Atelierul de Arte Contemporane – Szféra, într-un spațiu nou!

„Szféra – Atelier de Arte Contemporane“ ajunge la cea de a cincea ediție în 2018, și urmeză să fie organizat în data de 31 august – 2 septembrie în cadrul festivalului „Vâltoarea Mureșeană, ediția a VI-a“ la Târgu Mureș.

Programul „Szféra – Spațiu de Arte contemporane“ are ca scop promovarea culturii și a artelor contemporane din județul Mureș și încurajarea artiștilor debutanți. Totodată, reprezintă un eveniment unic în zonă, care dorește atragerea artiștilor locali, iubitorilor de arte și cultură și a turiștilor care vizitează județul Mureș.

Conform unui comunicat emis de către organizatori, anul acesta, Atelierul de Arte Contemporane Szféra se va ține într-un spațiu nou, însă atmosfera va fi tot cea deja cunoscută. După trei ani, evenimentul se mută de la Cocoșul de Aur, pe care organizatorii sper să-l revadă în gloria de odinioară cât se poate de curând. Szféra atrage atenția și de data aceasta asupra unei clădiri aflate într-o stare de ruină, însă cu o istorie bogată și interesantă. Curtea fostului Gimnaziu Europa (str. Horea nr. 19-23) care a fost construit la sfârșitul secolului XIX de către comunitatea evreiească din Târgu Mureș este spațiul din acest an.

Ținând cont de trecutul clădirii, organizatorii au luat legătura cu Comunitatea Evreiească din Târgu Mureș și, print-un parteneriat, au inclus în programul Szféra vizitarea Sinagogii Mari și a Muzeului Evreiesc, care a fost recent deschis pentru vizitare. Duminica între orele 11:30-18:00 puteți vizita sinagoga și muzeul, iar de la ora 15:00 veți putea asculta concertul cameral al formației Trio Vivo la Sinagoga Mare, compus din: Sándor Ágnes-Klára (flaut), Roxana Oprea (vioară) și Sviatoslav Perepelytsia )(violoncel).

Organizatorii anunță și un concurs de creație de film pentru cei care iubesc provocările și munca în echipă: realizarea unui film de scurtmetraj în decurs de 42 de ore, care va fi prezentat în ultima zi a festivalului, iar cele mai bune realizări vor fi premiate! Concursul se bazează pe soluții creative, pe storytelling, așa că sunt așteptați atât amatori, cât și profesioniști. Pentru detalii, accesați site-ul https://www.42hcinemaraton.ro.

În cele trei zile ale acestui mini-festival sunt invitate numeroase formații din țară, dar și din străinătate, care abordează stiluri de muzică diferite, dar au în comun stilul experimental, debutul muzical sau o creație artistică inedită: Diggieman, A-C Leonte Reveries, Rehab Nation, Analog Balaton, Karpov not Kasparov, Say What Experiment, Stakhanov, Teddy Queen, Infraghandi & MC Fedora, Dubase, Karak, Bródy & Panda, Rapala, WRK, Saynar, DJ Sauce, DJ Pont, Downsound, TePe.

Szféra vă așteptă să petreceți ultimele zile de vară alături de prieteni, cu inima deschisă și cu zâmbetul pe buze, într-o atmosferă lejeră și creativă!

PROGRAM

Vineri, 31 august

Expoziții permanente: Bokor Előd – „Mentálhigiénia”

Csóka Szilárd-Zsolt, Szabó Anna Mária, Gagyi Botond: Háromfázis

16.00 42 h Cinemaraton START – www.42hcinemaraton.ro

16.00-20.00 Cortul Teatrului Național din Târgu Mureș: tot ce trebuie să știi despre stagiunea 2018/2019, abonamente, bilete, întâlniri cu publicul și concurs cu premii.

16.00 Prezentare de carte: Horváth Benji – „A Dicsőséges Európa”, Kali Ágnes – „Ópia”, André Ferenc – „Szótagadó”, Moderator: László Edgár Varga

17.00 Yard Session: SAUCE, WRK

17.00 Concert: Say What Experiment [RO] 18.30 Concert: Karpov not Kasparov [HU] 19.30 Beatvándor – producție audio-vizuală/slam poetry

20.30 Concert: Rehab Nation [RO]

23.00 Beats of Spheres vol.4, day I.: Open Air Dj party: Rapala, Dubase, Karak

(Sörpatika, str. Plutelor nr. 2, Sângeorgiu de Mureș, Bilet de intrare: 10 lei)

Sâmbătă, 1 septembrie

Expoziții permanente: Bokor Előd – „Mentálhigiénia”

Csóka Szilárd-Zsolt, Szabó Anna Mária, Gagyi Botond: Háromfázis

11.00-18.00: Atelier de pictat mobilă

Atelier de pictat pânză

Graffiti

11.00-18.00 Szféra „Ócska” (garage sale)

11.00-20.00 Cortul Teatrului Național din Târgu Mureș: tot ce trebuie să știi despre stagiunea 2018/2019, abonamente, bilete, întâlniri cu publicul și concurs cu premii.

13.00 Yard Session: DOWNSOUND, SAYNAR, TEPE

17.00 Concert: Teddy Queen [RO] 18.30 Concert: Analog Balaton [HU] 19.30 Feszültség Slam Poetry

20.30 Concert: Diggieman [HU]

23.00 Beats of Spheres vol.4, day II.: Open Air Dj party: Infragandhi & MC Fedora, Bródy & Dr Panda

(Sörpatika, str. Plutelor nr. 2, Sângeorgiu de Mureș; Bilet de intrare: 10 lei)

Duminică, 2 septembrie

Expoziții permanente: Bokor Előd – „Mentálhigiénia”

Csóka Szilárd-Zsolt, Szabó Anna Mária, Gagyi Botond: Háromfázis

11.00-18.00: Atelier de pictat mobilă

Atelier de pictat pânză

Graffiti

11.00-20.00 Cortul Teatrului Național din Târgu Mureș: tot ce trebuie să știi despre stagiunea 2018/2019, abonamente, bilete, întâlniri cu publicul și concurs cu premii.

11.30-18.00 Program de vizitare la Sinagoga Mare și Muzeul Evreiesc.

13.00 Yard Session: RAPALA, DR. PANDA, PARSECPROJECT, DJ PONT

15.00 Concert cameral Trio Vivo la Sinagoga Mare: Sándor Ágnes-Klára, flaut; Roxana Oprea, vioară; Sviatoslav Perepelytsia, violoncel. V

Sebestyén Speilmann Mihály: Istoria comunității evreiești din Târgu Mureș (prelegere în limba maghiară)

16.00 Concurs 42h Cinemaraton: proiecție filme și premiere

17.00 Concert: Stakhanov [RO] 18.30 Concert: Nagy János Trio [HU] Concert: A-C Leonte Reveries [RO]

Organizator: Asociația Vox Novum, Parteneri: Vâltoarea Mureșeană, Asociația pentru Târgu Mureș și Consiliul Județean Mureș

Co-organizatori (partners in crime): What’s in the Box, Teatrul Național din Târgu Mureș, Comunitatea Evreiească din Târgu Mureș, Kamandalu Art&Craft, Grupul ArtWise, ÁDML, Institutul Maghiar din București – Ballasi Intézet, Transindex, ETV, Triplast.

Program cofinanțat din fondurile culturale ale Primăriei Târgu Mureș.

Organizatorii își mențin dreptul de a opera modificări minore de program și distribuție.

(A.V.)