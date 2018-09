„Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte“, din nou la Sala Mare!

Share



Premergător unui turneu la Chișinău, spectacolul Companiei „Tompa Miklós“ „Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte“ de Radu Afrim, în regia autorului, poate fi vizionat din nou în șirul spectacolelor de deschidere al stagiunii, se anunță în cadrul unui comunicat emis de către Biroul de P.R. al Companiei „Tompa Miklós“.

Spectacolul ne ghidează în anii ’70-’80, în perioada „socialismului prosper”, când locuitorii blocurilor gri aveau un mod aparte de viață.

Regizorul Radu Afrim a declarat în interviul apărut pe site-ul www.miscareaderezistenta.ro: „Să nu uităm că povestea este prezentată din perspectiva copilului. Iar copilul are vocația fericirii. Indiferent de circumstanțele istorice, copilăria este o perioadă fericită în viața fiecărui om. Dar în spectacol sunt și doze hard de tristețe și melancolie, mai ales atunci când povestirea este continuată de bărbatul matur, de copilul devenit între timp adult, sau de adulții din bloc. Eu nu am făcut un proces al comunismului cu spectacolul ăsta, ci am povestit despre copilăria mea. Iar în timp, amintirea lucrurilor rele se estompează.”

Din distribuție fac parte actorii: László Csaba, Takács Örs, B.Fülöp Erzsébet, Lőrincz Ágnes, Simon Boglárka Katalin, Kádár Noémi, Gecse Ramóna, Csíki Szabolcs, Varga Balázs, Bokor Barna, Berekméri Katalin, Fülöp Bea, Kiss Bora, Keresztes Varga Andrea, Ördög Miklós Levente, Tollas Gábor, P.Béres Ildikó, Biluska Annamária, Nagy Dorottya, Moldován Orsolya, Bartha László Zsolt, Huszár Gábor, Ruszuly Ervin, Kiss Péter, Kiss Anna, Sebesi Borbála, Pál Mátyás Áron, Sebesi Sarolt, Hunyadi Virág, și Szakács László Pál Mátyás Áron.

Regia îi aparține lui Radu Afrim, scenografia este realizată de Irina Moscu, asistent regie este Fülöp Bea, asistent scenograf este Andreea Tecla, videomapping-ul a fost realizat de Andrei Cozlac, asistent videomapping este Marian-Mina Mihai, universul sonor le aparține lui Radu Afrim, Gáspár Álmos și Pál Petra Noémi, iar coregrafia este esmnată de Ruszuly Ervin.

„Pasărea retro se lovește de bloc și cade pe asfaltul fierbinte“ este programat marți, 18 septembrie, ora 19.00, la Sala Mare a Teatrului Naţional Târgu-Mureş.

Spectacolul este recomandat persoanelor peste 14 ani și beneficiază de supratitrare în limba română.

Biletele și abonamentele pot fi achiziționate de la Casieria din incinta Teatrului de marți până vineri, între orele 9:00 și 15:00, și cu o oră înainte de începerea spectacolelor, sau la numărul de telefon 0365.806.865, și la

Agenția de Bilete din incinta Palatului Culturii, de marți până vineri, între orele 12:00 și 17:30, sau la numărul de telefon 0372.951.251.

Bilete și abonamente online pot fi procurate accesând portalul www.biletmaster.ro

(A.V.)