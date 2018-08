SIMFEST 2018: Steve Teers – de la întâlnirea cu Regina Marii Britanii, la cea cu târgumureșenii

Share



De la slujba de tinerețe de la Grădinile Regale ale Palatului Buckingham, la cea de șofer a lui Mick Jagger și, mai apoi, la cariera de editor de imagine, Steve Teers a străbătut un traseu sinuos și palpitant până să ajungă să editeze două episoade din documentarul „Elizabeth: Our Queen“ (2018), dedicat reginei Marii Britanii.

Regina Elisabeta a II-a este monarhul cu cea mai lungă domnie din istoria britanică, însumând până în prezent 6 ani și peste 200 de zile. Primul masterclass din acest an a fost susținut de Steve Teers și a avut ca temă „Cum să faci un film despre Regina Marii Britanii” („How to make a movie about HM the Queen of UK”). Steve Teers este un muzician, editor de film, dansator și coregraf care în urmă cu 20 de ani s-a îndrăgostit de plaiurile românești. Acesta a realizat primele două dintre cele opt părți ale documentarului despre viața reginei Elisabeta a II-a.

Steve Teers cântă la pian, trombon și voce, iar faptul că a făcut parte dintr-o trupă l-a împins spre lumea televiziunii. A învățat singur să editeze, cu o cameră primită de la unchiul său. Steve Teers a declarat că tatăl său ar fi vrut să îi urmeze pașii, să devină optician, însă Steve nu a vrut să muncească într-o cameră întunecată. Pe atunci nu știa că, de fapt, munca de editor chiar asta presupune. Steve Teers a declarat că a petrecut „mult timp în biroul fără geamuri în care editam.”

Întrebat dacă a fost dificilă munca la documentarul despre Elisabeta a II-a, Steve Teers a răspuns: „A durat mult timp, mai exact 6 săptămâni, să realizăm primul episod. Dar mi-a făcut plăcere să îl fac, deoarece a fost filmat foarte bine și oamenii vorbeau așa de curat, iar arhivele pe care le-am avut la dispoziție erau perfecte pentru a fi explorate.“

Editorul de film a reușit să capteze atenția tuturor participanților care au luat parte la masterclass, oferindu-le o portiță prin care aceștia au pătruns în viața lui și în culisele familiei regale, putând afla detalii despre cum se realizează un documentar despre regina Marii Britanii, dar și despre dificultățile ivite pe parcursul procesului de realizare.

Diana LUPEI