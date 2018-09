Expoziție și Târg de Brânzeturi

Share



Mâine, 14 septembrie, Atelierul de Prezentare și Muzeul Petry, premiat la Hungarian Quality Product Award în 2016, organizează între orele 9:00 -19:00 Expoziția și târgul de brânzeturi din Transilvania în Târgu-Mureș, pe strada Scăricica nr. 1.

În cadrul evenimentului se vor degusta specialități de brânzeturi și vinuri, iar copiii se vor distra prin rolarea cașcavalului sau prin degresarea laptelui. La eveniment va avea loc și competiția de brânzeturi.

Sterczer Sándor, din comuna Sânzieni, județul Covasna, va fi și el prezent la expoziție. „Suntem o fermă familială și dorim să și rămânem așa. Efectivul actual este de 19 bovine, din care 12 sunt vaci de lapte, 3 sunt juninci gestante și avem 4 vițele. Cu fabricarea brânzeturilor mă ocup de 5 ani. La început am învățat din cărți de specialitate, după care am participat la mai multe cursuri de specialitate, în domeniul fabricării brânzeturilor. La început am învățat de la un maistru din Ungaria, după care am participat la cursurile unui specialist în domeniul fabricării brânzeturilor maturate. În continuare particip în fiecare an la cursuri de perfecționare pentru că sunt conștient de faptul că în acest domeniu nu ajunge să fii doar bun și trebuie să încercăm să ajungem cei mai buni” a transmis acesta.