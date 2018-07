Tradițiile din Suseni și Luieriu, la loc de cinste „La Alei”

Share



Casa alegorică a comunei Suseni și-a primit vizitatorii în cadrul celei de a XIV-a ediție a Festivalului Văii Mureșului de la Răstolița cu zestea celor două sate componente, Suseni și Luieriu, la loc de cinste fiind costumele populare vechi de peste un secol. Gazdă inimoasă, primarul Mircea Mariș, alături de oameni din comună au avut parte de numeroși vizitatori, care au avut ce vedea și admira.

„De când sunt primar al comunei Suseni, din anul 2012, am participat în fiecare an la Festivalul Văii Mureșului de la Răstolița. Prezența comunei este însă mai veche, se știe faptul că imediat cum intri „La Alei”, pe partea stângă, suntem prezenți cu tot ce are mai frumos și tradițional comuna Suseni. Am venit la ediția din acest an cu portul popular românesc, adus de la Luieriu, la fel și obiecte de uz casnic, portul popular unguresc, adus de la Suseni, și portul popular țigănesc. Suseniul, fiind o comună multietnică, am reprezentat fiecare etnie în cadrul căsuței noastre alegorice de la festival. Pe lângă portul popular și obiectele vechi expuse vizitatorilor, suntem prezenți și cu soliști și dansatori din cadrul comunei pe scena festivalului. Avem mătușile de la Luieriu care au împodobit frumos căsuța alegorică a Suseniului, ele au asigurat primirea oficialităților, alături de grupul vocal din Luieriu, mătușa Firă, mătușa Dorina, tetea Luca, mătușa Letiția, Floricica. La loc de cinste a fost mătușa Maria care a scos, din lada de zestre proprie, lucruri foarte vechi și frumoase pe care le-a expus aici la festival. Printre obiectele expuse se regăsesc și cămăși cu o vechime de 150 de ani. Am avut parte și de vizitatori din străinătate, fiica mea le-a tradus în engleză explicațiile oferite de femeile din comune legate de aceste obiecte și costume vechi. Le-au prezentat portul și tradițiile de la Luieriu. Eu zic că ne-am prezentat foarte bine la ediția din acest an a festivalului, cum o facem de fiecare dată aici, „La Alei”. Suntem o comună mai mică dar cu suflet mare, cu tradiții multe și oameni pe măsurră”, ne-a declarat Mircea Mariș, primarul comunei Suseni.

„Avem cu ce ieși în față” În prima zi de festival a urcat pe scenă Ansamblul de Dansuri Maghiare „Biborka” din Suseni, coordonat de Kovács Hajnal, iar duminică a venit rândul artiștilor din Luieriu, Andrei Romanică, Mădălina Rațiu și Auruța Câmpen, adevărați păstrători ai culturii tradiționale existente la nivelul comunei Suseni.

„Pe parte culturală am mișcat lucrurile la nivelul comunei. Din 2012, de când sunt primar al comunei Suseni, au început să se organizeze o serie de evenimente în comuna noastră. Festivalul Cepei care va avea loc în perioada 18-19 august, a ajuns în acest an la ediția a V-a, apoi O seară de colinde pe care o organizăm în fiecare an, de Crăciun, la Luieriu. Mai facem evenimente de Paști, de Rusalii, avem „Ziua pensionarului” la Suseni la începutul lunii octombrie, manifestare unde ne promovăm comuna, ceapa care este brandul nostru la fel și artiștii noștri, până la urmă avem cu ce ieși în față. Avem, de asemenea, festivalul de dansuri populare maghiare „Gyöngykoszorú” la Suseni la finele lunii septembrie. Este foarte important să putem arăta lumii ce tradiții avem deoarece pe zi ce trece ne dăm seama că lucrurile se cam pierd în neant. Tineretul, din păcate, e prea puțin interesat de aceste tradiți”, a spus primarul Mircea Mariș.