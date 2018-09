Sărbătorește Săptămâna Mobilității alături de Critical Mass!

Share



Eveniment organizat încă din 2012 de Fundația Comunitară Mureș, Săptămâna Mobilității va avea loc în perioada 16-22 septembrie și este special concepută cu scopul de a face oamenii mai conștienți că folosesc prea mult mașina și ar fi bine să folosească mai mult metodele de transport sustenabile în oraș – pe jos, cu bicicleta, mijloace de transport în comun.

„Anul acesta, cu ocazia Săptămânii Mobilității am propus un proiect, se numește Mureș Mobil pentru pietoni și bicicliști care este finanțat de Fundația pentru Parteneriat, MOL România și Consiliul Județean Mureș și se organizează în parteneriat cu instituțiile locale, Primăria, Poliția Județeană, Poliția locală și Universitatea Cultural-Științifică” a declarat Sandor Gal, director executiv Fundația Comunitară Mureș.

Activități pentru adulți și copii în scop caritabil

Vor fi trei activități programate. Prima, cu care se va și deschide săptămâna, este Critical Mass sau Marșul Bicicliștilor. „După cum știți, de 2 ani organizăm Pedalează Pentru un Scop Bun care este o activitate de strângere de fonduri. Anul acesta ne-am gândit să ne legăm de științe, Fundația Comunitară având un program desfășurat de 2 ani și anume Științescu Mureș prin care am finanțat proiecte în domeniul STEM – știință, tehnologie, inginerie și matematică în școlile din județul Mureș, finanțând până acum 22 de proiecte cu o sumă totală de 160.000 lei” a spus Sandor Gal. „Pedalează pentru Științescu” se va desfășura pe raza orașului Târgu-Mureș, începând din Piața Victoriei la ora 15:30 (înscrierile încep de la ora 12:00) și sfârșind pe malul Mureșului la Sorpatika. Va dura o oră și se vor parcurge 10 kilometri.

În paralel se va desfășura activitatea Creativitate în Trafic destinată copiilor cu vârste cuprinse între 3 și 14 ani. „De câțiva ani poliția nu ne mai lasă să participăm la Marșul bicicliștilor cu copii mai mici de 14 ani, fiind asta în lege, copiii sub 14 ani nu au voie să circule pe drumurile publice cu bicicleta și astfel am dezvoltat această activitate pentru copii unde ei vor învăța regulile de circulație, vor avea activități de îndemânare pe bicicletă și la sfârșit vom organiza și pentru ei o tombolă cu multe premii. Activitatea va fi încheiată cu un mini-marș în jurul Parcului Central în Piața Victoriei” a transmis Sandor Gal. Activitățile pentru copii se vor desfășura în Piața Victoriei între orele 10:00-14:00 și vor fi însoțite de o supriză, o pistă Pumptrack. „Va fi un concept nou în Târgu-Mureș, este vorba despre o pistă Pumptrack modulară, benefică pentru copii și potrivită pentru toate mijloacele de deplasare cu roți nemotorizate. Această pistă are o suprafață de 350 metri pătrați și o lungime de 65 metri. Pe această pistă copiii merg doar într-o singură direcție fără să pedaleze, dându-se doar din mișcarea greutății corpului, fiind o premieră nu doar în oraș, ci și în țară” a spus Hunor Imecs, administrator ZAROX Pumpyard. O veți putea găsi chiar în centrul Pieței Victoriei, între orele 11:00 și 14:30.

Strada Colegiului va fi închisă temporar

A doua activitate programată este crearea unei străzi pietonale. În perioada 16-28 septembrie, strada Colegiului care leagă Bulevarul Cetății de strada Mihai Viteazul unde se află Colegiul Național „Unirea” va fi închisă circulației. „Împreună cu elevii de la Liceul de Artă, secția de Arhitectură, care au studiat locația, vom instala o instalație modulară proiectată din lemn care poate fi reamenajată de elevi și o parcare de biciclete asemănătoare celei de pe strada Bolyai. Vor fi amenajate și câteva jocuri pe asfalt ce vor fi folosite de elevi” a declarat Sandor Gal. Prin această mișcare, ei vor să studieze cum ar funcționa ca pietonale anumite străzi din Târgu-Mureș, încercând altele în anii care vin, scopul final fiind lărgirea ariei pietonale din centru. Este o soluție temporară, însă dacă părinții și locuitorii din zonă o vor considera una bună, vor merge mai departe cu inițiativa să o facă permanentă.

Nu în ultimul rând, în perioada 17-28 septembrie va ave loc o campanie denumită Traffic Snake Game, distractivă și eficientă, destinată școlilor primare, pentru promovarea transportului sustenabil (mers pe jos sau bicicletă), folosirea în comun a aceleaiși mașini sau a mijloacelor de transport public, o inițiativă pornită de Heim Laszlo. Vor fi implicate 9 școli și se vor împărți și chestionare în rândul părinților pentru a afla comportamentul lor, dar și ce își doresc să se schimbe pe viitor.