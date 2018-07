Vasile Gliga: „Pentru mine fiecare ediție a fost specială”

Share



Prezența lui Vasile Gliga la Festivalul Văii Mureșului este deja o obișnuință. Reprezentând standul „Reghin, orașul viorilor”, Vasile Gliga este nelipsit la această sărbătoare, îmbrăcat întotdeauna în portul popular. La fel este prezent și la fiecare ediție a Festivalului Văii Gurghiului care va avea loc peste două săptămâni. Reghinul este localitatea în care cele două cursuri de apă se unesc, iar Vasile Gliga poate fi considerat „fiu al ambelor văi”. După deschiderea oficială a celei de-a XIV-a ediții, unde Vasile Gliga a transmis un mesaj de unitate tuturor celor implicați în organizarea acestor evenimente deosebite, ne-a împărtășit câteva așa numite secrete despre felul în care se implică la reușita festivalului de pe platoul La Alei din Răstolița.

Rep.: Cum vedeți această ediție pe care o putem numi specială, fiind în anul Centenarului?

Vasile Gliga: Pentru mine fiecare ediție a fost una specială. În cazul în care căutăm părțile negative, putem să spunem numai de rău. Dacă este să luăm latura pozitivă, cea legată de festival, putem spune că am mai îmbătrânit cu câte un an, dar acest aspect este tot unul pe care îl putem considera negativ. S-o păstrăm pe latura pozitivă, ne bucurăm că am mai putut îmbrăca încă o dată costumul popular. În acest sens, mai glumind, în anul Centenarului Marii Uniri, după opt ani în care am făcut parte din Parlament, recent am avut ocazia să mă prezint pentru prima dată în costum popular. Pentru mine a fost o bucurie cea de a putea îmbrăca acest costum. La fel de important este și faptul ca toți să-și aducă aportul la reușite, nu este meritul numai al unora. Suntem în aceeași echipă, sau în tabere adverse, trebuie să tragem toți în aceeași direcție, dacă ne dorim să avem realizări. Proiectele mari se pot duce la îndeplinire numai dacă există colaborare și interesul este comun, așa cum ar fi normal.

Rep.: Vă simțiți oarecum descătușat de o anume povară, ieșind din Parlament?

V.G.: Nu mă simt deloc mai eliberat, este o responsabilitate destul de mare să fii președintele filialei județene a celui mai important partid, să menții sus ștacheta. Atunci când te afli la guvernare ești în vizor și și se diminuează importanța realizărilor. Sunt multe de făcut, avem nevoie de investiții în infrastructură, în sănătate sau învățământ. Indiferent din ce partid faci parte, trebuie să ții cont de diverse aspecte. Se reproșează faptul că s-au mărit salariile și nu există acoperire, dar trebuie să ținem cont și de nevoile oamenilor, să-ți păstrezi valorile.

Rep.: Să revenim la evenimentul la care suntem prezenți. Acest festival are rolul de a prezenta portul popular, de a promova tradițiile, deci nu putem spune că este nevoie să venim cu ceva nou.

V.G.: Este adevărat, promovăm tradițiile, dar putem spune totuși că an de an venim cu ceva nou. Aici mă refer că la fiecare ediție cumulăm experiență, mai multă înțelepciune și maturitate, deci putem aduce ceva nou, cel puțin în modul de a organiza acest eveniment. Aici poți învăța ce înseamnă munca cu omul, să-i înțelegi pe toți și să cauți ca la fiecare ediție organizarea să fie mai bună decât la cea precedentă.

Rep.: Condițiile meteo din această lună iulie nu sunt din cele mai propice, dar participarea la festival nu pare a fi afectată.

V.G.: Și din acest punct de vedere trebuie să vedem și partea pozitivă. Au fost multe ploi, dar vom avea recoltă bogată. Spun acest lucru deoarece sunt implicat în agricultură și am învățat să mă bucur și de vreme bună și de ploaie. Participarea la acest festival nu mai este neaparat condiționată de starea vremii, deoarece festivalul a devenit deja unul de tradiție și lumea care îl vizitează vine cu mare drag, unii sunt plecați din această zonă, alții au mai trecut și revin pentru a întâlni oamenii, de a avea contact cu portul popular și tradițiile acestor văi. Din acest motiv consider că această sărbătoare va avea continuitate. Acest lucru depinde în primul rând de cei care se vor perinda în conducerile administrative ale localităților participante și sunt convins că aceștia vor avea înțelepciunea necesară, își vor da interesul în continuare pentru continuitate și aceste festivaluri vor dăinui mult timp de aici încolo.

Rep.: Aveți amenajat un colț cu exponate din fauna zonei. Există o explicație în acest sens?

V.G.: Vânatul reprezintă la rândul lui o bogăție a zonei. Am moștenit acest lucru de la strămoșii mei. Atât străbuinicul, bunicul meu, cât și tatăl meu au avut această pasiune. Vânătoarea este blamată de unii, dar este o pasiune care te duce în mijlocul naturii. Vânatul nu trebuie văzut doar prin viziunea celui care îl consideră sacrificarea exemplarelor expuse, are și latura lui de a proteja natura și fauna. Aceste lucruri nu le pot înțelege cei care nu l-au practicat. Este ceva deosebit să stai în mijlocul naturii, fără să sune telefonul, să auzi doar ciripitul păsărilor.

Rep.: Cum asociem acest colț cu cel amenajat pentru fabricarea viorilor?

V.G.: Nu este nimic întâmplător. Trebuie să profităm de orice beneficiu pe care ni-l oferă natura, s-o protejăm și să ne bucurăm de frumusețile ei. Am copilărit în zona Lăpușna, unde am descoperit calitatea lemnului de paltin, care s-a dovedit cel mai bun pentru fabricarea viorilor. Este tot ceva moștenit, o pasiune mai veche a familiei. Sunetul viorii este un lucru la fel de reconfortant ca și cel oferit de natură. De-a lungul anilor ne-am perfecționat și producem viori căutate în toată lumea, sunetul viorilor fabricatre la Reghin răsună prin toate marile săli de spectacole din lume.

A consemnat Mihai VEREȘ