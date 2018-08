Omagiu adus înaintașilor Marii Uniri de întreaga suflare din comuna Băla

Share



Primăria și Consiliul Local al comunei Băla au organizat miercuri, 15 august, în zi de mare sărbătoare, un moment dedicat Centenarului Marii Unirii. Intitulat sugestiv „Sărbătorim împreună cu Fiii Satului”, momentul de sărbătoare al comunei Băla a adus un omagiu celor care în urmă cu un secol și-au pus amprenta asupra înfăptuirii Marii Uniri, precum și celor care prin activitatea lor au făcut cinste comunei Băla.

„Ne-am adunat în acestă minunată zi de sărbătoare în centrul comunei Băla să comemorăm evenimentele din toamna anului 1918 care au dus la marele act istoric al unirii și la formarea Statului Național Român. Locuitorii comunei Băla au fost martori și participanți direcți ai evenimentelor din 1918, fapt pentru care am hotărât ca unor personalități din rândul comunității noastre să le acordăm titlul de „Cetățean de Onoare” Post-Mortem. Acordăm de asemenea titlul de „Cetățean de Onoare” și altor persoane din comunitatea noastră, născuți pe meleagurile noastre și care au făcut cunoscut numele Băla în lume, precum și unui veteran de război în vârstă de 95 de ani, locuitor al comunei noastre.”, a precizat Mariana Vlad, primarul comunei Băla.

Preoții Ioan Pop și Emil Andreșan, cetățeni de onoare Post-Mortem

Momentul de sărbătoare a debutat cu sfințirea de către părintele Miron Constantin a celor două plăci comemorative în cinstea preoților Emil Andreșan și Ioan Pop, reprezentanții localităților Băla și Ercea la Marea Adunare de la 1 Decembrie de la Alba Iulia. Momentul festiv a continuat cu acordarea titlurilor de „Cetățean de Onoare” a comunei Băla celor care au scris istorie precum și celor care prin activitatea lor au făcut cinste comunei Băla. Prima distincție acordată Post-Mortem la avut în atenție pe preotului Ioan Pop, delegat ales al satului Ercea ca participant la Marea Unire de la 1 Decembrie de la Alba Iulia, distincția fiind înmânată Cameliei Bologa, nepoată a ilustrului preot Ioan Pop.

„Mi se pare extrem de important să nu ne uităm înaintașii, să nu uităm ce lucruri mărețe au făcut cu atât de puține resurse în acele vremuri. Sunt convinsă că ei și-ar fi dorit mai mult pentru noi acum la o sută de ani de la Marea Unire, de aceea vreau să-i îndemn pe toți să ne iubim mai mult semenii, obiceiurile, tradițiile, pământul, această națiune frumoasă ca să putem fi demni de înaintașii noștri și de ce au făcut ei pentru noi. La mulți ani, România, la mulți ani, măriilor și tuturor care-și serbează acest frumos nume”, a precizat Camelia Bologa.

A doua personalitate desemnată „Cetățean de Onoare” Post-Mortem a fost cea a preotului Emil Andreșan, reprezentant al comunei Băla la Marea Adunare Națională de la 1 decembrie 1918 de la Alba Iulia, distincția fiind înmânată lui Octavian Chebuțiu, reprezentat al rudelor preotului Emil Andreșan.

Au mai primit distincția de „Cetățean de Onoare” Post-Morten avocatul Augustin Chețan din Ercea, fost președinte al Consiliului Național Român Județean precum și doctorului Isidore Simon, cercetător în domeniul medicinei.

„Familia Simon, originară din Polonia, a fost nevoită să se refugieze doar cu 20 de galbeni în România, mai precis în Băla, o comună din județul Mureș. Aici la Băla, în 1906 s-a născut copilul Isidore Simon. După Primul Război Mondial, în anul 1926, cu o parte a familiei pleacă la Paris pentru a studia medicina. Isidore Simon a fost un medic cu rezultate deosebite, dar și un cercetător renumit în medicină. Drept recunoștință pentru meritele sale pe linie medicală, președintele Republicii Franceze ia decernat Legiunea de Onoare,”, a spus prof. Ioan Mărginean despre personalitatea celui care a fost dr. Isidore Simon. Diploma de „Cetățean de onoare” a fost ridicată de fiul doctorului dr. Isidore Simon, Jean, venit special din Israel pentru a cunoaște satul natal al tatălui său.

„Este un moment extrem de emoționant pentru mine să mă aflu în acest loc unde s-a născut tatăl meu, undeva la 100 de metri de această scenă. Mă gândesc că foarte puțini locuitori ai acestui sat îi cunosc cariera tatălui meu, faptul că de aici de la Băla a plecat direct la Paris. A studiat medicina, a cunoscut o carieră ștințifică de un înalt nivel. În timpul celui De-al Doilea Război Mondial a trebuit să se ascundă, a intrat în rândurile Rezistenței Franceze unde a fost ofițer.Toată viața a recunoscut că este un copil din România, mai exact din Băla. În semn de prețuire a primit Legiunea de Onoare, cea mai importantă distincție a statului francez , semnată de către Generalul Charles de Gaulle, unde se menționează faptul că tatăl meu s-a născut în România, la Băla. Sunt extrem de recunoscător autorităților din Băla pentru acest titlu de „Cetățean de Onoare” acordat tatălui meu, sunt foarte emoționat și încântat că am văzut satul natal al tatălui meu și oamenii acestui loc”, a precizat Jean Simon.

Recunoștință adusă fraților Maria și Teodor Sântean

Titlul de „Cetățean de Onoare” a comunei Băla a fost acordat și celor în viață, veteranului de război Ioan Marian precum și fraților Maria Sântean Faghiura și Teodor Sântean, ambasadori ai cântecului și tradițiilor din Băla.

„Nu pot decât să spun că voi cânta cât voi putea. Atât cât trăiesc voi cânta despre satul natal și despre cei mai frumoși oameni din lumea asta, cei din Băla, belenii mei dragi. Mulțumesc din suflet pentru această onoare de a fi „Cetățean de Onoare” a comunei Băla bunei mele prietene Mariana Vlad, viceprimarului Marius Rus, consilierilor locali, consilierilor județeni, și nu în ultimul rând părinților, mamei mele că ne-a crescut frumos și bunului nostru tată care este foarte mândru de noi de acolo de sus. Mulțumesc tuturor că ne iubiți la fel cum și noi vă iubim extraordinar de mult”, a spus solista Maria Sântean Faghiura.

La rândul său, Teodor Sântean a rememorat momentele copilăriei când a deprins dragostea pentru cântecul și jocul popular la Băla.

„Am studiat la școala primară din Băla. Am avut o generație de excepție, niște tineri deosebiți, toți știau să cânte și să joace. Am avut un ansmblu deosebit instruit de Ionucu a lui Arsinte, cum îi spuneam noi, care era și directorul căminului în acele vremuri. Atunci am prins gustul de a merge mai departe, de a cânta, de a juca, fapt pentru care am organizat multe baluri și jocuri . Apoi am ajuns la oraș, unde am studiat și un pic de muzică, și un pic de joc, activând în diferite ansambluri, și nu în ultimul rând colaborări cu Ansamblul Artistic Profesionist „Mureșul”. Nu-mi rămâne decât să mulțumesc celor din Băla pentru că în fiecare vin acasă unde le când cu mare drag ”, a precizat Teodor Sântean.

Sărbătoarea comunei Băla a continuat cu un spectacol folcloric pe cinste, cu artiștii și ansamblurile din Băla și invitații lor, Ansamblul de dansuri Merișor-Băla, soliștii Teodor Sântean, Maria Sântean Faghiura, Alin Huza, Bianca Oprea, Diana Beldean, Ioana Iușan, Sorina Csiky, Ioan Cristian Țăran,Alexandra Togănel, Andrei Romanică, Dorin Pintea, Anca Manoilă, Costi Dumitru, Marian Suciu, Teodora, Narcisa și Teodor Țogorean. Au mai urcat pe scenă Orchestra „Hora” a Casei de Cultură „Eugen Nicoară” din Reghin condusă de prof. Ioan Conțiu alături de soliștii Paul Miclea, Alexia Aștelian, Daiana Suceava, Cosmin Cotârlă, Ioana Romanți, Daiana și Iuliana Ciurba, Alexandra Bugnar, Ionela Faghiura și Vasile Crișan. Invitații speciali ai sărbătorii de la Băla au fost dansatorii din cadrul Ansamblului Artistic Profesionist „Mureșul” din Târgu-Mureș.