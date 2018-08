Ridicaţi paharul pentru Ziua Internaţională a Berii!

Share



E cald, e vineri, aproape weekend, așa că ar merge o bere. Iar dacă mai ai nevoie de motive, iată unul decisiv: vineri, 3 august 2018, se sărbătorește Ziua Internațională a Berii.

Totul a început în 2007, când californianul Jesse Avshalomov s-a gândit că nu ar fi rău să existe o zi în care toți americanii, și nu numai, să sărbătorească Berea. Și uite așa, a convins patronul barului local din Santa Cruz, statul California, să declare ziua de 5 august drept Zi a Berii.

Lucrurile au demarat ușor, întâi în plan local, în Santa Cruz, apoi la nivelul SUA, Impactul mondial a avut loc în 2011 când s-a extins la nivel internațional, când au fost organizate 276 de festivități în 138 de orașe din 23 de țări. De atunci, se sărbătorește în prima vineri din august. În 2014, s-a sărbătorit în 207 oraşe, din peste 50 de ţări, de pe şase continente.

Scopurile acestui eveniment sunt celebrarea celor care fabrică şi servesc băutura de culoarea chihlimbarului, dar şi un prilej de petrecere a timpului liber alături de prieteni.

Suficiente motive, se pare, pentru a adopta şi B-Unicii de la Căminul pentru persoane vârstnice din Târgu-Mureș, această sărbătoare.

În zgomot de halbe ciocnite, plini de voie bună şi umor, am depănat istoria licorii (în România, berea are Istorie de boieri mari), am cugetat asupra câtorva aspecte legate de proprietățile și curiozitățile berii.

Și pentru că asta nu e o lecție de istorie, mă opresc aici cu detaliile. Consumaţi cu moderaţie, bucuraţi-vă de acest „aur galben” împreună cu prietenii şi ridicaţi paharul sus pentru Ziua Internaţională a Berii!

Hai, noroc!

Dr. Anca FLOREA

Directorul Caminul pentru persoane vârstnice Târgu-Mureș