Compoziţii româneşti din domeniul muzicii bisericeşti, promovate la Academia Sighişoara

Clasa de compoziţie a Academiei Sighişoara, care s-a derulat în perioada 1-14 august, a promovat în premieră patru compoziţii româneşti în domeniul muzicii bisericeşti, realizate de Dan Variu, Alexandru Ştefan Murariu, Sonia Vulturar şi Aurelian Băcan.

Astfel, pe parcursul proiectului Academia Sighişoara au fost prezentate compoziţiile lui Dan Variu – „Pune, Doamne, pază gurii mele”, Alexandru Ştefan Murariu – „De Profundis”, Sonia Vulturar – „In Illo Tempore” şi Aurelian Băcan – „Missa Brevissima in C-major”.

Muzica bisericească românească a fost prezentată, alături de compoziţiile lui Johan Sebastian Bach, în cadrul unui concert în Sala Barocă a Primăriei Sighişoara, la care şi-au adus contribuţia Anna Weber (soprană), Dominik Bauer (bariton), Andreea Duca (vioară), Alexandru Gavrilovici (vioară), Horaţiu Luduşan (violoncel), Istvan Csata (dublu bass), Adelina Andrieş (harpă) şi Antonio Garcia (orgă).

„Pentru mine e ceva foarte special că am avut ocazia să vin aici. Am cunoscut foarte mulţi oameni frumoşi, am descoperit o Academie care funcţionează foarte bine în interesul elevilor şi al studenţilor care vin aici şi încearcă să facă o România mai bună. Am venit cu o compoziţie specială pentru Academia Sighişoara – trebuie să mulţumesc Academiei Sighişoara pentru faptul că în fiecare an mi s-a cerut să compun câte o piesă şi am făcut-o cu mare drag. Iniţial mi s-a cerut să fac ceva scurt şi foarte concis şi, dacă se poate, cu instrumente puţine. Am ajuns să fac ceva destul de scurt (peste 7 minute) dar cu instrumente multe, un cvartet de corzi, cu contrabas, harpă şi două voci. Întotdeauna am fost fascinat de aceste Misse ale lui Mozart, care are nişte Misse extraordinare, precum şi de Missa en Si Menor de Bach. Întotdeauna am vrut să fac ceva în genul acesta şi Academia Sighişoara a fost o ocazie foarte bună”, a declarat, pentru Agerpres, compozitorul şi clarinetistul Aurelian Băcan.

La cei 33 de ani, Aurelian Băcan, care este şi solistul clarinetist principal al Filarmonicii de Stat din Cluj-Napoca, are peste 30 de compoziţii, aceasta fiind a doua compoziţie creată special pentru Academia Sighişoara.

În 2016, Aurelian Băcan a prezentat la Academia Sighişoara, în primă audiţie mondială, piesa „Scene comice pentru clarinet, violoncel şi harpă” (care cuprinde trei scene „Cybernetic Oblivion”, „Among the sea of stars” şi „Space Battle”), în memoria compozitorului György Ligeti (1923-2006), câştigătorul Polar Music Prize în 2004, recunoscut ca Premiul Nobel pentru Muzică.

Directorul artistic al Academiei Sighişoara, violonistul elveţian de origine română Alexandru Gavrilovici a arătat că la această manifestare a devenit deja o tradiţie să fie prezentate în premieră mondială o serie de compoziţii, din ţară şi străinătate.

„S-a fondat aici o clasă de compoziţie şi de aici a apărut şi ideea de a realiza ceva specific Academiei Sighişoara. Ni s-a părut extraordinar ca realizarea unor lucrări noi să fie înlesnită”, a spus Gavrilovici.

Lucrările celor patru compozitori români au fost prezentate, în premieră mondială, în luna martie, în cadrul proiectului muzical „Din toate colţurile lumii spirituale” al Academiei Sighişoara, care a avut loc în Biserica Evanghelică din Criţ, judeţul Braşov, chiar în Săptămâna Patimilor la catolici şi protestanţi.

(www.agerpres.ro)