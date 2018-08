Busu de la Pro TV, dojenit în ritmuri de hip-hop de fiul său

Share



Rapperul târgumureșean Florin Busuioc junior, fiul actorului Florin Busuioc, prezentatorului rubricii „Meteo” de la postul național de televiziune Pro TV, a lansat, de curând, piesa „Tată, de ce?”.

Videoclipul, disponibil pe Youtube

Melodia poate fi audiată pe canalul Youtube, unde muzicianul care se semnează „X Info X” nu își menajează deloc tatăl care l-a părăsit încă din perioada copilăriei, pentru a se muta la Bucureşti, unde şi-a întemeiat o altă familie.



„Asta e lumea mea,

Este conturată prin durere,

Ceea ce e clar, se putea evita,

Atâta timp cât şi ţie îţi păsa,

Şi se poate repara doar dacă vom încerca.

Nu am întrebări, cum te-ai aştepta,

Ştiu, te-ai speriat şi ţi-ai luat tălpăşiţa,

Ai crezut că timpul le va rezolva,

Că e doar chestiunea de timp despre care ţi se spunea.

Timpul a trecut, dar ce să vezi,

Acum am 27, tată, şi trebuie să-mi spun părerea,

Nu mă smiorcăi ca muierea,

Asta m-a-nvăţat mama,

Măcar azi să-ţi acorzi timpul de a mă asculta”, cântă Florin Busuioc junior despre tatăl său, desemnat în anul 2010 de către Societatea Europeană de Meteorologie drept cel mai bun prezentator meteo al anului.

„Tată, tată, tată, nu-nţeleg de ce-ai plecat,

Când aveam nevoie, te-ai îndepărtat,

Poate-nţelegeam, dacă ai fi explicat,

Zici că nu de frică, dar atunci de ce-ai plecat?”, îşi cântă oful „X Info X”, în refren.

Florin Busuioc junior: „Reacţiile au fost doar pozitive”

Contactat de cotidianul Zi de Zi, rapperul în vârstă de 27 de ani a afirmat că, deocamdată, reacţiile în urma lansării piesei, care beneficiază şi de un videoclip, au fost pozitive.

„Mesajul piesei cred că e foarte evident, am colaborat cu Markone One1 Music Production, iar melodia este produsă în anormal sound. Despre mesaj, ce pot spune mai mult decât am spus? Din fericire, reacțiile au fost doar pozitive. Din partea tatălui, reacții nu am avut dar sunt sigur că piesa a ajuns la țintă, a declarat, pentru Zi de Zi, Florin Busuioc junior.

Părăsit de tatăl său, în copilărie

Într-un interviu acordat în trecut, prezentatorul de la Pro TV recunoaște că mariajul în urma căruia a rezultat Florin Busuioc junior s-a destrămat din vina sa.

„M-am însurat când eram la Piatra Neamț. Nu știu ce mi-a venit atunci, m-am îndrăgostit, m-am însurat, am făcut copil, m-am speriat și am fugit. Mi-a părut rău, sigur că da. Mă urmărește și acum gestul acesta. Chiar am o problemă cu mine legată de povestea asta”, a povestit omul de televiziune cunoscut și sub numele de Busu.

Alex TOTH