Schimbări importante în noua Lege a Pensiilor

Reprezentanţii Comisiei de Dialog Social a Judeţului Mureş şi ai Comitetului Consultativ de Dialog Civic pentru Problemele Persoanelor Vârstnice al Judeţului Mureş s-au întâlnit marţi, 28 august, în Sala Mică a Palatului Administrativ din Târgu-Mureş, cu ocazia prezentării proiectului Legii privind sistemul public de pensii, act normativ care se va aplica etapizat, până în anul 2021.

Gazda întâlnirii a fost Nagy Zsigmond, subprefectul judeţului Mureş, iar proiectul Legii privind sistemul public de pensii a fost prezentat de Eugenia Neagoe, director executiv al Casei Judeţene de Pensii Mureş.

„Dezbatem o problematică care ne primeşte şi din partea Comisiei de Dialog Social şi din partea Comisiei pentru Persoane Vârstnice, respectiv doamna director Neagoe, de la Casa Judeţeană de Pensii, o să ne facă o prezentare la proiectul Legii Pensiilor”, a afirmat subprefectul Nagy Zsigmond.

„Consider de mare ajutor orice sugestie venită din partea dumneavoastră pe marginea acestui proiect de lege”, a spus Eugenia Neagoe, care la finalul prezentării a dialogat, pe teme specifice, cu reprezentanţi ai sindicatelor sau ai altor instituţii care fac parte din cele două comisii.

Reglementări noi:

Definiţia pensionarului (articolul 3, litera ş): Persoana care a realizat cel puțin stagiu minim de cotizare de 15 ani și nevăzătorii care au realizat 1/3 din stagiul complet de cotizare.

Redefinirea stagiului minim de cotizare (articolul 3, litera o): Perioada minimă de stagiu recunoscută pentru a beneficia de pensie de limită de varstă și pensie de invaliditate și care nu cuprinde perioadele asimilate.

Modificarea condiţiilor referitoare la contractul de asigurare socială (articolul 6, alineatul 2, 3, 4):

– condiția realizării stagiului minim de cotizare anterior încheierii contractului;

– condiția privind vârsta (18 ani);

– posibilitatea asigurării retroactive (pentru maxim 5 ani anteriori lunii încheierii contractului) și pentru perioade neconsecutive).

Modificarea venitului minim care constituie baza de calcul a CAS în cazul contractelor de asigurare (articolul 33): câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat în vigoare la data încheierii contractului de asigurare facultativă (ambele tipuri).

Introducerea unor noi perioade asimilate stagiului de cotizare (articolul 14, alineatul 1, litera b): masteratul şi doctoratul, recunoscute doar în situația în care au fost urmate pe durata studiilor normale ori a unui ciclu de studii universitare.

Dreptul femeilor de a opta în privinţa vârstei de pensionare pentru limită de vârstă (articolul 48, alineatul 4 și 5): la vârsta de 63 ani sau la vârstele din anexa 5, în perioada de creștere eșalonată. Pensionarea la vârstele din anexă se face tot în condițiile pensiei de limită de vârstă/ nu reprezintă o anticipare.

Recunoaşterea, ca specie a pensiei pentru limită de vârstă, a fostei pensii anticipate (articolul 57):

– condiția este realizarea stagiului complet de cotizare și depășirea acestuia cu până la 8 ani.

– stagiul complet cuprinde și perioadele asimilate, cu excepția pensiei de invaliditate.

– reducerea este de cel mult 5 ani.

Introducerea unor condiţii mai avantajoase de pensionare pentru persoanele cu handicap (articolul 52): eliminarea condiției referitoare la handicap preexistent calității de asigurat.

Reglementarea unei forme avantajoase de pensionare pentru femei (articolul 56):

– reducerea VSP cu 6 ani.

– condiții: realizarea stagiului minim de cotizare, cel puțin trei copii născuți și crescuți pană la 16 ani.

– bonus câte un an în plus de reducere a VSP pentru fiecare copil în plus, începând cu al patrulea.

Pensia de invaliditate (articolul 63):

– Se introduce condiția stagiului minim de cotizare! Aceasta nu înseamnă că persoanele care au un stagiu mai mic nu vor mai primi pensie sau nu vor mai fi încadrate în grad de invaliditate! Aceste situații vor fi reglementate prin legea privind indemnizațiile sociale – ca indemnizație socială pentru invaliditate.

– Se redefinesc gradele de invaliditate, pentru a se da posibilitatea desfășurării unor activități profesionale independente, în paralel.

Introducerea ajutorului lunar pentru soţul supravieţuitor (articolul 83). Condiții de acordare:

– a realizat stagiul complet de cotizare, prevăzut în anexa nr. 5.

– a împlinit vârsta standard de pensionare, prevăzută în anexa nr. 5.

– nu s-a recăsătorit.

– durata căsătoriei a fost de cel puţin 10 ani.

– nu a optat pentru pensie de urmaș.

– cuantum: 25% din pensia soțului decedat.

– pensia proprie plus ajutorul lunar mai mică sau egală cu 80% din salariul minim brut pe țară garantat în plată.

Recunoaşterea şi valorificarea veniturilor brute lunare realizate în perioada anterioară datei de 1 aprilie 2001 (articolul 154, alineatul 1):

– Acord global.

– Ore suplimentare.

– Primele.

– Al 13-lea salariu, alte adaosuri.

Noua formulă de calcul al pensiei:

Pensia = Numărul total de puncte x VPR (valoarea punctului de referință).

VPR = VPP din anul 2021(1875 lei/25).

25 = nivelul mediu al stagiilor complete de cotizare (atât pentru femei, cât și pentru bărbați) prevăzute de legislațiile anterioare.

VPR = 75 lei.

VPR se majorează anual cu rata inflației.

Introducerea cuantumului minim al pensiei :

– Cuantumul minim trebuie privit ca un prag minim sub care pensia rezultată din aplicarea formulei de calcul nu poate coborî.

– Aceste praguri se calculează doar pentru acele persoane care au realizat cel puţin stagiul minim de cotizare.

– Minim 45% din salariul minim brut pe țară garantat în plată + 1%… pentru fiecare an peste 15 (stagiul minim)… maxim 75%.

Excepții:

– La pensia de urmaş cu mai mulți urmași – fiecare urmaș are dreptul la 30% din salariul minim brut pe țară garantat în plată.

– Lensionarii pentru limită de vârstă care au realizat stagiul minim de cotizare cuprins între 10 ani şi 15 ani – 40% din salariul minim brut pe țară garantat în plată, + 1% pentru fiecare an de stagiu de cotizare realizat între 11 ani şi 14 ani inclusiv.

– La acordarea cuantumului minim se iau în considerare și pensiile obținute în alte sisteme neintegrate, inclusiv pensiile internaționale și alte indemnizații achitate prin CTP-uri.

– Cuantumul pensiei minime se modifică ori de câte ori se modifică salariul minim brut pe țară.

Eliminarea interdicţiei de a cumula pensia cu salariul :

– Pentru toate categoriile de pensii și pentru toate tipurile de venit prevăzute de Codul fiscal, indiferent de nivelul acestora.

Excepții:

– Pensia de urmaş pentru soția aflată în situația de la articolul 78 (pentru 6 luni de la deces) și articolul 79 (cu copii în vârstă de până la 7 ani).

– Pensia anticipată în situația celor care realizează venituri în baza unui contract de muncă, raport de serviciu sau din funcții de demnitate publică, precum și ca șomeri.

Identificarea unei formule de majorare a punctajelor lunare în cazul nedovedirii veniturilor brute pentru perioada 1 februarie 1975 – 1 aprilie 2001 :

– Pentru perioada 1 februarie 1975 – 1 aprilie 2001 se va acorda un procent de 10% din oficiu, care va putea fi majorat dacă pensionarul aduce acte doveditoare din care să rezulte un procent mai mare.

– Persoane beneficiare: pensionari cu drepturi deschise până la data intrării în vigoare a legii, dar și 1 octombrie 2019 și ulterior acestei date.

– Majorarea de 10% se aplică doar perioadelor contributive, nu și perioadelor asimilate.

– Majorarea nu se aplică celor care, în baza unor hotărâri judecătorești, au beneficiat deja de valorificarea unor drepturi salariale altele decat cele recunoscute de legislația în vigoare la data stabilirii/recalculării pensiei.

Aplicarea legii:

Legea se aplică etapizat până în anul 2021, când va intra integral în vigoare.

Valoarea punctului de pensie este de:

* 1.265 de lei în 2019,

* 1.775 de lei în 2020,

* 1.875 de lei în 2021, adică suma aferentă vaşorii punctului de referinţă nou introdus de 75 de lei, la care se adaugă majorarea de 10% aferentă sporurilor, acordului global și altor drepturi de natură salarială pentru care s-au plătit contribuții.

Din anul 2022, valoarea punctului de referinţă se va indexa, anual, cu inflația.

Indemnizaţia socială (dreptul de opţiune):

– Pensionarii aflați deja în plată, care au stagiul de cotizare sub 15 ani, vor putea opta între noul cuantum al pensiei – recalculat după noua formulă – și indemnizația socială – prestație care va fi reglementată printr-o lege specială.

– Este evident că opțiunea va interveni doar în situațiile în care pensia recalculată va fi mai mică decat valoarea indemnizației sociale.

– Termenul de exercitare a acestui drept este de 3 luni de la data comunicării notificării de către CNPP.

– Persoanele care nu optează în termenul de 3 luni amintit, rămân în plată cu suma rezultată din calculul pe baza contributivității.

– Înainte de aplicarea efectivă a legii, opțiunea se va face prin Poștă, cu formular pretimbrat primit de la Casa Națională de Pensii Publice, pentru a evita cozi interminabile la ghișee.

Excepţie:

– Pensionarii care beneficiază de pensie de limită de vârstă și au realizat stagiul minim cuprins între 10 și 15 ani, conform legislației în vigoare la data stabilirii dreptului la pensie, nu sunt obligați să opteze între una sau cealaltă categorie de venituri.

Alex TOTH