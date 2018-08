Short to the Point vă invită la o săptămână de scurtmetraje, la Uzina Foto!

Short to the Point și m2 aduce filme cu intrare liberă la Uzina Foto din Tîrgu Mureș cu ocazia ediției anuale a STTP 2018 Annual Awards.

Short to The Point te provoacă la film, în cadrul unui eveniment maraton care aduce filme de autor, cu intrare liberă, în locația alternativă de proiecție din Tîrgu Mureș, Uzina Foto (Str. Plopilor nr. 9), în perioada 6-12 august, se anunță pe pagina de Facebook a evenimentului.

Terasele, cafenelele și barurile sunt locurile în care ne-am învățat deja să consumăm sport în condiții decente de proiecție, după ani întregi în care pe ecranele din aceste locații au găzduit doar reclame și, uneori, canale TV de muzică, în lipsă de inițative mai creative. Short to the Point provoacă românii la un nou tip de divertisment și, astfel, încearcă să conducă publicul de cinema român către următorul nivel de culturalizare și integrare în social. De ce? Pentru că da, viața bate filmul și putem face asta.

Peste 50 de scurtmetraje premiate anterior în cadrul festivalului Short to the Point vor rula în Uzina Foto, în a doua săptămână a lunii august. O selecție de peste 1200 de minute de film, povești spectaculoase venite din toate colțurile lumii, care continuă o tradiție de peste 9 ani de proiecții speciale, oferind publicului din Tîrgu Mureș șansa unică de a urmări filme scurte multi-premiate, cu intrare liberă, într-un interval de 7 zile.

Programul complet împreună cu detalii legate de evenimente le puteți găsi pe website-ul festivalului: http://shorttothepoint.com.

Proiecțiile de scurtmetraj sunt organizate de Short to the Point (International Short Film Festival), o reţea internațională de distribuţie, difuzare şi promovare a filmelor de scurtmetraj. În ultimii ani, Short Film Factory (by STTP) – evenimentul lunar al festivalului Short to the Point – a reușit să creeze o punte de legătură intre filmmakeri, cinefili si spectatorii ocazionali, având ca scop construirea unui nou tip de comunitate urbană.

Lansat în anul 2009 sub forma unei caravane cinematografice în 28 de orașe din România, STTP a devenit un festival lunar la care se înscriu filme din toate colțurile lumii. Festivalul Short to the Point oferă lunar 16 categorii de premii celor mai bune scurtmetraje înscrise, urmând ca acestea sa fie proiectate în cadrul evenimentului național Short Film Factory by Short to the Point.

Pentru mai multe informații sunteți invitați să vizitați website-urile http://spunepescurt.ro, https://www.facebook.com/shorttothepointfilmfest și https://www.instagram.com/monthlyshortfilmfest.

