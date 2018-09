Prima conferință internațională de medicină personalizată, la UMF Târgu-Mureș

Share



Universitatea de Medicină și Farmacie (UMF) din Târgu-Mureș va organiza, în perioada 12 – 13 decembrie, prima conferință internațională din Sud-Estul Europei de medicină personalizată „First International Conference on Innovations in Population Health and Personalized Medicine”, cu participarea a numeroși specialiști din întreaga lume.

Potrivit Blogului UMF Târgu-Mureş, „First International Conference on Innovations in Population Health and Personalized Medicine” va deschide porțile spre cea mai modernă formă de medicină care se practică astăzi la nivel internațional, lectorii de prestigiu din Europa, SUA, Canada, China și Coreea prezentând cele mai noi și remarcabile descoperiri și progrese din domeniu, precum și direcții de cercetare și inovare.

„Din comitetul de organizare al conferinței fac parte: prof. dr. Leonard Azamfirei, rectorul UMF Târgu-Mureș, prof. dr. William Au, cercetător din China, prof. dr. Rodica Bălașa, directorul Școlii Doctorale din cadrul UMF Târgu-Mureș, prof. dr. Minodora Dobreanu, directorul Centrului de Cercetări Avansate Medico-Farmaceutice al UMF Târgu-Mureș etc.”, se precizează pe Blogul UMF Târgu-Mureş.

