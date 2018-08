Doi noi Cetățeni de Onoare la Sărmașu

Share



La ediția a XVI-a a Zilelor Sărmășene s-au mai conferit două titluri de Cetățean de Onoare. Unul dintre acestea i-a revenit preotului ortodox Daniel Camară, care se remarcă de mulți ani, printre altele, cu activitatea corurilor Amadeus și Belcanto. Personalitate importantă a orașului, părintele se bucură de un deosebit respect din partea locuitorilor, enoriași sau simpli cetățeni. Acest fapt poate fi ușor de înțeles dacă îi prezentăm activitatea preotului care în acest an abia a împlinit vârsta de 40 de ani. Ajuns din județul Bacău la Sărmașu în urmă cu 18 ani, Daniel Camară s-a remarcat și a fost mereu alături de semeni, cu o activitate care poate fi considerată nu doar deosebit de bogată, dar la fel de variată. În calitate de preot, el a fost și dascăl, a constituit și îndrumat corurile amintite, o activitate extrem de dificilă dacă ținem cont de faptul că acestea au fost alcătuite din elevi care părăseau băncile școlii după un timp, dar a sprijinit și mișcarea sportivă, fiind principalul susținător al echipei de fotbal locale care activează în Liga IV. O amplă prezentare a fost făcută de un alt cetățean de onoare al orașului Sărmașu, Valentin Marica, redactor la Radio România, după care laureatul a transmis mesajul său celor prezenți, un mesaj care spune mai multe decât se pot exprima în cuvinte. „Aceste cuvinte care au fost pronunțate în prezentarea mea îmi crează oarecum și o stare de emoție și trăiri pe care cu greu le pot defini. Nu-mi ajung nici cuvintele pentru a răspunde acestor trăiri, nici mâinile pentru a primi aceste daruri oferite. Nu consider că am făcut ceva deosebit pentru a primi aceasă distincție, această mare onoare, așa cum nu am făcut niciodată ceva pentru a mi se acorda diplome, de a mi se adresa laude sau a mi se conferi titluri. Consider că fac ceea ce fac prin harul și puterea lui Dumnezeu, în virtutea misiunii de a răspândi binele și a oferi lumină în sufletele oamenilor din jurul meu. Pentru reușitele cu corurile Amadeus și Belcanto merită felicitări toți cei care au contribuit cu ce au putut la desfășurarea activității și le dedic chiar acest titlu tuturor celor care m-au sprijinit. Cred de asemenea că acest titlu se cuvine să se acorde la o vârstă mult mai înaintată, poate spre sfârșitul activității, dar acesta nu trebuie să fie un sfârșit, pentru mine poate fi mai degrabă un nou început, trebuie confirmat prin activitățile viitoare, cu educație, prin artă și credință. Când primim o anumită calificare cu un titlu acordat, consider că abia atunci începe munca. Este nevoie de educație pentru cultură și artă și acest lucru se poate realiza doar împreună cu oamenii din jurul tău, cu persoane vii”, au fost cuvintele rostite de părintele Daniel Camară.

Titlu conferit în lipsă, dar cu sufletul

Mult mai scurtă a fost prezentarea celei de-a doua persoane căreia i-a fost decernat acest titlu onorific. Este vorba despre fosta jucătoare de tenis de masă Olga Nemeș. A copilărit la Sărmașu, unde lucrau părinții ei și a intrat în istoria sportului cu mingea de celuloid ca cea mai tânără campioană a României din această disciplină sportivă, prima jucătoare din România care a cucerit importanta competiție de senioare Top 12 Europa, la doar 14 ani. Din păcate pentru România, din cauza situației din acea perioadă, ea a părăsit țara la 15 ani. Prezentării ei nu i-a fost acordat la fel de mult timp și pentru faptul că premiata nu a putut fi prezentă, fiind stabilită deja de mulți ani în Germania. O scurtă prezentare a palmaresului său a fost făcută de către Marcela German, redactor la Radio România și revista Junior Sport, la a cărei recomandare i-a fost conferită această distincție. Acesta a început cu trofeul „Paleta de Argint” la nivel de copii, continuând cu titlurile de campioană a României la juniori și seniori, a Europei la tineret, apoi titluri cu echipa Germaniei, unde s-a stabilit ulterior evoluând și ca antrenoare, dar palmaresul său este mult prea lung pentru putea fi enumerat. Pentru a-i prelua distincția a fost numită o prietenă din copilărie, Szabo Csilla Ildiko. „Olga mi-a cerut să vă transmit că este deosebit de onorată pentru cest titlu și regretă că nu a putut fi prezentă, dar vă asigură că este cu sufletul aici și promite că va fi prezentă și fizic în cel mai scurt timp”, a fost scurtul mesaj transmis de fosta mare campioană, care la cei 50 de ani împliniți mai participă și în prezent cu succes la competiții ale veteranilor.

