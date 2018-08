10 motive pentru a-ți face vin de casă cu must de la Jidvei

Share



Cel mai bun vin de casă se obține cu must de la Jidvei. O spun toți gospodarii care au renunțat la a mai cumpăra struguri și comandă direct mustul obținut din strugurii celei mai mari podgorii din România. Anul acesta, campania „Vin de casă din must de la Jidvei” a ajuns la cea de-a patra ediție și se desfășoară în perioada 16 iulie-20 august. Comenzile pentru must se preiau telefonic la numărul 0755.70.60.00 sau prin completarea formularului pe care îl puteți găsi pe site-ul www.mustdejidvei.ro.

Avantajele obținerii vinului de casă din must sunt numeroase, cele mai importante fiind cele legate de timpul și efortul economisit, dar și de calitatea certificată a mustului, de posibilitatea a controla nivelul de alcool din vin și, în final, de obținerea unui vin de care să vă bucurați și pe care să îl serviți cu drag familiei și prietenilor.

Cu ajutorul mustului, economisiți timp și energie

Poate cel mai important avantaj al mustului din struguri de la Jidvei este că vă ajută să economisiți timp și efort. Nu mai este nevoie să vă interesați cine vinde struguri, să alergați să îi cumpărați, să îi încărcați în mașină, să îi descărcați, să îi depozitați și apoi să îi tescuiți. În cazul vinului de casă obținut din must de Jidvei, tot ceea ce trebuie să faceți este să comandați cantitatea dorită – fie telefonic la numărul 0755.70.60.00, fie completând formularul de pe site-ul www.mustdejidvei.ro. Energia dumneavoastră se poate concentra, astfel, către producerea celui mai bun vin de casă.

Cât vin doriți să obțineți, atât must comandați

Spre deosebire de varianta în care optați pentru a achiziționa struguri, situație în care nu puteți estima cât vin veți obține la final, în cazul mustului cumpărați exact cantitatea de care aveți nevoie. Comanda minimă de must de la Jidvei este de 100 de kilograme. Pentru comenzi de peste 250 de kilograme, mustul vă este livrat acasă, fără costuri suplimentare de transport. Recomandarea noastră este de a comanda împreună cu un prieten sau un vecin pentru a beneficia de acest avantaj.

Cu must obțineți vinul de casă din soiul dorit

Dacă în cazul strugurilor, nu este mereu ușor să deosebiți un soi de altul, la must știți exact ce cumpărați. În cadrul campaniei „Vin de casă din must de la Jidvei”, soiurile disponibile anul acesta sunt Fetească Regală cu Muscat Ottonel, Sauvignon Blanc, iar ca element de noutate, am introdus și sortimentul roze.

Prețul mustului este de 4,5 lei pe kilogram

Prețul strugurilor variază de la un an la altul: unele soiuri sunt mai scumpe, altele mai ieftine, și astfel este dificil să calculați un buget pentru obținerea vinului de casă. În cazul mustului, lucrurile sunt simple: la fel ca anul trecut, prețul unui kilogram de must de la Jidvei este de 4,5 lei/kg cu TVA inclus. În plus, așa cum vă spuneam, la o comandă de peste 250 de kilograme de must, beneficiați de livrare gratuită la adresa comunicată odată cu efectuarea comenzii.

Mustul se vinde tot la kilogram

Dacă vă întrebați de ce Jidvei comercializează mustul la kilogram și nu la litru, acest aspect este legat de conținutul de zahăr. Astfel, dintr-un kilogram de must de la Jidvei rezultă aproximativ 926 ml, cu o concentrație de 180 de grame de zahăr. În funcție de concentrația de zahăr, cantitatea poate scădea sau poate crește. De exemplu, la 200 grame de zahăr, echivalarea unui kilogram de must în litri este de aproximativ 910 ml. Concentrația de zahăr dă greutatea și densitatea mustului.

Mustul de la Jidvei vine gata limpezit

Mustul de la Jidvei este deburbat, adică limpezit, fără impurități care afectează, de obicei, calitatea vinului de casă. Astfel, mustul poate intra direct în procesul de vinificație.

La must controlați mai ușor tăria alcoolică a vinului

Mustul de la Jidvei are o concentrație de 180 de grame de zahăr pe litru, ceea ce ar duce la obținerea unui vin cu 11 volume de alcool. Pentru cei care doresc să păstreze vinul un timp îndelungat sau preferă vinurile mai alcoolizate, recomandarea specialiștilor este să se adauge câte 17 grame de zahăr la litru pentru fiecare volum de alcool dorit.

Mustul vine însoțit de un certificat de calitate

Calitatea mustului de la Jidvei este garantată, orice livrare, indiferent de cantitatea comandată, fiind însoțită de declarația de conformitate. Astfel, fiecare gospodar care comandă must de la Jidvei primește, odată cu acesta, garanția unui produs de calitate.

Mustul de la Jidvei se livrează în 15 județe

Odată cu începerea campaniei de recoltare, cantitățile de must sunt livrate în cele mai bune condiții în localități din județele Alba, Sibiu, Mureș, Cluj, Brașov, Hunedoara, Sălaj, Bistrița-Năsăud, Vâlcea, Harghita, Covasna, Prahova (până la Câmpina), Gorj, Dâmbovița, Neamț, Ilfov precum și București.

Beneficiați de consultanță din partea specialiștilor Jidvei

Pentru a obține cel mai bun vin de casă, specialiștii de la Jidvei vă oferă sfaturi în problemele pe care le puteți întâmpina în procesul de vinificație. Pe site-ul www.mustdejidvei.ro găsiți informații utile și primiți răspunsuri la întrebările pe care le aveți.

Alăturați-vă celor peste 3000 de persoane care au comandat must de Jidvei în 2017, iar acum savurează un vin de casă bun și natural. Comandați cantitatea dorită și o veți primi când începe culesul viei! Detalii la 0755.70.60.00 sau pe www.mustdejidvei.ro.