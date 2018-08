Atelier de intonare a pianelor, introdus în premieră în România la ediţia a 25-a a Academiei Sighişoara

Share



Academia Sighişoara, a cărei a XXV-a ediţie a debutat miercuri seara, în Cetatea Medievală a Sighişoarei, introduce în premieră în România un curs de intonare a pianelor, pentru creşterea performanţelor artistice a pianelor acordate, a declarat pentru AGERPRES directorul artistic al manifestării, violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici.

„Anul acesta va avea loc şi un atelier legat de intonarea pianelor. Este vorba de un mare specialist din Elveţia, Albert Diringer din Lausanne, care va arăta pianiştilor cât de diferit poate să fie un pian acordat, faţă de un pian intonat. Acelaşi pian care este acordat, dacă este şi intonat – adică ascultat într-un mod rafinat la nivelul armonicilor produse – se îmbogăţeşte uluitor. Eu am trăit această experienţă. Pentru pianişti mi se pare foarte interesant deoarece apare o capacitate de ascultare interioară, care nu se mai referă la a mai găsi clapa şi a lovi just. Am auzit de multe ori despre pianişti ‘vai, ce tuşeu are!’. Nu are un tuşeu, are, în primul rând, un pian care este intonat, fiindcă dacă pianul nu este intonat, poţi să ai un tuşeu extraordinar, iar 40%-50% din calităţile tuşeului respectiv sunt pierdute. Asta aştept, ca pianiştii să se intereseze şi să îşi dezvolte o ureche rafinată, în afară de performanţa cântatului“, a declarat Alexandru Gavrilovici.

Organizatorul Academiei Sighişoara a arătat că trebuie să existe locuri în care pianiştii să înveţe, până la un anumit nivel, să îşi gospodărească instrumentul şi, aşa cum fac unii violonişti, să caute un anumit sunet, să nu cânte pe acordajul făcut de altcineva, care, de regulă, nu are studii muzicale.

„Pentru intonarea pianelor ne trebuie o ureche care să asculte sunetul produs“, a precizat directorul artistic.

Alexandru Gavrilovici a arătat că iniţiativa înfiinţării unui astfel de atelier de intonat piane la Academia Sighişoara i-a aparţinut profesorului Albert Diringer, care a şi organizat un concert de binefacere pentru a finanţa participarea la acest atelier unic în România.

„Profesorul Albert Diringer care, auzind de Academia Sighişoara, a făcut un concert de binefacere în Lausanne şi şi-a oferit serviciile. Din aceste poveşti mi-am dat seama că ar putea să fie un lucru interesant pentru tinerii de aici să ştie să îşi pregătească materialul, să ştie să îşi acordeze şi să îşi intoneze instrumentul. Un violonist bun ştie să o facă, dar pianul este mai complicat. Însă fineţea de auz şi de aşteptare a ceea ce instrumentul îţi poate da este destul de mare“, a arătat Gavrilovici.

Acesta consideră că tehnica de intonare a pianelor va avea cel puţin acelaşi succes înregistrat de Tehnica Alexander (Alexander Technique) menită să conştientizeze mişcarea corporală a fiecărui muzician în timp ce cântă la un instrument, care a fost introdusă în premieră în România tot de Academia Sighişoara, în 2016.

„Un lucru pe care l-am adus aici – a fost primul atelier de acest gen din România – a fost Tehnica Alexander. Este în esenţa sa cursul cel mai important, este un moment în care studentul trebuie să îşi pună nişte întrebări. Lucrez, îmi fac treaba, dar să văd ce spune corpul în raport cu ceea ce fac. Această Tehnică Alexander, menită să aducă în conştiinţa discipolului anumite ameliorări necesare, au nu numai un efect terapeutic, ci se răsfrâng şi asupra actului de a cânta la vioară“, a explicat Alexandru Gavrilovici, fost prim concert-maestru al Orchestrei Simfonice din Berna timp de 34 de ani.

Potrivit acestuia, cursurile de Alexander Technique, predate de profesoara Angela Schwartz din Basel, sunt necesare muzicienilor pentru a-i determina să aibă o poziţie corectă în timpul cântatului, astfel încât să corecteze reflexele greşit deprinse, care duc în cele din urmă la boli profesionale.

Violonistul susţine că, din cauza poziţiilor incorecte din timpul cântatului, muzicienii întâmpină probleme de sănătate grave de la vârste tinere şi că această tehnică ar trebui introdusă inclusiv în şcolile din România.

La Academia Sighişoara s-au înscris 58 de muzicieni tineri, iar printre maeştrii care vor organiza cursuri se regăsesc compozitorul elveţian Roland Moser (la clasa de compoziţie), Irina Gavrilovici (Viena), care va conduce cursurile de canto, iar studenţii la pian vor fi ghidaţi de Gerardo Vila din Berna, Tobias Schebenberger (pe fortepiano), Anton Kernjak şi Benjamin Engeli din Basel.

Clasele de vioară vor fi conduse de Alexandru Gavrilovici (Berna) şi Adelina Oprean (Basel), Alessandro D’Amico (Basel) va lucra cu studenţii la violă, cursurile de violoncel se bucură în acest an de prezenţa Katharinei Gohl Moser (Basel), Alexandre Foster (Bern/Stuttgart) şi Beatriz Blanco (Madrid), iar Botond Kostyák (Viena) va lucra cu clasa de bas.

Profesoara de harpă Marie Trottmann (Basel) revine şi anul acesta la Academia Sighişoara, iar cursurile de orgă vor fi susţinute de Antonio García (Berna). Clasa de flaut de va fi coordonată de Ana Chifu (Atena), iar cea de clarinet de Aurelian Băcan (Cluj).

Clasa de muzică de camera va fi coordonată de Vladimir Lakatos (Munchen), care va lucra cu grupurile formate ad-hoc.

Pe durata Academiei Sighişoara, profesorii şi studenţii vor susţine şi 15 concerte în diverse locaţii din Sighişoara, unul dintre acestea fiind programat în Cetatea Rupea.

Festivitatea de deschidere a celei de-a XXV-a ediţii a Academiei Sighişoara a avut loc miercuri seara, în Sala Mare a Primăriei Sighişoara, la ora 20.00, iar la aceasta a participat Ambasadorul Confederaţiei Elveţiene în România, Urs Herren.

A XXV-a ediţie a Academiei Sighişoara, un festival-şcoală care oferă posibilitatea tinerilor muzicieni din ţară şi străinătate să studieze şi să se perfecţioneze alături de o serie de maeştri recunoscuţi internaţional se va desfăşura până în 14 august.

Sursa: AGERPRES (Dorina Matiş)