Seară de excepție cu Bega Blues Band, în Cetate!

Sunteți invitați în prima zi a lunii septembrie, de la ora 19.00, la un concert cu „Bega Blues Band” în Cetatea Tîrgu Mureș, amfiteatrul din fața Bastionului Croitorilor!

Înființată în anul 1982, de Béla Kamocsa, membru fondator al formației românești Phoenix unde a cântat până în 1971, Bega Blues Band este una dintre primele formații românești dedicate muzicii blues, prezentă la numeroase festivaluri de gen din țară și din străinătate, unde a susținut numeroase concerte și turnee. Bega Blues Band rămâne o figură emblematică pentru fanii din România. Anul acesta grupul împlinește 35 de ani de activitate, momentul fiind sărbătorit printr-un concert de anvergură la Timișoara, urmat de un turneu în Germania. Concertul pe care îl propune la Târgu Mureș vine să întregească această sărbătoare a bluesului.

Activitate:

2017 mai, Bega Blues Band cîntă la festivalul Jazz Weekend din Bruxelles, la invitaţia ICR

2017 martie, BBB cîntă în Bulgaria, la Festivalul de Jazz Blagoievgrad și în Sofia

2016 decembrie, susţine un concert la Filarmonica din Arad

2016 septembrie, BBB concertează la clubul de jazz Opus din Budapesta, invitat de Institutul Cultural Român la Zilele Jazzului românesc

2016 iulie, participă la cel mai faimos festival românesc de jazz, cel din Gărîna. Aici lansează Bega Blues Band primul său LP şi prezintă muzica de pe albumul „Brassica Soup“

2016 iunie, BBB apare la clubul jazz Rich Mix din Londra, invitată de Institutul Cultural Român

2015 noiembrie, grupul Bega Blues Band lansează CD-ul „Brassica Soup“ la ediția 25-a Galei de Blues Jazz Kamo din Timișoara

2013 decembrie, BBB cîntă în concert alături de Lucian Ban-Mat Maneri din SUA

2013 mai, Johnny Bota scrie aranjamentul pentru Orchestra Filarmonicii Banatului pentru a prezenta programul muzical care sărbătorește aniversarea a 30 de ani de la înfiinţarea grupul Bega Blues Band. Concertul, dirijat de maestrul Radu Popa, i-a avut ca oaspeți pe Alexandra Guţu (violoncel), Moni Bordeianu (voce) și pe Aura Twarowska (mezzo soprană). Cu această ocazie, formația Bega Blues Band a obținut din nou Diploma de Excelență din partea Primăriei Timișoarei

2011, BBB obţine premiul pentru cea mai bună trupă de jazz românească a anului, acordat la ceremonia organizată în Sala Dalles din București

2010 decembrie, Bega Blues Band cîntă la sediul ICR din Londra

2010, după dispariţia lui Béla Kamocsa, formaţia Bega Blues Band este restaurată de Johnny Bota, păstrîndu-i din vechea formulă doar pe Lica Dolga la baterie şi pe Johnny Bota la bas

2010 ianuarie, după pierderea lui Béla Kamocsa, care a fost colegul său de 25 de ani în BBB, Bota organizează un concert de rămas bun și devine noul lider al grupului

2006, BBB participă la Festivalul Gastroblues din Paks – Ungaria împărțind aceeași scenă cu Chris Farlowe (ex-Colosseum) și Keith Emerson

2005, 2006, grupul BBB este destinatarul Premiului pentru jazz, acordat de revista Uniunii Compozitorilor şi Muzicologilor din România

2004, Primăria Timișoara oferă grupului BBB Diploma de Excelență „pentru toată activitatea muzicală și pentru promovarea imaginii Timișoarei în țară și în străinătate“

2004, BBB obţine Premiul pentru cea mai bună trupă a anului, echivalentul unui Grammy autohton, urmat de un mare concert la Sala Radio din București, cu acompaniamentul Big Bandului Radio

Discografie

2016: Brassica Soup, EM Records.

2010: Zboina Neagra, Show Factory.

2010: From Gershwin to Sting, Show Factory.

2006: New Vintage (Vechituri noi), self produced.

2002: I Sponsor You, self produced.

1993: Blues de Timișoara, Soft Studio.

Intrarea este liberă!

Organizatorul evenimentului este Primăria Municipiului Tîrgu Mureș

(A.V.)