ASCOTID Trail Race, împreună pentru copiii cu diabet, la a IV-a ediție

În data de 30 septembrie va avea loc o nouă ediție a evenimentului sportiv ASCOTID Trail Race. Această activitate sportivă urmărește în primul rând asocierea dintre activitatea fizică și starea de sănătate, legătură care se eclipsează reciproc.

Inițiatorii acestui eveniment sportiv sunt membrii ASCOTID (Asociația copiilor și tinerilor diabetici), asociație înființată în anul 2006. Acest grup reprezintă una dintre formele de acțiune non-guvernamentală, care militează pentru educarea copiilor cu diabet zaharat și nu numai. Proiectul ASCOTID Trail Race este singular în România, el fiind premiat la Gala COPAC 2016 cu Premiul pentru cea mai bună campanie de sănătate.

Întreaga deschidere de desfășurare a proiectului vizează zona Platoului Cornești, Târgu-Mureș (intrare grădina zoologică) unde spațiul permite buna practică a tuturor activităților și implicit a acțiunii de start și finish a cursei.

Principala probă și cea mai importantă este reprezentată de cursa care implică parcurgerea a 21 de kilometri (semimaraton). Probele secundare, dar de o importanță asemănătoare este cea de cross (9 km), respectiv cursă de copii, divizate în grupe de vârstă asemănătoare probei de semimaraton. Punctele comune ale celor două probe de distanță medie, respectiv crescută (cross și semimaraton) sunt reprezentate de start și implicit traseul propriu zis pe primii 4,3 km. de alergare.

O nouă probă pentru mămici

Ca noutate, în acest an s-a mai adăugat o cursă sub premiza IMPROVING LIVES FIGHTING DIABETES, intitulată Mami și Bebe (1,2 km), fiind dedicată mamelor cu copii care nu depășesc vârsta de 24 luni, cursă cu cărucior sau sistem de purtare.

Special pentru Zi de Zi, Rodica Molnar, președintele asociației, a declarat: „Competiția ASCOTID Trail Race a început din dorința de a încuraja tinerii diagnosticați cu diabet zaharat să practice sport, întrucât ei sunt descurajați de medicii de medicină sportivă, antrenori, precum și o parte din medici, deoarece fiind o boală cronică se tem să îți asume responsabilitatea, astfel încât copilul sau tânărul se izolează cu o problemă în plus: el nu poate face ce fac ceilalți. Pentru a practica o formă de sport, copilul cu diabet trebuie să cunoască obligatoriu nivelul glucozei din sânge pentru a preveni o hipoglicemie nedorită, ajustând insulina în funcție de efortul fizic propus. Un alt motiv pentru care am continuat competiția, este că ne dorim să spunem povestea lor și să atragem atenția asupra creșterii numărului de copii cu diabet, o boală extrem de gravă, care în condițiile în care nu este corect tratată duce la multiple complicații cronice precum neuropatia, retinoptia și nefropatia diabetică. Sportul este un element important în tratamentul persoanelor cu diabet, ducând la scăderea greutății, menținerea nivelului glicemiei la un nivel optim, reducerea dozelor de insulină și implicit la creșterea stării de bine. La prima ediție au participat 150 alergători, ajungând ca în anul 2017 să alerge 450 persoane, un număr foarte mare pentru un ONG. Desigur ne-am dori să crească numărul în acest an sperând să ajungem la 500, cel puțin. Invităm locuitorii municipiului Târgu-Mureș să fie alături de noi în 30 septembrie la Platoul Cornești.”

Pentru mai multe detalii, înscrieri și noutăți, accesați pagina acestora www.trailrace.ascotid.ro.