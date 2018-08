Casa alegorică Reghin, oază de tradiții și culoare la Festivalul Văii Gurghiului

Share



Municipiul Reghin a fost și în acest an prezent pe Platoul Fâncel din comuna Ibănești la cea de a XIII-a ediție a Festivalului Văii Gurghiului , cu tot ce are mai cultural și mai tradițional, grație strădaniei municipalității reghinene și a reprezentanților instituțiilor de cultură care au făcut ca „orașul viorilor” să fie și în acest an printre cele mai frumoase și mai primitoare gazde din cele prezente pe Platoul Fâncel.

Pe lângă oferta artistică, la loc de cinste a fost casa alegorică Reghin, frumos împodobită de obiecte vechi, fotografii vechi precum și munca meșterilor populari, expusă la loc de cinste vizitatorilor.

„Și în acest an municipiul Reghin participă cu bucurie la Festivalul Văii Gurghiului alături de toate instituțiile de cultură. Am organizat la standul municipiului Reghin o expoziție de fotografii dedicată Centenarului Marii Uniri. Expoziția cuprinde 12 fotografii, șase dintre ele sunt realizate de Samoil Mârza, fotograful Marii Uniri, lucrări din colecția Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia, la care se adaugă alte patru fotografii luate de pe site-ul Arhivelor Naționale. Expoziția a fost prezentată și în cadrul Festivalului Văii Mureșului de la Răstolița, deoarece în acest an celebrăm o sută de ani de la Marea Unire de la Alba Iulia. Am dorit astfel să marcăm importanța acestui eveniment foarte important din istoria poporului român. În acest an marcăm și Anul Patrimoniului European. așa că ne-am gândit să organizăm o expoziție de fotografii vechi ”, ne-a declarat Roxana Man, directorul Muzeului Etnografic „Anton Badea”.

Meșterii populari la loc de cinste

Prezența meșterilor populari la casa alegorică Reghin de la Fâncel a fost și de această dată la loc de cinste, vizitatorii au putut astfel admira munca meșterilor pupulari Petruț Chirteș, Alina Dima, Adam Zamfira, Gheorghe Pascu, Maria German, Adrian Burian și Alexandrina Biriș.

„În fiecare an invităm meșterii populari la casa alegorică Reghin care vin cu creațiile lor artistice , cum s-a întâmplat și în acest an aici pe Valea Gurghiului la Fâncel, cu obiecte realizate manual de artă populară, ii cusute cu mâna, obiecte din diverse materiale naturale, jucării din lemn. Sunt colaboratori constanți de-ai noștri care de fiecare dată răspund cu amabilitate invitației de a fi prezenți în cadrul casei alegorice Reghin la aceste evenimente. Vin cu obiecte extrem de frumoase care merită nu doar văzute ci și achiziționate. Suntem bucuroși că am avut parte de mulți vizitatori la standul municipiului Reghin care și în acest an s-a dovedit a fi o gazdă primitoare, ca de fiecare dată la un astfel de eveniment cum este și Festivalul Văii Gurghiului”, a precizat Roxana Man.

Valea Gurghiului, zonă încărcată de tradiții are parte în fiecare an de numeroși vizitatori cu ocazia festivalului, atrași de zestrea culturală a zonei, expusă la loc de cinste, inclusiv la casa alegorică a Reghinului.

„Chiar dacă această zonă este una plină de tradiții, la acest festival participă foarte multă lume, nu doar din localitățile care compun această minunată vale ci și mulți veniți de prin alte părți, inclusiv din străinătate. Cred că nu vin degeaba, doar să vadă un concert sau să guste ceva tradițional, vin și pentru tradițiile care sunt prezentate la casele alegorice. Festivalul este un loc prielnic pentru ei de a descoperii oameni dar mai ales tradițiile acestei minunate zone , lucruri frumoase, vechi și originale cum nu prea găsești în alte părți”, a subliniat directoarea Muzeului Etnografic „Anton Badea”.

Coloritul floral al casei alegorice Reghin

Și de această dată casa alegorică Reghin a fost frumos colorată de aranjamentul floral al celor din cadrul Secției Sere și Zone Verzi, coordonată de Gagyi Mariana. „De obicei amenajăm un astfel de spațiu în funcție și de tema aleasă pentru anul respectiv, În acest an, la loc de cinste este Centenarul Marii Unirii, fapt pentru care ne-am ales această temă. Am încercat să facem în așa fel aranjamentul floral să respectăm atât ideea de tradițional cât și să exprime acest moment special al Centenarului. În Reghin avem niște suporturi foarte frumoase din begonii, am încercat să modelăm la fel ca și în Parcul Central din Reghin, un aranjament floral cu 100 de ani din flori specific Centenarului care îl sărbătorim în acest an. Florile sunt un element extrem de important. Ca la orice casă, in interior se găsesc obiectele de valoare, cum este și în cazul casei alegorice unde sunt expuse obiectele vechi de la Muzeul Etnografic și cele ale meșterilor populari, curtea în schimb, ca și la orice casă care se respectă, trebuie să aibă flori. Cu cât sunt mai multe flori, cu atât casa e mai primitoare, mai frumoasă și mai reprezentativă pentru cel care locuiește în ea, dovadă a frumosului acestuia. Aranjatul pentru festival durează o zi, dar înaintea de a amenaja curtea casei cu flori , avem de lucru foarte mult înainte, atât la casa de la Făîncel cât și la cea de la Răstolița. La acestă muncă cu aranjatul floral lucrează undeva la 20 de oameni, deoarece nu se poate doar cu doi, trei, este o muncă care nu e deloc ușoară și care necesită un volum mare de muncă. Multă lume spune că suntem cea mai înflorată casă alegorrică de la Festivalul Văii Gurghiului, o spun toți cei care au trecut pragul festivalului. Municipiul Reghin are sere, și atunci nu se poate concepe amenajarea casei alegorice fără aceste aranjamente florale”, a declarat Gagyi Mariana, șef Secția Sere și Zone Verzi din cadrul primăriei Municipiului Reghin.

Expoziție de cărți cu și despre Reghin

La loc de cinste la casa alegorică Reghin a fost și cartea, grație expoziției amenajate de Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin.

„Nu este pentru prima dată când Biblioteca Municipală „Petru Maior” din Reghin expune cărți la aceste festivaluri cum este și cel de pe Valea Gurghiului de la Fâncel. Am avut la edițiile anterioare un proiect intitulat „Ia o carte, dă o carte” în care am oferit vizitatorilor casei alegorice a municipiului Reghin cărți din donații. A fost o ediție în care aproape 400 de cărți au fost oferite gratuit de către noi. Anul acesta avem o mică expoziție în care sunt etalate cărți ale autorilor reghineni , cele două volume cu lucrările Conferinței Naționale „Petru Maior și prietenii” , lucrări ale doamnei prof. univ.dr. Laura Stanciu despre Petru Maior, cărți ale profesoruluii Ioan Costea despre Reghin, romane semnate de Radu Țuculescu. Cele mai multe cărți expuse se referă la istoricul Reghinului și a personalităților care au trăit în orașul nostru. Cei care doresc să cunoască istoria locurilor noastre o pot face prin intermediul acestor cărți”, a precizat Sorina Bloj, directorul Bibliotecii Municipale „Petru Maior”