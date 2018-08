Ziua Arheologiei sărbătorită la Călugăreni în locul Festivalului Roman

Share



Muzeul de Istorie are un proiect de lungă durată la Călugăreni, care se referă la revitalizarea patrimoniului construit, mănăstirea franciscană care ar trebui popularizată, dar și situl roman care face parte din vastul sistem defensiv al Imperiului Roman cunoscut sub termenul de limes.

În ceea ce privește fondurile pentru cultură din acest an, Soós Zoltan a afirmat că nu sunt suficiente, ceea ce i-a obligat să înlocuiască Festivalul Roman cu activități care să corespundă bugetului. „Reducerile bugetare au afectat mai multe programe a muzeului printre care un eveniment îndrăgit de mureșeni, Festivalul Roman, pe care colegii în pofida dificultăților financiare au decis să îl păstreze. Sperăm la anul să revenim cu un alt festival roman renascentist, reînoit, cu un conținut nou, încercând până atunci să primim fonduri noi.”

Se lansează un nou punct de belvedere

Pánczél Szilamér, organizatorul principal al evenimentului Ziua Arheologiei a precizat care sunt noutățile în programul din acest an. „Chiar ne-am dorit în acest an să nu se întrerupă șirul acestor evenimente și atunci muzeul din forțele proprii și în parteneriat cu teatrul Șură ne-am gândit să punem accentele cumva diferit, pe meseria arheologului, pe ceretările arheologice legate de Călugăreni în detrimentul activităților legate de reenactment care sunt mai costisitoare și la care a trebuit să renunțăm. Drept urmare o să avem mult mai multe prelegeri publice legate de patrimoniul arheologic de la Călugăreni, o să avem mai multe expoziții, dar rămân ca și elemente de bază activitățile de pedagogie, se vor desfășura în trei locuri, și anume în curtea Teatrului Șură, Mănăstirea franciscană și în Parcul Arheologic. Tot atunci vom vernisa un nou punct de atracție al Parcului Arheologic și anume un punct de belvedere numit Busolă. În colaborare cu Universitatea Tehnică din Budapesta am reușit să realizăm proiectul și execuția acestui punct de Belvedere.”

Satul în sine nu iese în evidență doar datorită importanței istorice, reprezentând o zonă reprezentativă spațiului naturii românești. „Satul Călugăreni pe lângă faptul că este amplasat într-o zonă extraordinar de pitorească unde o zi petrecută este o adevărată relaxare, are avantajul de a suprapune un sit arheologic de o importanță națională, un sit arheologic roman foarte complex, constituit din cadrul roman, așezarea care s-a dezvoltat pe lângă el și termele romane. Cercetările de amploare au debutat în 2013 și în fiecare an, indiferent sub ce formă, încercăm să ducem mai departe aceste cercetări. Festivalul constituie un prilej de valorificare a cercetărilor noastre și a evidenția importanța acestui sit.” a afirmat șeful săpăturilor arheologice din Călugăreni, Nicoleta Man. Tot ea ne-a înșirat câteva artefacte găsite și care vor putea fi admirate în cadrul evenimentului de sâmbătă. „Începând de la materiale de construcție, țigle, piese sculpturale din piatră, piatră folosită la construcții, tone de ceramică de diverse categorii, pentru că aveau o producție foarte bogată și variată, până la obiecte din bronz, ace de păr, inele, avem o statuetă a lui Mercurius foarte frumoasă.”

14 artefacte unice în expoziție

De ziua arheologiei veți avea ocazia să ascultați poveștile interesante ale obiectelor descoperite, ce anume înseamnă fiecare pentru istorie și multe curiozități. „Din punctul de vedere al arheologilor, piesele interesante sunt cele care pot spune o poveste despre activitatea care s-a desfășurat într-un anumit spațiu, câteodată au și o valoare intrinsecă datorită faptului că sunt confecționate din materiale prețioase, dar de pildă, o pușculită descoperită ne arată mult mai mult decât faptul că se puneau deoparte bani în epoca romană. Am descoperit de exemplu în aceste săpături o pușculiță pentru care nu există analogie în Imperiul Roman și anume cu două compartimente, una pentru moneda mică și una pentru moneda mare. Ne-am întrebat oare de ce s-o fi gândit ei să facă această diferențiere? Ei, datorită faptului că relativ ușor poți scoate dintr-un porcușor monedele mici, pe lângă cele mari. Tocmai pentru a împiedica furtul din pușculița publică a acestei comunități s-au gândit să facă această diferențiere.” ne-a spus vizibil amuzat Pánczél Szilamér.

La final, Vajda György, reprezentantul Asociației Teatrului Șură i-a invitat pe toți să aprecieze activitățile desfășurate în această sâmbătă, precizând că acest teatru a luat ființă acum 16 ani pentru a aduce cultura mai aproape de mediul rural, fiind un teatru unicat. „Dorim ca această zonă să funcționeze ca un punct de atracție turistică. În afara faptului că chiar este într-o zonă frumoasă, naturală, iată că are și o ofertă culturală teatrală, o ofertă muzeistică și o posibilitate variată pentru turiști ca să rămână mai mult timp în zonă.” a adăugat acesta.

Pentru toți cei care s-au visat arheologi de mici după vizionarea seriei Indiana Jones, și nu numai, vă recomandăm acest eveniment special care va avea loc în această săptămână.

Programul complet al Zilei arheologiei de la Călugăreni (6R)

Locație: În diferite locuri

11:00-19:00 – Transport cu trăsura pe traseul Teatrul Șură – Mănăstirea Franciscană – Parcul arheologic – Teatrul Șură.

Locație: Teatrul Șură și curtea teatrului

ODEON

11:00 – 11:30 – Deschidere oficială și lansare de carte

12:00 – 12:30 – Prelegere Bajusz Istvan, Panem et circenses

12:30 – 12:45 – Prelegere Rezi Botond, Depozitul de la Călugăreni în lumina practicilor de depunere din Transilvania

12:45 – 13:00 – Prelegere Nicoleta Man, Situl roman de la Călugăreni în lumina izvoarelor arheologice

13:30 – 16:30 – Prelegeri în limba maghiară susținute de Bajusz Istvan, Rezi Botond și Pánczél Szilamér

ARENA

11:30 – 12:00 – Exerciții militare române

18:00 – 19:00 – Exerciții militare române

FORUM

11:00 – 21:00 – Bufet

10:00 – 19:00 – Birou de informații

11:00 – 18:00 – Ateliere de pedagogie muzeală legate de epoca romană

Locație: Școala generală

11:00 – 19:00 – Expoziție: Cinci ani de IDENTITATE ȘI CULTURĂ

Locație: Biserica și curtea Mănăstirii franciscane

ECCLESIA

11:00 – 19:00 – Expoziție: Bibliotheca claustri. Imagini din fondul de carte al bibliotecii Mănăstirii franciscane de la Călugăreni

13:00 – 14:30 – Ghidaj la biserica Mănăstirii franciscane în limbile română și maghiară pe baza programului detaliat

14:30 – 14:45 – Prelegere în limba maghiară susținută de Banyai Reka

14:45 – 15:30 – Concert cameral: Trio Vivo

15:30 – 15:45 – Prelegere Banyai Reka: Biblioteca mănăstirii franciscane din Călugăreni

16:00 – 18:00 – Ghidaj la biserica Mănăstirii franciscane în limbile română și maghiară pe baza programului detaliat

HORTUS

11:00 – 18:00 – Ateliere de pedagogie muzeală legate de viața mănăstirească

Locație: Casa de cultură

16:00 – 18:00 – Ghidaj în laboratorul arheologic în limbile română și maghiară pe baza programului detaliat

Locație: Parcul Arheologic roman

11:00 – 19:00 – Expoziție: Cutia timpului (TIME BOX)

16:00 – 18:00 – Ghidaj la săpăturile arheologice și în expoziție în limbile română și maghiară pe baza programului detaliat

11:00 – 18:00 – Ateliere de pedagogie muzeală legate de arheologie

19:00 – 19:30 – Vernisaj: Belvederea BUSOLĂ

Locație: Pensiunea Reneszansz

10:00 – 21:00 – Restaurant