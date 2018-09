Erasmus Student Network în Târgu-Mureș

Share



În perioada 26-29 iulie 2018 a avut loc la București întâlnirea anuală Local Boards Meeting a secțiunilor Erasmus Student Network (ESN) din România. În cadrul acesteia, delegația secțiunii candidate ESN din Târgu-Mureș a prezentat candidatura cu scopul de a deveni secțiune cu drepturi depline și a fost votată de către celelalte secțiuni cu unanimitate.

Călătoria secțiunii ESN de la Târgu-Mureș a început în luna decembrie a anului 2017, când studenți ai Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș au prezentat candidatura și planul de acțiune pentru următoarea perioadă în cadrul Platformei Locale de la Constanța. Astfel, echipa formată din Patricia Crișan, Cristina Dediu, Andreea Moldovan, Ioana Moldovan, Adrian Ichim și Florin Miron a pus bazele unei secțiuni ESN și în orașul nostru, unde vin studenți din diferite colțuri ale lumii prin programul Erasmus.

„A fost un drum lung, dar am reușit împreună. Sunt foarte mândră de reușitele de până acum, am muncit mult dar a meritat fiecare efort. Trebuie să recunosc că toate acestea se datorează echipei noastre, voluntarilor care s-au implicat și Universității „Petru Maior” din Târgu-Mureș care ne-a sprijinit încă de la început”, a mărturisit Patricia Crișan, președintele secțiunii.

„În ultimul an universitar am muncit alături de colegii mei pentru a pune bazele unei frumoase asociații, iar munca noastră a fost răsplătită atunci când am fost votați pentru a deveni secțiune ESN. Acest rezultat a venit în urma ajutorului oferit studenților Erasmus din Târgu-Mureș, dar și a diverselor activități organizate de-a lungul ultimelor luni”, a declarat Andreea Moldovan, secretarul general al secțiunii.

„Cu această ocazie, am dori să lansăm și o invitație oficială către universitățile din Târgu-Mureș în vederea unei colaborări cu secțiunea noastră. În cele ce urmează vom deschide o perioadă de aplicații pentru studenții care doresc să devină voluntari și să aducă o schimbare în bine comunității și sperăm să continuăm drumul cu cel puțin la fel de mult entuziasm si energie pozitivă ca și până acum”, a afirmat Patricia Crișan, președintele secțiunii.

(Redacţia)