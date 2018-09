FOTOGALERIE: Expoziția „Tămâian“ – un mariaj fericit între sticlă și metal, la Galeria UAP

Share



Galeria Art Nouveau a Asociației Artiștilor Plastici Mureș continuă seria de expoziții printr-un eveniment inedit în peisajul cultural mureșean. Artistul Ioan Tămâian, stabilit la Sibiu, a fost prezent la vernisajul expoziției care îi poartă numele – Tămâian – în cadrul căreia sunt expuse lucrări complexe, realizate printr-o tehnologie sofisticată, în care metalul și sticla coexistă simbiotic și dau naștere unor geometrii și interpretări dintre cele mai diverse și surprinzătoare.

Tămâian – un brand autentic

Ioan Tămâian a absolvit Academia de Arte Frumoase din Cluj-Napoca și este membru al Uniunii Artiștilor Plastici din România. A înființat un mic atelier, în anul 1992, la Șelimbăr, județul Sibiu, care s-a extins de-a lungul timpului, a coagulat o echipă formată din 15 oameni, și a ajuns foarte vizitat de către străini. Atelierul se numește în prezent Ion Art Glass. Creația lui Ioan Tămâian este cunoscută atât în țară, cât și în străinătate prin obiecte artistice-utilitare vândute în galerii din întreaga lume: Germania, Norvegia, Anglia, Franța, Italia, SUA, Canada etc. Prin participări la expoziții naționale și internaționale cu lucrări abstracte în sticlă, Ioan Tămâian are bune colaborări cu muzee și galerii din: SUA (Corning Museum), Elveția (Muzeul de Artă Modernă din Lausanne), Germania (Coburg) și Franța (Paris).

La vernisaj au vorbit Mana Bucur, președinta Asociației Artiștilor Plastici Mureș, și Ioan Tămâian, care a prezentat câteva lucrări și a vorbit publicului despre atelierul său care este deschis vizitatorilor și în cadrul căruia se poate asista pe viu la procesul de realizare a operelor de artă.

O expoziție „incendiară“

„Mai rar se expun obiecte care trec prin foc, și anume ceramică, sticlă, metal. Colegul nostru îmbină sticla cu metalul excepțional. A găsit un echilibru atât de frumos, atât de bun încât creează opere de artă. Aici, echilibrul este între tehnologie și creație. Ca să faci asemenea obiecte trebuie să stăpânești foarte bine tehnologia și este una foarte sofisticată, cu foarte mult travaliu și cu multe experiențe. Obiectele lui vorbesc de la sine“, a afirmat Mana Bucur.

Ioan Tămâian a prezentat câteva repere biografice care au clarificat pasiunea sa timpurie pentru sticlă: „Eu vin dintr-o zonă în care sticlăria se prelucra din cele mai vechi timpuri. Cea mai veche fabrică de sticlă e în zona mea, mai exact în vechiul Maramureș, la Pana Corbului, actualmente în județul Satu Mare. La această fabrică, unde au lucrat și părinții mei, am lucrat și eu o perioadă. Imediat după Liceul de Artă făcut la Satu Mare și dând la facultate, am lucrat în acea fabrică unde am luat contact cu acest material nobil, sticla.“ De asemenea, Ioan Tămâian a făcut și o precizare referitoare la relația sa cu publicul său, față de care a avut mereu o mare deschidere și respect: „Un artist are secrete, dar sunt secretele care la un moment dat le dezvăluie, spre bucuria celor care privesc. Bucuria în primul rând este a mea fiindcă simt nevoia să arăt și să primesc din partea privitorului un sentiment că se bucură să vadă și să ia legătura cu arta. În România avem nevoie de acest lucru, să ne autoeducăm sau să primim o educație culturală, ca prin asta cultura să fie apreciată.“

Atâția privitori, atâtea titluri

Artistul i-a sfătuit pe vizitatori să revină la expoziție într-un moment în care galeria este mai liberă, pentru a reflecta în liniște la sensul și estetica fiecărei lucrări în parte, servindu-se de titlurile propuse pentru a-i găsi o cheie de interpretare.

„Titlul e în relație cu lucrarea. Sunt situații în care la titlu m-am gândit în timp ce lucram, în timp ce făceam o schiță, pentru că totul pornește de la o schiță, și apoi în timp se materializează într-o lucrare. Asupra unei lucrări poți să revii după timp și timp. Poți să termini și în două-trei zile sau într-un an sau chiar mai mult.“ Ioan Tămâian a precizat că privitorul are libertatea de a oferi titluri alternative lucrărilor, întrucât acestea au, pentru fiecare în parte, semnificații diferite: „Eu am sugerat un titlu, dar o lucrare poate, prin prisma fiecăruia, să te ducă cu gândul în altă zonă. Puteți să dați singuri un alt titlu, care vi se potrivește.“

Lucrările pot fi achiziționate de către cei interesați. Prețurile acestora variază între 1500 euro și 15 000 euro. Expoziția va fi deschisă timp de trei săptămâni.

Andrei VORNICU