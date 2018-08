Mai sunt doar două zile până la festivalul AWAKE de la Gornești!

Share



În cadrul unei conferințe de presă susținute de organizatorii festivalului AWAKE care va avea loc în acest weekend la Gornești, am avut ocazia să aflăm ultimele știri legate de eveniment, dar și de expoziția de artă ARTDOOR care va putea fi văzută în cadrul festivalului.

Cei care au vorbit au fost Attila Kim, directorul creativ al festivalului, Laura Coroianu, director festival, Peter Ferenc, președintele Consiliului Județean Mureș și Angela Kovacs, președintele Ordinului Arhitecților Români filiala Mureș.

„Cred că pentru Consiliul Județean Mureș întotdeauna stimularea turismului și a vieții culturale erau niște obiective foarte importante, deci am considerat ca și reprezentant al Consiliului Județean Mureș că trebuie într-adevăr să sprijinim aceste acțiuni care vorbesc despre promovarea județului Mureș prin turism și prin aceste evenimente care vorbesc despre viața culturală, despre muzică și îmbină utilul cu plăcutul. Organizatorii festivalului ne-au convins încă din primul an că organizarea acestui festival este un eveniment de anvergură, putem spune că este chiar de talie internațională și am văzut în anul precedent ce a însemnat acest festival care a avut mulți vizitatori din toată țara.” a punctat Peter Ferenc.

Se așteaptă 9.000 de vizitatori pe zi

Într-adevăr, anul trecut au fost mulți vizitatori, iar în acest weekend se anunță că aproape se va atinge limita maximă de 30.000 de participanți pe cele 3 zile, în condițiile în care se vor vinde aproximativ 9.000 de bilete pe zi. Pentru a satisface cererea mare de locuri de camping, organizatorii au anunțat în cadrul conferinței că datorită primăriei Gornești au lărgit zona de camping de la 2.500 la aproape 3.000 de locuri.

AWAKE este primul festival boutique din România, un festival racordat la trendurile internaționale care combină muzica, artele, desginul și ideile. Locul de desfășurare ales de niște elevi entuziaști din Mureș cărora le lipsea festivalul Peninsula, în frunte cu Horea Grigoraș, este domeniul Teleki care reprezintă unul dintre cele mai bine conservate spații și clădiri de patrimoniu de clasa A din Transilvania.

În 2017, la prima ediție, festivalul a avut o multitudine de proiecte apreciate de public. Printre acestea amintim ARTDOOR, un muzeu în aer liber, prin intermediul căruia participanții au putut admira 11 lucrări de mari dimensiuni, FEED YOUR MIND, platforma de conversații inspiraționale, cinema-ul în aer liber creat în colaborare cu TIFF și biblioteca din pădure, zona de playground și în premieră la festivalurile din România, zona „cafea cu organizatorii” în care aceștia au putut primi feedback în timp aproape real de la participanți. Și anul acesta toți cei prezenți vor avea parte de aceleași zone speciale, biblioteca fiind organizată în colaborare cu editura Litera, iar zonei de playground alăturându-se jocuri noi (oină, cricket, badminton), dar și pereți de cățărare. Anul acesta la Feed your Mind îi veți putea găsi pe Bogdan Bocse, managing partner Visagecloud, Adela Chivarean, restaurator și fondator The Wood Doctor și Armina Sîrbu, trainer și speaker TEDx.

New Funky Royals, o temă de actualitate

„Anul acesta avem în primul rând o temă. Am decis că de anul acesta, fiecare ediție de festival să fie un concept gândit holistic cu o anumită temă. Tema de anul acesta de numește New Funky Royals, deci este o temă dedicată regalității, și având în vedere că toată lumea anul acesta s-a inspirat oarecum din nunta celebră a prințului Harry și toate casele de modă au avut această declinare în colecții, ne-am gândit că este o temă potrivită pentru anul acesta și de aceea încurajăm absolut toți participanții la festival să vină îmbrăcați într-o ținută nu neapărat regală, ci funky-royal. Trebuie să fie o combinație eclectică între elemente contemporane (poate să fie blugi, converși, orice fel de elemente normale din kit-ul de festival al fiecăruia) și la care să adăugăm elementele regale. Evident și noi în cadrul festivalului vom avea diademe, coronițe, inclusiv cei de la Mur Mur ne-au creat o serie specială de gulere și manșete regale pe care sâmbătă după-amiază le veți putea personaliza în cadrul festivalului cu grafică AWAKE sau cu accesorii regale. Deci ne-am gândit să extindem puțin această temă regală. Aveam și anul trecut acea zonă de playground, de sporturi numai extreme. Te cățărai pe pereți, aveai tirolină printre copacii seculari, iar anul acesta avem o zonă dedicată special sporturilor regale în care i-am invitat pe cei de la federația de oină să vină să ne arate și nouă ce înseamnă de fapt să joci oină, care este în continuare un sport al casei regale din România. Vom juca cricket, vom juca badminton, deci vom fi foarte aristocrați pe minunatele pajiști din domeniul Teleki din Gornești.” a precizat Laura Coroianu, întrebată fiind de noutățile din acest an de la festival.

Anul acesta, artiștii pe care îi veți putea vedea în cadrul expoziției ARTDOOR sunt Ștefan Radu Crețu – „Soft Talk”, Bianca Drimbău, Nicolae Drimbău – „Reflect”, Arantxa Etcheverria – „Arhitecturi”, Minitremu: Diana Grigorescu, Medeea Henț, Laura Borotea, Gabriel Boldiș – „Lighthouses”, Ionel Pascu – „Bolta”, Iarina Tava, Ana Porim – „Golden Ticket”, Julien Britnic – „Abstract Carving”, Mihai Iepure – Gorski – „The Fall Of Carl Andre”, Florian Ionescu – „Forma Luminii” și Daniel Pop – „Tranzacție Dantelată”. Invitatul special din acest an este din nou Mircea Cantor, un artist recunoscut la nivel internațional care are expusă lucrarea sa de anul trecut în Cetatea Medievală din Târgu-Mureș, fiind singurul loc din România care expune o lucrare de-a sa (îl puteți prinde doar la Tokyo, Paris sau alte capitale ale lumii).

Nu în ultimul rând, AWAKE este un festival cu dimensiune sustenabil-ecologică și de incluziune. Astfel, organizatorii au creat de această dată zece puncte de colectare selectivă pe teritoriul festivalului, iar participanții sunt așteptați să fie la fel de civilizați ca anul trecut, contele Kálmán Teleki chiar lăudându-i sub acest aspect.