Simpatizanţi ai Noii Drepte Mureş, prezenţi la Festivalul Cântecului Popular şi Patriotic de la Oarba de Mureş

O delegaţie de membri şi simpatizanţi ai Partidului Noua Dreaptă – filiala Mureş a participat miercuri, 15 august, la o nouă ediţie a Festivalului Cântecului Popular şi Patriotic de la Oarba de Mureş.

Drapel de 90 de metri pătraţi

Este al cincilea an consecutiv în care membrii Noii Drepte sunt prezenţi la acest frumos eveniment identitar organizat la Oarba de Mureş.

“Chiar dacă am fost doar spectatori, participarea noastră nu a fost pasivă ci, la fel ca în anii precedenţi, pe fondul cântecelor populare şi patriotice interpretate pe scenă de către consacraţi artişti ai acestui gen muzical din ţară, cum anul acesta au fost Sofia Vicoveanca, Mariana şi Adriana Anghel, Daniela Condurache, Cornelia şi Lupu Rednic, dar şi artişti mureşeni ca Ciprian şi Mihaela Istrate – iniţiatorii acestui festival, Dorina Oprea, Leontina Pop, Costi Dumitru, Ovidiu Furnea şi mulţi alţii, am desfăşurat în mijlocul spectatorilor cel mai mare drapel românesc din judeţul Mureş, de 90 de metri pătraţi. Spectatorii aflaţi în zona drapelului, maturi, vârstnici sau copii, au apreciat foarte mult gestul nostru şi au dat «mână cu mână» spre a ridica streagul, într-o acţiune spontană de unire în jurul principalului simbol al identităţii poporului român în lume: tricolorul roşu, galben şi albastru. Iată un mod de materializare a refrenului “Pe-al nostru steag e scris Unire!”. Fericirea momentului se putea citi, de la mic la mare, pe zâmbetul tuturor. Ne bucurăm că am reuşit, din nou, să contribuim la frumuseţa spectacolului şi că am adus şi noi un plus de bucurie celor prezenţi, într-un loc sacru, cu pămăntul îmbibat de sângele a zici de mii de eroi căzuţi pentru eliberarea Ardealului românesc, un loc ce merită ridicarea unui Mausoleu la fel de impresionant ca şi cel de la Mărăşeşti. Dar până la ridicarea acestui mausoleu avem pretenţia ca măcar ansamblul memorial existent să fie mai bine întreţinut şi mai promovat în circuitul turistic naţional, din respect pentru jertfa eroilor noştri şi spre educarea tinerelor generaţii”, au transmis reprezentanţii Noii Drepte Mureş, prin intermediul unui comunicat de presă.

Gânduri pentru organizatori, artişti şi spectatori

Totodată, aceştia au transmis felicitări atât organizatorilor, cât şi interpreţilor şi spectatorilor, şi şi-au manifestat speranţa că “sentimentele înălţătoare de iubire de ţară şi mândrie naţională să nu se stingă după acestă, zi ci să devină o stare permanentă, iar fiecare participant să fie, în viaţa de zi cu zi, un exemplu de comportament onest şi de bun român.”

“Doar aşa putem reface împreună România mare, demnă şi puternică pe care ne-o dorim cu toţii şi acum, când ne aflăm în Anul Centenarului Marii Uniri de la 1918”, au mai menţionat reprezentanţii Noii Drepte Mureş.

(Redacţia)