum lung şi ce vrem să păstrăm din esenţa primordială a acestui proiect. În contextul vremurilor de astăzi ne putem mândri că am ajuns la acest moment în care putem vorbi de un sfert de secol de Academia Sighişoara.

Acest lucru s-a întâmplat pentru că ambiţiile nu au fost de ordin extern, niciodată nu ne-am pus problema de a extinde manifestarea, am încercat în toţi aceşti ani să ne menţinem de ceea ce este spiritul originar al acestei manifestări, care într-un fel dă originalitatea.

Academia noastră este de fapt o şcoală, iar şcoala este o permanenţă, începe în copilărie şi se termină odată cu firul vieţii. Deci este o şcoală datorită faptului că tineri şi profesori din toată lumea se pot întâlni într-un limbaj comun, la Sighişoara. Poate pare banal, dar muzica este un limbaj comun, este o limbă comună. (…) Academia Sighişoara este o şcoală, încercăm să nu intrăm în dinamica atât de răspândită a noţiunii de festival. Importanţi sunt studenţii. În aceşti ani, am făcut un calcul sumar, au fost peste 2000 de studenţi la Sighişoara. Unii au venit de copii, acum sunt adulţi, angajaţi în toată lumea, alţii sunt profesori în academiile din România şi mulţi doresc să se reîntoarcă la Academia Sighişoara.

Anul acesta avem micul nostru jubileu şi avem Marele Jubileu al României, care este Centenarul Marii Uniri. Profesorii care vin aici din state din Europa, dar şi din Argentina şi Venezuela, vin într-un mod dezinteresat. Asta îmi permite să spun că prezenţa lor aici este un cadou înlesnit de aportul Ambasadei Elveţiei în România şi al Azomureş, care este un aliat fidel. Alături de Elveţia şi Azomureş, Primăria Sighişoara pune la dispoziţia Academiei Sighişoara de 25 de ani sălile pentru predare.”

Cursurile de perfecţionare vor fi susținute de compozitorul elvețian Roland Moser (compoziţie), Irina Gavrilovici (Viena) va conduce cursurile de canto, iar studenții la pian vor fi ghidaţi de Gerardo Vila din Berna, Tobias Schebenberger (fortepiano), Anton Kernjak și Benjamin Engeli din Basel. De asemenea, studenţii vor avea posibilitatea să înveţe despre acordarea pianelor de la Albert Diringer (Lausanne). Alexandru Gavrilovici (Berna), Adelina Oprean (Basel) vor conduce clasele de vioară, iar Alessandro D’Amico (Basel) vor lucra cu studenții la violă. Cursurile de violoncel se bucură în acest an de prezenţa Katharinei Gohl Moser (Basel), Alexandre Foster (Bern/Stuttgart) şi Beatriz Blanco (Madrid), iar Botond Kostyák (Viena) va lucra cu clasa de bas. Profesoara de harpă Marie Trottmann (Basel) revine şi anul acesta la Academia Sighişoara, iar cursurile de orgă vor fi susţinute de Antonio García (Berna). Clasa de flaut de va fi coordonată de Ana Chifu (Atena), iar cea de clarinet de Aurelian Băcan (Cluj). Clasa de muzică de camera va fi coordonată de Vladimir Lakatos (Munchen). De asemenea, vor avea loc cursuri individuale și de grup pentru pregătirea în Tehnica Alexander, cursuri ce vor fi susținute de Angela Schwartz.

Pe durata Academiei Sighişoara, profesorii şi studenții vor susține şi 15 concerte în diverse locaţii din Sighişoara, unul dintre acestea fiind programat în Cetatea Rupea, potrivit programului ataşat.

Despre eveniment

Academia Sighişoara a fost iniţiată în 1993 de violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici, alături de flautista Heidi Indermuhle.

Iniţial, manifestarea s-a numit Festivalul de Muzică de Vară Sighişoara şi dintr-un curs pentru studenţi din România şi Elveţia, susţinut de profesionişti în domeniu, recunoscuţi pe plan mondial, „Academia Sighişoara” s-a transformat într-un important festival internaţional de muzică, dar cu accent pe caracterul de şcoală de vară.

În anul 2014, Festivalul-şcoală Academia Sighişoara a fost considerat către de site-ul CMUSE, care oferă cele mai noi ştiri şi videoclipuri din industria muzicală mondială, ca fiind una dintre cele mai interesante 20 de destinaţii muzicale din întreaga lume.

Potrivit site-ului CMUSE, Academia Sighişoara s-a clasat pe locul al 12-lea din cele 20 de festivaluri de muzică de vară din lume, care sunt organizate „în unele dintre cele mai frumoase locuri din întreaga lume şi au facilităţi extinse de care vă puteţi bucura în timpul liber”.

(A.V.)