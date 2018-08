Ce ne pregătește AWAKE Festival în prima zi

Share



Biletele de o zi sunt disponibile: pentru doar 99 lei aveți șansa de a vă vedea pe scenă artiștii preferați.

Line-up-ul primei zile e format din: Morcheeba, The Parlotones, Culoe De Song, Mihail, Ivan & The Parazol, The Shiver Show, DJ Antenna, Akos, Vlademir, IV-IN, Ethylen și Scopter.

Legendara formație trip hop Morcheeba va fi headliner al primei zile AWAKE. Având în spate peste două decenii de activitate și nouă albume lansate, Morcheeba este apreciată pentru mix-ul eclectic de muzică electronică, rock, R&B, pop și trip hop. Sound-ul ei unic este simțit în melodii precum “Enjoy The Ride” sau “Part of the Process”.

Culoe De Song va fi headliner-ul Scenei Telekom Electronic Beats la AWAKE curatoriată de FORM SPACE. La baza carierei muzicale a DJ-ului și producătorului sudafrican se află pasiunea pentru muzică și viață. Echipați-vă cu pantofi comozi pentru dans și pregătiți-vă să fiți impresionați de concertul lui Culoe.

Cea de-a doua ediție a Festivalului AWAKE va avea loc în perioada 17-19 august pe domeniile Teleki din Gornești, județul Mureș. Biletele pot fi achiziționate online de pe website-ul http://tickets.awakefestival.ro/.

(A.V.)