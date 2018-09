FOTO: Resursa umană, principalul capital al companiilor IRUM şi Maviprod Reghin

Share



Conducerea companiilor IRUM şi Maviprod Reghin, reprezentată prin trioul familial alcătuit de Mircea, Violeta şi Andrei Oltean, a premiat sâmbătă, 8 septembrie, cei mai longevivi salariaţi, cu ocazia unei festivităţi speciale la care au participat circa 500 de invitaţi, angajaţi ai celor două firme. Ceremonia a fost organizată cu ocazia aniversării a 65 de ani de la înfiinţarea companiei IRUM şi 25 de ani de la înfiinţarea companiei Maviprod.

Sărbătoare frumoasă

Rând pe rând, au fost premiaţi angajaţii cu vechimea cea mai mare la Maviprod (10+ ani şi 20+ ani), Mavi Ungaria şi IRUM (25+ ani, 30+ ani, 35+ ani, 40+ ani şi 45+ ani).

Cu ocazia sărbătoririi naşterii Maicii Domnului, cunoscută şi sub denumirea de Sfânta Maria Mică, Mircea Oltean, director general al companiei IRUM, a oferit flori următoarelor colege: Maria Stavilă, Maria Bogdan, Gabriela Maria Rus, Mioara Codarcea, Bianca Maria Roman, Gianina Maria Mona, Maria Dan, Balogh Maria, Adina Maria Buruian.

Cei aproximativ 500 de membri ai familiei IRUM şi Maviprod i-au cântat apoi „La Mulţi Ani!” colegului Ioan Ţifui, care a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani.

Sărbătoarea IRUM – Maviprod a conţinut şi o tombolă cu premii în produse consistente, o bogată masă câmpenească şi nu în ultimul rând un program sportiv special din care nu au lipsit competiţii precum „Testează-ţi forţa”, „Marchează şi câştigă” şi „Cornhole”.

Mircea Oltean: „Fără forţă de muncă de calitate, nu poţi să faci lucruri de calitate”

Reporter: Ce rol au jucat angajaţii IRUM în evoluţia de 65 de ani a companiei?

Mircea Oltean, director general IRUM: Dacă ieri (vineri, 7 septembrie – n.r.) am marcat momentul alături de cei mai importanţi colaboratori şi clienţi, astăzi (sâmbătă, 8 septembrie – n.r.) am ţinut neaparat să marcăm evenimentul şi alături de angajaţi, de fapt cu cei alături de care am realizat aceste lucruri minunate la IRUM şi Maviprod. Fără forţă de muncă de calitate, calificată, nu poţi să faci lucruri de calitate. De la începuturi, am acordat o importanţă foarte mare forţei de muncă şi calificării acesteia, pregătirii continue. Astăzi, afirm cu mândrie că avem oameni care au depăşit 45 de ani de activitate în firmă.

Rep.: Care consideraţi că este secretul acestei longevităţi la locul de muncă?

M.O.: Întotdeauna am considerat că fiecare angajat este un membru al familie noastre. Practic, am încercat că creăm nişte relaţii pe termen lung, de fapt cumva am depăşit strict relaţia angajator – angajat, am încercat să creăm o relaţie care să dureze pe termen lung şi din acest punct de vedere ne putem lăuda că avem o stabilitate vis a vis de angajaţi, o siguranţă în angajaţi, avem oameni care sunt aici pe termen lung.

Rep.: Există proprietari de fabrici care îşi exprimă frecvent îngrijorarea vis a vis de ce se va întâmpla după ieşirea la pensie a angajaţilor care astăzi au 50-55 de ani. Care este situaţia la dumneavoastră şi ce măsuri luaţi pentru a asigura continuitatea resursei umane de calitate?

M.O.: Dacă măsurile se iau în momentul când lumea se apropie de pensionare, eu zic că e prea târziu. Lucrurile trebuie prevăzute cu mult timp înainte, ceea ce am făcut la IRUM şi Maviprod, unde permanent am fost preocupaţi cu reîmprospătarea forţei de muncă, mai ales că în activitatea noastră activează oameni care au nevoie de o perioadă destul de lungă de calificare, până să ajungă la o maturitate profesională. Din acest punct de vedere, noi suntem permanent preocupaţi de împrospătarea forţei de muncă.

Zaharie Merdariu, cel mai longeviv salariat de la IRUM

Cel mai vechi salariat al companiei IRUM Reghin este Zaharie Merdariu, lăcătuş debitare aflat la datorie din anul 1972.

Reporter: De când sunteţi în echipa IRUM?

Zaharie Merdariu: M-am angajat la IRUM în iunie1972, în profesia de lăcătuş.

Rep.: Cum era fabrica atunci şi cum a evoluat ea de-a lungul anilor?

Z.M.: Nu erau condiţii cum sunt acum, condiţii foarte bune. Mă refer la tehnologie şi la ateliere. După ce domnul Mircea Oltean a preluat fabrica, s-au schimbat foarte multe lucruri în bine, am progresat, s-au achiziţionat maşini şi tehnologie nouă, se poate spune că acum e o plăcere să lucrezi. Sunt condiţii foarte bune, e curăţenie, ordine, încălzire, există utilaje moderne.

Rep.: Care e secretul longevităţii dumneavoastră în echipa IRUM?

Z.M.: Colectivul de muncă şi conducerea. M-am înţeles foarte bine cu colegii, am fost apreciat de conducere şi am muncit cu drag. Am fost şef de echipă la atelierul de debitare şi consider că mi-am făcut datoria. După ce am ieşit în pensie, am decis să mai lucrez la IRUM până mă ţine sănătatea.

Maria Stavilă, „veterana” de la Maviprod

A fost rând pe rând gestionar şi lucrător comercial, iar în prezent deţine funcţia de operator recepţie, cu o vechime de 23 de ani în cadrul companiei Maviprod. Să o cunoaştem pe Maria Stavilă!

Reporter: Când v-aţi angajat la compania Maviprod?

Maria Stavilă: M-am angajat în iunie 1995 şi de atunci lucrez continuu, m-am simţit foarte bine în sânul familiei Oltean, pentru care am o stimă şi un respect deosebit pentru că şi-a câştigat, prin muncă, o notorietate şi peste graniţele ţării. E o familie cu un suflet bun, mare, şi care are respect faţă de colegi. Le doresc multă sănătate!

Rep.: Ce vă mai amintiţi de la începutul firmei şi care a fost evoluţia ulterioară?

M.S.: De acolo a început Maviprod, din casa noastră. Am început cu un raft mic, am ajuns apoi la două-trei rafturi de piese, şi încet-încet ne-am extins datorită seriozităţii şi muncii depusă de soţii Oltean.

Rep.: Cum vă simţiţi în echipa Maviprod?

M.S.: Mă simt ca într-o familie. Seriozitatea şi respectul faţă de oameni demonstrat de-a lungul anilor de soţii Oltean m-au determinat să rămân echipa Maviprod, unde mă simt ca într-o a doua familie. De asemenea, am o înţelegere bună şi cu colegii.

Csöp Alexandru: „Acum se lucrează la alt nivel, modern!”

Aflat în pensie de vârstă de aproximativ doi ani, după mai bine de 45 de ani petrecuţi în echipa IRUM, Csöp Alexandru mărturiseşte că în cazul său secretul longevităţii îl reprezintă buna înţelegere avută cu colegii de muncă.

Reporter: Când v-aţi angajat la IRUM?

Csöp Alexandru: În iunie 1972. Am fost frezor.

Rep.: Cum s-au schimbat atelierele din 1972 şi până acum?

C.A.: Nici nu pot compara. Totul e schimbat, acum atelierele sunt frumoase moderne, nu se poate face comparaţie. Atunci era aglomeraţie, maşini uzate, nu se lucra în trei schimburi, utilajele erau folosite la maximum. Se făcea producţie multă şi atunci, dar acum se lucrează la alt nivel, mult mai modern, anual se achiziţionează alte maşini unelte moderne, mai performante şi mai sofisticate.

Rep.: Ce v-a determinat să rămâneţi peste patru decenii în echipa IRUM?

C.A.: Vă spun sincer, că după câţiva ani omul îşi formează un anturaj alături de colegi şi fabriuca devine ca o a doua familie. Îţi cunoşti colegii, îi respecţi, te ajuţi cu ei la nevoie şi se formează o prietenie, iar fabrica devine o a doua casă. Atunci omul nu vrea să plece de undeva de unde se simte bine. Bineînţeles, au fost şi perioade mai grele în aceşti ani, dar mi-a plăcut colectivul prea mult pentru a pleca. Practic, după ce a venit domnul Mircea Oltean la conducerea fabricii, lucrurile s-au schimbat în bine.

Angajaţii IRUM cu vechime de 45+ ani:

– Zaharie Merdariu, lăcătuş debitare;

– Ioan Uifălean, strungar;

– Rodica Nistorică, proiectant;

– Crăciunel – Zaharie Chirteş, frezor;

– Gheorghe Frîncu, mecanic moto-pompă;

– Ioan Uleşan, paznic;

– Dumitru Man, şef formaţie pază PSI;

– Mihail Lassel, lăcătuş;

– Iosif Zoltan Baga, strungar.

Angajaţii Maviprod cu vechime de 20+ ani:

– Maria Stavilă, operator recepţie;

– Virgil Florin Grama, gestionar depozit;

– Cristina Ispas, contabil;

– Florin Ioan Lung, gestionar depozit;

– Sorin Crăciun Halaţiu, tâmplar.

Angajaţii Mavi Ungaria cu vechimea cea mai mare:

– Petur Zsumba (7 ani), manager;

– Viktor Muller (9 ani), tehnician mecanic.

Alex TOTH