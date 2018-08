Contele Kálmán Teleki: „Sunt bucuros că am acceptat să se facă AWAKE la castel”

Share



Festivalul AWAKE care va avea loc în acest weekend nu ar fi fost la fel fără acordul contelui Kálmán Teleki, unul dintre cei patru proprietari actuali ai castelului, care a acceptat să primească o gloată de tineri entuziaști în curtea castelului Teleki, în ciuda experienței care îi spunea că e o idee proastă. Castelul construit în stil baroc în secolul XVIII impresionează prin arhitectura sa, iar curtea prin biodiversitate, dar și diverse statui, podețe și ape care vor fi completate în timpul festivalului de creațiile moderne ale artiștilor câștigători ai concursului ARTDOOR. Am stat puțin de vorbă cu el pentru a afla ce părere are despre provocarea unui festival în creștere.

Reporter: Cum de ați acceptat această idee de festival pe teritoriul castelului dumneavoastră?

KT: M-am gândit foarte mult, foarte foarte mult. Trebuie să recunosc că a fost o decizie foarte dificilă pentru că aveam înaintea mea un Electric Castle cu 30.000 de persoane. Aveam din experiența mea și de la alte festivaluri din Belgia o idee despre cum se pot vedea urmele unui festival. Am fost la mai multe festivaluri și când pleci de acolo la 5-6 dimineața este o mizerie totală. Trebuie să spun sincer că am discutat foarte mult cu ceilalți proprietari pentru că mi-a fost frică. Și anul trecut înaintea festivalului am fost bolnav, îmi era foarte frică. Și ce a fost extraordinar, e că nu s-a întâmplat nimic, toată lumea a respectat, nu vorbesc de clădire că acolo nu a fost acces, ci împrejurimile. Trebuie să recunosc că la alte evenimente organizate sunt foarte multe chiștoace și cu toate acestea, anul trecut a fost perfect. Deci după multă gândire, sunt chiar bucuros că am acceptat.

Reporter: Cum vi se pare ideea de a recrea simbolic biblioteca de la Teleki?

KT: Aceasta este o idee simpatică. Să avem grijă totuși să nu facem confuzii între biblioteca Teleki și biblioteca care a existat la castel și care a sfârșit dedesuptul cailor armatei sovietice. Deci este oarecum o renaștere, desigur, este altceva, însă eu cred că este o idee foarte bună și trebuie să recunosc că am fost un pic pesimist că oamenii care vin la festival nu o să citească, însă vă spun că toată ziua cuburile bibliotecii sunt pline. Deci de fapt nu sunt locuri destule de citit, astfel încât oamenii iau o carte și se plimbă prin parc. Este ceva formidabil din acest punct de vedere.

Reporter: Câte cărți a avut biblioteca castelului?

KT: Biblioteca castelului a avut aproximativ 6.000 de volume. Din acestea, la sfârșitul războiului mon père a salvat 1.500 de volume care se găsesc astăzi în biblioteca Teleki din Târgu-Mureș. Cum am spus, restul au sfârșit dedesuptul cailor.

Reporter: Având în vedere că numărul de oameni va crește în acest an, ce așteptări aveți?

KT: Eu cred că anul acesta deja instalarea festivalului merge mult mai bine. Toată lumea a învățat mult de anul trecut, ne-am zbătut, am dicutat cu organizatorii, cu echipele, am avut multe contacte, mult mai multe decât anul trecut și cu asta am ajuns să ținem un echilibru. Sunt liniștit, calm și mă gândesc că nu o să fie nicio problemă pentru că experiența ne-a arătat că oamenii respectă, dacă văd că există un mediu protejat, înconjurat cu o sfoară, nimeni nu trece de acea sfoară și asta pentru mine este extraordinar. Toată lumea respectă foarte bine situația, deci nu sunt îngrijorat.

Reporter: Anul trecut se plângeau destul de mulți de denivelări pe teren. S-a lucrat ceva în sensul acesta?

KT: Știți care este problema? Am încercat, desigur, iar terenul când utilajele au ajuns, a fost mult mai drept. Astăzi e un pic mai puțin. Normal ar trebui să ai lângă fiecare conducător de utilaj un responsabil care zice nu pe acolo, ci pe aici. Și asta este problema. Pentru un om care manevrează este important drumul cel mai scurt. Deci luptăm, este mult mai bine, dar mai avem de lucru.

Reporter: După prima ediție a festivalului ați constatat o creștere a fluxului de turiști la castel?

KT: Da, sigur. Foarte mulți sunt veniți să vadă unde a avut loc festivalul AWAKE. Sigur că asta aduce o celebritate în plus față de ce am avut până atunci și recunosc că ceea ce încercăm noi întotdeauna să facem e să aducem cât mai mulți turiști români pentru că turistul român nu își cunoaște țara din păcate, asta este părerea mea. Deci foarte mulți sunt în stare de mirare totală că în țara noastră avem așa ceva și AWAKE-ul a făcut mult pentru acest lucru. Foarte mulți au început să vină, să vadă ce avem în țară. Pentru noi nu zic că a fost o explozie de turiști, nu avem cei 300.000 turiști de la Bran, dar avem o cantitate deja care este importantă. Nu știu încă exact datele, dar eu cred că a avut loc o creștere de aproximativ 20-30%.