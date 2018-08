Semne bune pentru Festivalul Harmonia Cordis. Concursuri și artiști de top la ediția 2019

Share



Iubitorii muzicii au avut parte în perioada 7-12 august de farmecul sunetului chitarei clasice la cea de a XIII-a ediție a Festivalului Internaţional de Chitară Harmonia Cordis. Încă din startul festivalului, artiștii de prim rang și-au pus amprenta asupra calității programului oferit de organizatori, dacă e să ne gândim la Trio Rosenberg care au concerta în chiar prima seară de festival în Cetatea Medievală din Târgu-Mureș. Despre ediția din acest an a festivalului precum și despre surprizele pregătite pentru anul viitor ne-a vorbit Beke Istvan, oganizatorul Festivalului Internaţional de Chitară Harmonia Cordis.

Reporter: A fost ediția cu numărul 13. A fost cu noroc ?

Beke Istvan: Festivaul din acest an a început cu greu dar până la urmă a ieșit totul foarte bine, deci pot să spun că 13 a fost cu noroc pentru noi. Am început munca la festival imediat după ce am terminat ediția anterioară. Ce e foarte îmbucurător este că deja avem invitați pentru ediția din anul 2014 la Harmonia Cordis.

Rep.: Cine stă în spatele organizării unui asemenea eveniment de amploare cum este „Harmonia Cordis” ?

Beke Istvan: Majoritatea muncii ce ține de proiecte este făcută de mine și de alte două persoane, dar cam 90 % din proiecte sunt făcute de către mine. Am mai mulți cu care lucrez dar partea de management este făcută în marea majoritate de către mine. În ce privește desfășurarea festivalului, echipa este formată din aproximativ 20 de persoane care se îngrijesc de buna desfășurare a festivalului.

Rep.: La ediția din acest an capul de afiș al festivalului, Trio Rosenberg a concertat în deschiderea festivalului, nu în ultima seară cum eram obișnuiți. A ajutat acest lucru ?

Beke Istvan: Ne-a ajutat deoarece în zilele care au urmat, dat fiind succesul din prima seară, a venit mai multă lume la concerte. Faptul că Trio Rosenberg au cântat în prima seară s-a datorat managementului trupei, doar așa am putut să ne înțelegem cu ei, ei aveau programate deja alte concerte și doar în prima seară am putut să-i aducem la Târgu-Mureș.

Rep. Care au fost momentele care ți-au plăcut cel mai mult la ediția din acest an ?

Beke Istvan: Mi-a plăcut foarte tare prima seară, la fel și ultima seară, când am cântat pe scenă. Publicul a stat în picioare și a aplaudat reprezentația artiștilor. A fost ceva minunat, o adevărată seară de gală care a încheiat cea de a 13-a ediție a Festivalului Harmonia Cordis. Ce e foarte îmbucurător este faptul că artiștii care au fost prezenți au avut reacții extrem de pozitive legate de festival. Până acum, pe cine am avut invitat niciunul nu a spus că nu mai dorește să colaboreze cu noi, toți și-au exprimat dorința de a cânta la festival.

Rep.: Cui dorești să mulțumești pentrui sprijinul acordat în vederea organizării „Harmionia Cordis” 2018 ?

Beke Istvan: În organizarea festivalului am avut sprijin din partea mai multor instituții și sponsori, dar ce vreau să subliniez este sprijinul consistent venit din partea Primăriei Târgu-Mureș și a Consiliului Județean care ne ajută în fiecare an la organizarea festivalului.

Rep.: Urmează „Harmonia Cordis” cu numărul 14

Beke Istvan: Vorbeam anul trecut despre posibilitatea să-l aducem în festival pe Andy McKee. Managementul artistului ma contactat înainte de festival și am discutat ca turneul european al artistului să înceapă după concertul lui din cadrul Harmonia Cordis, să-l putem aduce pe Andy McKee la Târgu-Mureș. Așadar, sunt speranțe să-l vedem pe acest mare artist la Târgu-Mureș în cadrul ediției de anul viitor a festivalului Harmonia Cordis. Am și alți artiști cu care am vorbit pentru ediția de anul viitor. Perioada de desfășurare a ediției de anul viitor a rămas aceiași ca și în acest an.

Rep.: Festivalul vine anul viitor cu o noutate importantă. Despre ce este vorba?

Beke Istvan: Este vorba de un concurs foarte mare intitulat EuroStrings. Prima etapă a concursului va fi online. Începând cu luna ianuarie până la finalul lunii aprilie concurenții vor trimite trimite piesele, în format video. Juriul va lua în considerare doar partea audio, și ce este foarte interesant, nici nu va cunoaște numele concurentului ci doar piesa. Evaluarea concurenților va fi în luna mai. În cadrul ediției de anul viitor a festivalului vor fi prezenți cei cinci câștigători aleși de juriu, la fel și cei care vor întruni cele mai multe voturi din partea publicului. Aceștia vor fi protagoniștii unei seri de gală în cadrul festivalului.De asemenea, în cadrul acestei seri de gală juriul va alege trei câștigători și unul din partea publicului. La concurs se pot înscrie concurenți din întreaga lume, iar juriul va fi compus din personalități din străinătate. Va urma un alt concurs la care vor participa toți cei care au câștigat la fiecare concurs EuroString, iar câștigătorul va beneficia de un turneu în China.