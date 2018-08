Expoziție neobișnuită de păsări și animale „mici”, dar „uriașe”

Share



Prezență constantă la ultimele ediții a Expoziției de Taurine organizate cu ocazia Zilelor Sărmășene este și Ivan Ochișor, membru al Asociației crescătorilor animalelor mici și păsări de curte. Este membru al clubului Luduș 2011, dar în competiții reprezintă și un club clujean. Acesta atrage atenția în cadrul expoziției cu exponatele sale deosebite, de două ori sau chiar mai mari decât cele întâlnite la rasele obișnuite. Putem urmări în standurile sale găini de curte, porumbei din mai multe rase, de la voiajori la gălățeni sau poștă, fazani aurii, iepuri de dimensiuni impresionante, dar găinile par a fi ocupația de bază. Cu acestea a scris o adevărată istorie și deasupra cuștilor în care se află cele câteva exponate are o parte dintre cupele câștigate recent. După declarațiile sale, le-a păstrat doar pe cele mai valoroase, de la cele mai importante concursuri naționale sau chiar internaționale la care a participat. „Am păstrat cele mai importante trofee pentru mine, majoritatea le-am predat la club, multe altele am acasă, dar nu mai am unde să le pun deja. Aici aș putea spune că am adus doar o zecime din câte am”, ne spune Ivan. El vine din Republica Moldova, din apropierea Chișinăului, dar s-a stabilit din anul 1996 în România și locuiește în Sărmașu, unde și-a întemeiat o familie.

Hobby moștenit, satisfacții venite din interior

Ivan a moștenit această îndeletnicire de la bunici și părinți. Creșterea păsărilor și animalelor mici a devenit pentru el un hobby, dar unul cu care a obținut în toți acești ani mai multe titluri de campion național. Mai recente sunt cele din 2016, când a obținut titlul cu patru dintre rase, lucru care i-a adus și titlul de Campion Maestru, sau cel de Campion Absolut obținut în edițiile trecute, titlu conferit în calitate de câștigător la opt rase diferite. În anul 2015 a obținut și în Franța, la Metz, un titlu de campion, cu potârnichile, dar mai are titluri și trofee obținute și cu iepuri.

„Această preocupare o pot considera mai degrabă o pasiune, un hobby, satisfacția poate fi considerată una din interior, sufletească. Eu o fac deoarece mi-a rămas ca moștenire de la bunici, continuată de părinți. Investițiile sunt foarte mari, deseori premiile obținute nu acoperă cheltuielile, deoarece, ca în multe alte domenii, nu vine din urmă nimeni, iar când participanții sunt mai puțin numeroși scad și recompensele. În urmă cu mai mulți ani titlurile acopereau cheltuielile, dar acum acest lucru se întâmplă mai rar”, dezvăluie Ivan Ochișor. Parțial, acesta își mai compensează veniturile prin vânzarea unor exponate. „Evident că cei interesați să cumpere pentru consum au ce pune în farfurie, dar mulți se miră și când constată că ouăle acestor găini sunt la fel, chiar mai mici decât al celor normale. Poate nu credeți, dar din ouăle lor ies pui foarte mici, care în câteva zile îi depășesc în dezvoltare pe ceilalți și uite la ce dimensiuni ajung”, ne mai oferă un detaliu pasionatul crescător.