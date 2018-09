Despre inteligența emoțională, în cadrul programului „Aspire for teachers“

Am avut deosebita onoare ca în perioada 25-31 august să mă aflu la Poiana Brașov, la ceea ce este considerat a fi cel mai performant program de pregătire pentru profesori, Aspire Academy. Dorința de implicare, schimbare și de a lăsa o urmă în școlile unde predau constituie motivul pentru care am dorit să particip la „Aspire for teachers“.

Acestea, dar probabil și rezultatele concrete avute cu elevii în cei doar trei ani de profesorat au constituit motivele pentru care am avut șansa de a mă număra printre cei 45 de participanți de la această a treia ediție, cu toate că și-au manifestat dorința de implicare în program 615 profesori din întreaga țară, despre care sunt sigur că sunt la fel de devotați misiunii pe care o fac.

Anul acesta, tema cursurilor a fost „Inteligența emoțională”, văzută ca o nouă competență pe care să le-o dezvoltăm elevilor noștri, astfel încât ei să fie cu adevărat pregătiți pentru a se confrunta cu provocările anului 2030, și nu numai, iar despre aceasta ne-au vorbit și ne-au coorodonat ateliere persoane cu experență în domeniul educației și al dezvoltării personale, precum Marian Staș, Cătălin Stoica, Simona Baciu, fondatoarea unei școli private din Cluj-Napoca, sau Doug Mader, director al unei școli private din SUA, care numără aproximativ 1800 de elevi. Sunt sigur că tot ce s-a vorbit și s-a făcut acolo mă va face un profesor mai bun și mai motivat, întrucât am realizat că, dincolo de rezultatele academice, este mult mai important ca la finalul școlarității elevii să fie pregătiți pentru a face față provocărilor pe care li le oferă viața.

Dincolo de acestea, ce m-a frapat cu adevărat de-a lungul acestei experiențe au fost oamenii pe care i-am cunoscut, de la organizatori, la colegii de echipă. În fiecare am descoperit un om pasionat și dornic de a schimba comunitatea din care face parte, fiecare după propriile-i puteri, însă cu toții fiind de acord că acel „ceva” care lipsește lumii noastre nu poate fi completat decât de și prin educație.

Sesiunile de bune practici desfășurate în fiecare seară a programului au avut un deosebit impact asupra mea, arătându-mi că pentru a crește valoarea locului în care te afli este suficient să îți dorești. Astfel, de la colegi cu o experiență mai bogată am aflat lucruri concrete despre proiecte de finanțare sau de mobilitate, noutăți pe care îmi doresc să le implementez cât mai curând.

Cu siguranță că ce am trăit la „Aspire for teachers 2018“ nu voi uita niciodată și voi aplica cum pot mai bine tot ceea ce am învățat de-a lungul unei săptămâni extrem de intense, dar deosebit de fructuoase.

Prof. drd. Limba și literatura română Alexandru Adrian DIAC

Școala Gimnazială „Aurel Mosora” Sighișoara

Școala Gimnazială „Cornel Regman” Daneș