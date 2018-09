O șansă la o viață normală pentru tinerii cu diabet

Share



În perioada 31 august- 2 septembrie, un număr de 20 de tineri cu diabet însoţiţi de echipa medicală formată din medic diabetolog, asistent medical de la Smurd Târgu-Mureș și membrii Salvamont Vatra Dornei au urcat pe Vârful Giumalău din Munţii Rarău la altitudinea de 1.857 metri și Vârful Piatra Şoimului cu un grad de dificultate medie, parcurgând peste 23 kilometri, testând evoluţia glicemiilor la efortul prelungit. În continuarea ascensiunii pe munte, ei au trasat marcaje pe Piciorul Ruscăi şi au participat la easy rafting pe râul Bistriţa, trăind la cote maxime fiecare parte a proiectului.

Toţi tinerii au beneficiat de senzori de glicemie, sisteme moderne de monitorizare care au permis vizualizarea permanentă a glicemiei, astfel încât au urcat pe munte relaxaţi, fără ca diabetul să mai fie un impediment sau să stea permanent în alertă de frica hipoglicemiilor severe, secundare efortului fizic intens.

Un proiect social ambițios

Acesta reprezintă un proiect unic, ambițios, numit Dia Mount, prin care organizatorii își doresc să demonstreze că tinerii insulino-dependenți pot escalada munții şi practica sport de anduranţă cu o monitorizare corectă a glicemiei, depăşindu-şi limitele şi fricile. Este un proiect de sensibilizare a autorităților la problemele tinerilor bolnavi de diabet, la faptul că fără o monitorizare adecvată a glicemiei pe parcursul vieţii tinerilor cu diabet zaharat, aceştia pot dezvolta complicaţii cronice invalidante: insuficienţă renală, orbire, amputaţii. În schimb, senzorii de glicemie, aceste tehnologii moderne de monitorizare continuă şi în timp real a glicemiei ajută enorm la a lua decizii terapeutice în timp util şi a avea glicemii mai bune.

„Dorim să încurajăm tinerii cu diabet zaharat să practice sport, să nu renunţe la visele lor şi să ducă o viaţă activă şi cât se poate de normală. Proiectul a fost un real succes, s-a finalizat fără incidente, tinerii au fost extrem de încântaţi de peisajele montane, fericiţi pentru echipamentul oferit de sponsori şi în special de experienţa utilizării senzorilor de glicemie care promit să le ofere un mod de viaţă cât mai aproape de cel al unei persoane fără diabet. Mulţumim sponsorilor, partenerilor și voluntarilor care au făcut posibil acest proiect îndrazneț” a transmis Rodica Molnar, preşedinte ASCOTID Mureș.

Un singur aparat înlocuiește 25 de înțepături pe zi

Irina Muntean, medic primar diabetolog care a fost alături de acești tineri în ascensiunea lor, atât la propriu, cât și la figurat, este de asemenea încântată de proiect. „Dia Mount a fost unul dintre cele mai ambiţioase proiecte ale Ascotid Mureş. Ne-am propus să arătăm tuturor că monitorizarea glicemiei cu ajutorul senzorilor uşurează mult povara diabetului, oferind independendenţă şi încredere în forţele proprii, chiar și în condiţiile dure ale unui efort fizic intens şi de durată. Vizualizarea trendului glicemiei a ajutat tinerii în prevenirea hipoglicemiilor severe şi la ajustarea fină a dozelor de insulină. Nu am întâmpinat probleme deosebite, per total numărul hipoglicemiilor a fost mult mai mic decât mă aşteptam. În cele 10 ore de efort intens, tinerii şi-au vizualizat glicemia în medie de 25 ori. În absenţa senzorilor, asta ar fi presupus 25 de înţepături în deget pentru testarea glicemiei. Ori, statul român oferă prin Programul Naţional de Diabet un test pe zi, total insuficient pentru o viaţă normală, cu glicemii în limite. O politică defectuoasă de altfel, banii „economisiţi” pe teste şi senzori plătindu-se însutit mai târziu pe tratarea complicaţiilor. Iată ce determină Ascotid Mureş să lupte în continuare, pur şi simplu pentru normalitate în viaţa acestor tineri; căci nimeni nu alege să aibă diabet” a spus aceasta.

Printre tinerii care au participat, s-au aflat și unii care nu sunt novice acestui experiment. „ Am participat la ambele ediţii ale proiectului Dia Mount 2018 şi nu pot decât să mă bucur că am avut şansa de a demonstra că diabetul tip 1 nu ne poate împiedica în atingerea obiectivelor propuse. Pe drumul de munte oamenii îşi spun ,,Bună ziua! Felicitări!” semn ca această activitate este o provocare chiar şi pentru cei cu celule beta funcţionale. Pentru noi , pacienţii insulino-dependenţi, această experienţă a avut o mai mare anvergură. Hipoglicemiile ne urmăresc zilnic, efortul prelungit la care am fost expuşi fiind periculos datorită riscului de apariţie a hipoglicemiilor severe care netratate corespunzător determină pierderea cunoştintei şi chiar lucruri mai grave. Am reuşit să evităm aceste complicații datorită senzorilor de monitorizare continuă a glicemiei. Odată alertaţi de senzor de faptul că glicemia este în scădere , ne-am oprit şi am mâncat ceva bogat în zahăr pentru a păstra glicemia în limitele normale şi pentru a putea continua traseul. Suportul moral din partea grupului a fost un factor cheie. Am avut grijă unii de alţii , ne-am încurajat reciproc, am râs şi am dezbătut cine a avut cea mai gravă insulinorezistentă cauzată de stres sau cum s-a manifestat prima hipoglicemie, subiecte de nepătruns chiar şi pentru cei mai binevoitori non-diabetici. Este deosebit de important să te afli printre oameni ca tine care se confruntă zilnic cu aceleaşi probleme şi în faţa cărora să-ţi permiţi să fii vulnerabil” a spus Loredana Leascenco.

Puteți ajuta și voi cauza la ASCOID Trail Race

Ionuț Birsan, un alt participant, este încântat de această activitate și de-abia așteaptă evenimentul ASCOTID Trail Race de la finalul lunii septembrie. „Prin acest proiect vrem să încurajăm orice persoană cu diabet să practice regulat un sport, sa aibă o viaţă activă deoarece şi activitatea fizică face parte din viaţa fiecăruia dintre noi. Am demonstrat că putem şi că nu sunt diferenţe între persoanele sănătoase şi cele cu diabet ,atâta timp cât glicemia este ținută sub control” a precizat el.

Toți cei care doresc să susțină în continuare această mișcare atât de importantă pentru diabeticii din România, o pot face participând la evenimentul ASCOTID Trail Race care va avea loc la Platoul Cornești în data de 30 septembrie unde au posibilitatea de a parcurge trasee pentru aproape orice tip de pregătire fizică, de la proba de semimaraton de 20 de kilometri, la proba de cross de 9 kilometri sau chiar un traseu scurt de 1,2 kilometri special conceput pentru mame și copii. Pentru mai multe detalii, accesați pagina lor www.trailrace.ascotid.ro.