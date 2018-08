Festivalul Văii Gurghiului, sub auspiciile Centenarului Marii Uniri

Share



Platoul Fâncel din comuna Ibănești s-a îmbrăcat în straie de sărbătoare cu ocazia celei de a XIII-a ediții a Festivalului Văii Gurghiului, eveniment organizat de Asociația Comunității Văii Gurghiului, Consiliul Județean Mureș și Instituția Prefectului județului Mureș.

Participanții la festival au avut parte de momente artistice ale ansamblurilor și soliștilor de muzică populară de pe Valea Gurghiului, concerte ale formațiilor și soliștilor invitați, concursuri gastronomice, de pescuit, fasonat și cros montan precum și de multe tradiții și obiceiuri expuse la loc de cinste la standurile comunelor Ibănești, Gurghiu, Hodac, Solovăstru și municipiul Reghin.

Moment de reculegere în memoria lui Dumitru Fărcaș

Ediția din acest an a festivalului a stat sub auspiciile Centenarului Marii Uniri, lucru reliefat și de oficialitățile care au urcat pe scena festivalului sâmbătă, 18 august.

„Mulțumesc tuturor celor care sunt mereu alături de noi, fapt pentru care observăm că munca noastră nu e în zadar. Vreau să mulțumesc tuturor celor implicați în organizarea festivalului, tuturor celor care sunt alături de mine pe scenă, reprezentanților Consiliului Județean, primarilor Comunității Văii Gurghiului precum și domnilor parlamentari. Dacă tot suntem în acest an special, Anul Centenarului Marii Uniri, aș dori să păstrăm un moment de reculegere pentru cei care au fost și sunt eroii neamului, care au luptat acum o sută de ani, și nu în ultimul rând aș dori să ținem un moment de reculegere pentru o persoană foarte dragă mie și tuturor românilor, care a fost și va fi mereu în sufletele noastre, Dumitru Fărcaș, una dintre marile valori ale muzicii populare românești”, a precizat Neluțu Gliga, directorul Festivalului Văii Gurghiului.

La rândul său, Ilie Chirilă Tătar, președintele Asociației Comunității Văii Gurghiului și primar al comunei Solovăstru, a punctat esența festivalului, aceea de a păstra și duce mai departe zestrea culturală a Văii Gurghiului.

„Pentru noi ce din Asociația Comunității Văii Gurghiului împlicați în acest festival nu este un lucru chiar atât de simplu, pe lângă toate activitățile care le avem, facem tot posibilul să iasă acest festival foarte bine , cu sprijinul domnului Neluțu Gliga, Nu putem decât să ne bucurăm că nu am fost lăsați singuri iar munca noastră nu este una în zadar și asigurăm pe mai departe că vom face tot ce ne stă în putință pentru ca tradiția Văii Gurghiului, portul și dansurile populare să le ducem mai departe până ne vor ține puterile”, a spus Ilie Chirilă Tătar.

Oameni deosebiți, români adevărați

„Îmi face o deosebită plăcere să fim din nou împreună în această zonă deosebit de frumoasă cu oameni deosebiți. Întotdeauna, când a fost vorba de locuitorii de pe Valea Gurghiului, aprecierile au fost deosebite pentru că într-adevăr aici trăiesc oameni deosebiți și români adevărați. În ce mă privește, cunosc aceste locuri destul de bine, am avut onoarea să fiu elev al Colegiului Silvic Gurghiu, patru ani din viață mi i-am petrecut pe aceste meleaguri. Pentru că suntem în anul Centenarului Marii Uniri trebuie să o spun încă o dată, locuitorii acestei zone sunt oameni minunați pentru că atunci când a fost vorba de unitatea națională a Statului Român, românii de pe aceste meleaguri au fost primii au făcut eforturi deosebite ca România să rămână întreagă, așa cum ne-au dăruit-o înaintașii noștri în urmă cu o sută de ani când la Alba Iulia au hotărât unirea cu țara”

Mircea Dușa, ministru secretar de stat în ministerul Apărării

Fâncel, loc de suflet pentru Horea Soporan

„Pentru mine, dincolo de festival, de tradiții, de obiceiurile acestei minunate zone, în bisericuța de pe platoul Fâncel , acum șapte ani de zile ne-am botezat primul copil, acum așteptăm altul, de aceea acest loc reprezintă unul special mai mult decât oricare altul”

Horea Soporan, senator

Întoarcerea la tradiții,medicament pentru suflet

„Este un moment deosebit în această vale deosebită , loc care s-a bucurat în prima zi de festival de aprecierile ministrului Turismului care a fost impresionat de autenticitatea acestui festival într-un moment în care majoritatea evenimentelor de acest gen din țară sunt pline de kitsch, ca să-l citez pe domnul ministru. Din acest punct de vedere, organizatori festivalului, oamenii Văii Gurghiului merită toate felicitările noastre . Suntem în Anul Centenarului, un an în care tot românul ar trebui să se simtă mândru, onorat , să se simtă foarte bine în țara lui. Poate nu tot timpul se întâmplă acest lucru. Dacă este un leac pentru așa ceva, părerea mea este că e tocmai această întoarcere la tradiții, la ce este bun, la patriotismul pur. Să ne aducem aminte de cei care au făcut această țară, de cei care au unificat-o și ne-au predat-o nouă spre păstrare. Întoarcerea la aceste tradiții consider că reprezintă medicamentul pentru sufletul românului în Anul Centenarului, iar festivaluri precum cel al Văii Gurghiului fac cinste acestui principiu”

Dinu Socotar, deputat

„Dorim să lucrăm românește în interesul românilor”

„Cu mare plăcere și bucurie spun că putem să finanțăm organizarea acestui frumos festival. Ceea ce trebuie să facem noi este să conștientizăm valoarea folclorică a acestei zone , obiceiurile, tradițiile, iar noi avem obligația ca toate acestea să le transmitem copiilor noștri, ca ei să le ducă la rândul lor mai departe. În acest an al Centenarului Marii Uniri, și acest festival se adaugă marilor acțiuni pe care Consiliul Județean le finanțează. Bucuria de a organiza astfel de manifestări devine din ce în ce mai intensă, simțim românește, dorim să lucrăm românește în interesul românilor”

Ovidiu Dancu, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș

„2018 să fie un an de reper”

„Fiind în acest an în care marcăm Centenarul Marii Uniri, plus valoarea pe Valea Gurghiului se vede din ce în ce mai pregnant în ultimii ani adusă de primarii comunităților Văii Gurghiului, individual dar și în unitate . Dacă tot suntem în acest an centenar trebuie să vorbim și despre unitate, fie ea culturală, etnică, politică sau economică și iată că rezultatul se vede. Haideți ca 2018 să fie un an de reper care să ne de-a încredere în acea unitate, iar în anii care urmează să acționăm împreună pentru ca această vale să prospere mai mult. Consiliul Județean este aproape de comunitățile Văii Gurghiului, alături de primarii și primăriile care compun această mare comunitate și îi va susține în continuare. Tot în perspectiva unei unități cu județele învecinate, în cazul nostru vorbim de județul Harghita, se lucrează la documentația pentru asfaltarea drumului județean care va face legătura între Valea Gurghiului și județul Harghita. Dumnezeu să ne ocrotească, la mulți ani, Valea Gurghiului, la mulți ani, România”

Alexandru Câmpean, vicepreședintele Consiliului Județean Mureș

Revigorarea turismului pe Valea Gurghiului

„Sunt alături de noi și cei care conduc instituțiile deconcentrate, prezenți pentru a fi împreună. Doar așa, dacă vom găsi împreună calitățile fiecăruia dintre noi vom reuși să facem din această Vale a Gurghiului o zonă turistică. Turismul va fi o sursă mai bună de câștig decât ceea ce avem astăzi, reprezentată de munca la pădure. În urmă cu 10-15 ani gândeam ca această vale să fie doar a noastră, să o folosim doar noi, dar azi, trebuie să ne gândim și la copii, la nepoți, să ne gândim la ei să vină să petreacă în pensiunile de pe Valea Gurghiului. De aceea, am invitat la festival pe ministrul Turismului să ne ajute să găsim calea prin care să putem atrage fonduri europene să putem dezvolta această zonă . Se discută despre un lucru care este foarte realizabil, se poate face o pârtie de schi în Vârful Seaca, și spre Sovata și spre Valea Gurghiului. De aceea e nevoie de asfalt până în fundul munților. Totul depinde de noi, de modul cum ne iubim unii pe alții și ne știm promova calitățile, să ne putem bucura de realizările fiecăruia dintre noi. Așa vom reuși, doar dacă vom fi împreună. La mulți ani, români, la mulți ani, România, să trăiască Valea Gurghiului”

Vasile Gliga, președintele PSD Mureș, fiul al Văii Gurghiului