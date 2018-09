Familia Oltean, apreciată de primarul Maria Precup

Share



Primarul municipiului Reghin, Maria Precup, a transmis vineri, 7 septembrie, mulţumiri publice familiei Oltean, proprietara companiilor IRUM şi Maviprod, pentru contribuţia importantă adusă la dezvoltarea economică a “Oraşului viorilor”, dar şi pentru implicarea în numeroase proiectele comunitare derulate în folosul reghinenilor.

Contribuţie la dezvoltarea municipiului Reghin

Recunoaşterea publică a meritelor familiei Oltean a fost făcută cu ocazia unei conferinţe de presă organizată pentru a celebra 65 de ani de la înfiinţarea companiei IRUM şi 25 de ani de la înfiinţarea companiei Maviprod.

“Le mulţumesc organizatorilor acestui eveniment, familiei Oltean, care a generat acest eveniment ca în fiecare an, mai performant şi mai reuşit de la an la an. Vorbele mari au în spate fapte mari. Nu am suficiente vorbe mari pentru a mulţumi şi a recunoaşte meritele familiei Oltean şi ceea ce se întâmplă la IRUM Reghin. Este un lucru deosebit pentru noi şi le mulţumesc încă o dată, mă înclin în faţa celor care au luptat şi luptă pentru ca IRUM şi Maviprod, pentru ca Reghinul să arate aşa cum este. În Reghin nu avem nevoie doar de forţă de muncă, de locuri de muncă, suntem deschişi la orice investiţie, iar munca pe care o depune familia Oltean generează doar mulţumiri şi satisfacţii. Fiind un contributor important, familia Oltean a contribuit la dezvoltarea municipiului Reghin şi este o bucurie pentru mine că sunt contemporană cu familia Oltean”, a afirmat Maria Precup.

Implicare în proiectele comunităţii

Cu ocazia aceleiaşi alocuţiuni, edilul şef al municipiului Reghin şi-a manifestat respectul faţă de activitatea economică prolifică a societăţilor IRUM şi Maviprod, dar şi faţă de implicarea familiei Oltean în numeroase proiecte sociale, culturale şi sportive.

„Pentru mine este foarte uşor, doar când ştiu că îl am alături de mine pe domnul Mircea Oltean, şi chiar dacă sunt hotărâri greu de luat, ştiu că staff-ul dânsului este important, ştiu că face pentru oraş foarte multe, nu este egoist, nu se gândeşte doar la beneficiile dânsului, ci şi la cele ale comunităţii, ceea ce generează plusvaloare pentru salariaţi, pentru reghineni, pentru mureşeni şi chiar pentru România. Mircea Oltean a salvat o afacere extraordinară, care altfel ar fi ajuns la fier vechi şi care astăzi este un etalon pentru România şi chiar şi pentru Europa. Îi datorăm multe, îi suntem recunoscători. Familia Oltean n-a făcut acest lucru doar pentru ca cifra de afaceri să fie pe primul loc, a investit fără să ezite şi în proiecte de educaţie, de sport şi sociale. Mircea Oltean a înfiinţat Clubul Rotary la Reghin, pentru a da o formă oficială de a-i ajuta pe cei care au nevoie. De asemenea, avem un ajutor necondiţional pentru practică în cazul claselor de învăţământ profesional. Îl avem alături pe Mircea Oltean în proiectele pentru comunitate”, a declarat Maria Precup.

Resursă umană de calitate

Totodată, primarul municipiului Reghin a subliniat rolul esenţial pe care Centrul de cercetare care funcţionează în cadrul companiei IRUM îl are în perfecţionarea resurselor umane.

„Tot datorită domnului Mircea Oltean, municipiul Reghin are un centru de cercetare la nivel european, o investiţie privată, unde îşi desfăşoară activitatea cercetători atât din România, cât şi din afara ţării. Ne mândrim, astfel, cu resursa umană de valoare existentă la companiile IRUM şi Maviprod Reghin. Cred că resursa umană de calitate este singura noastră modalitate de a duce România la nivelul pe care ni-l dorim cu toţii”, a punctat Maria Precup.

Alex TOTH