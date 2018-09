De centenar, Ziua Pompierilor s-a sărbătorit la Reghin

Share



În anul centenarului, Ziua Pompierilor, sărbătorită în 13 septembrie, a fost aniversată la Reghin. În prezența a nenumărate oficialități, pompierii au defilat sub acordurile Fanfarei Reghin și au demonstrat virtute și eleganță.

E timpul să renunțăm la vechea idee de pompieri

După coborârea steagului, intonarea imnului și binecuvântarea dată de preoți, vicepreședintele filialei Mureș a Societății de Științe Istorice, prof. Constantin Bogoșel a vorbit despre însemnătatea acestei zile care, de fapt, derivă din Bătălia din Dealul Spirii. „În confruntarea cu incendii devastatoare sau alte calamități, pompierii au făcut de multe ori dovada sacrificiului suprem periclitându-și viața pentru a o apăra pe cea a semenilor. Alături de clasicile misiuni de intervenție la stingerea incendiilor, la care s-au adăugat și acordarea primului ajutor în accidente de circulație, servicii medicale de urgență de descarcerare, accidente chimice sau nucleare sau de oricare altă natură, pompierii vor rămâne mereu un model de urmat, un exemplu de bărbăție, devotament și sacrificiu pentru semenii lor”, a precizat acesta.

În calitate de organizator al evenimentului, Călin Handrea, inspectorul șef al Inspectoratului pentru Servicii de Urgență Horea al județului Mureș, a adresat de asemenea celor prezenți câteva cuvinte prin care și-a dorit să clarifice rolul actual al pompierului față de cel clasic cu care ne-am obișnuit cu toții. „După cum spunea domnul profesor, se împlinesc 170 de ani de la Bătălia din Dealul Spirii. 170 de ani în care pompierii au rămas la înălțime și și-au făcut datoria, dar nu sunt aceiași pompieri pe care noi ni-i amintim, pompierul luptător cu focul, de data aceasta avem pompierul-paramedic, pompierul-alpinist, pompierul-scafandru și chiar agent constatator. Dacă vorbim la modul general de pompieri și ne gândim doar la cel care stinge focul, vreau să vă spun că incendiile reprezintă doar 8% din totalul intervențiilor. Diferența de 92% este dată de alte intervenții”, a spus acesta.

55 de intervenții pe zi la nivelul județului

După inspectorul șef, au vorbit puțin colonelul Liviu Micu care, la vremea anilor 90-95, împreună cu prof. dr. Mihai Chiorean au reușit alături de pompieri să aducă și partea de prim-ajutor, continuator al acestei activități fiind tot generalul Dorin Oltean. „Numai în ultimii 7 ani, la nivelul județului Mureș, s-au înființat patru puncte de lucru: Sărmașu, Deda, Luduș și Sovata. Dacă în 2011 aveam 9 echipaje de prim-ajutor, iată că am ajuns la 14 echipaje, având, numai în anul 2017, 19.766 de intervenții, cu o medie de aproape 55 de intervenții pe zi și de departe, după Inspectoratul Ilfov cu cele mai multe intervenții. Ce spune asta, spune un efort deosebit din partea voastră, a tuturor celor care vă desfășurați activitatea în acest inspectorat”, a transmis Dorin Oltean, general în rezervă.

Mesajele oficialităților

Anul trecut, pentru 3 zile, municipiul Tîrgu Mureș a fost orașul pompierilor de pe mapamond, fiind gazda Competiției Mondiale de Descarcerare, competiție la care la nivel național, mureșenii ocupă întotdeauna locuri fruntașe.

Maria Precup, primarul municipiului Reghin, a urcat și ea pe scenă adresând cuvinte de laudă la adresa echipajelor de pompieri ai județului Mureș. „Mă bucur că am posibilitatea să-mi exprim mulțumirea și recunoștința profundă pentru că în an centenar, acest eveniment se întâmplă astăzi la Reghin. Distinși militari, prezența voastră în municipiul nostru ne onorează și vă mulțumim. Dragi salvatori de vieți și bunuri, vă mulțumim cu toții pentru munca de excepție pe care o faceți în fiecare zi. Apreciem sacrificiile pe care dumneavoastră și familiile dumneavoastră le faceți pentru binele nostru. În fiecare zi, femei și bărbați pleacă dimineața de acasă, știind că acea zi este una în care vor trebui să salveze vieți omenești și niciodată nu se dau înapoi, dar niciodată nu știu dacă se mai întorc și o fac fără să clipească. Curajul și puterea de care dați dovadă sunt extraordinare și vă suntem recunoscători”, a comunicat ea celor prezenți.

Nu a lipsit nici reprezentantul Consiliului Județean Mureș, care a fost întotdeauna alături de pompieri în demararea și finalizarea multor proiecte necesare bunei desfășurări a activității inspectoratului. Vicepreședintele Alexandru Cîmpeanu i-a felicitat pe toți cei prezenți, de la pompieri la oficialități.

La manifestare a mai fost prezent și subprefectul Nagy Szigmond, care a prezentat mesajul ministrului Afacerilor Interne, Carmen Dan, dar și mesajul oficial al Prefecturii Mureș.

Înaintați în grad

După discursurile oficialităților, au fost înaintați în grad câțiva reprezentanți ai pompierilor județului Mureș. În gradul de colonel a fost înaintat Petre Vasile Rareș din Inspectoratul pentru Situații de Urgență Horea a județului Mureș, în gradul militar de maior – căpitanul Luciu Simion Bordean de la ISU Horea Mureș. Acestora li s-au alăturat plutonierii majori din cadrul ISU Horea Mureș care au fost înaintați cu un grad, în gradul de plutonier adjutant, Bucin Cristian Călin, Bucan Sebastian Florin, Balo Imre Levente, Pop Florin Dinu, Sabău Traian Călin, Șandru Mihai Adrian și Todoran Claudiu Valentin.

Evenimentul s-a încheiat în aplauzele publicului și pe același sunet de fanfară cu defilarea unităților, dar și prezentarea vehiculelor care îi ajută zi de zi să salveze vieți și bunuri.

Îi felicităm cu căldură pe toți membrii și reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Horea al județului Mureș!

De ce sărbătorim Ziua Pompierilor în 13 septembrie?

Într-o prelegere scurtă, prof. Constantin Bogoșel a explicat de ce sărbătorim această zi în 13 septembrie.

„În fiecare an, în România se sărbătorește Ziua Pompierilor în 13 septembrie, o zi marcată în istoria armelor de Bătălia din Dealul Spirii, care potrivește dorința națională de autodeterminare dusă până la sacrificiu. Se împlinesc 170 de ani de la aceasă luptă eroică purtată de pompierii militari la 13 septembrie 1848 împotriva trupelor otomane venite să înfrângă mișcarea revoluționară română. Pe data de 13 septembrie, trei coloane militare otomane au pătruns în București arestând câțiva fruntași revoluționari, însă în fața celei de-a treia coloane comandată de Kerim Pașa s-au așezat trupele aflate sub comanda colonelului Radu Golescu, comandatul garnizoanei București și maiorul Nicolae Greceanu, trimis la comanda batalionului 2 din regimentul 2 linie infanterie și a companiei a 7-a din regimentul 1 linie aflate în dealul Spirii, acestora alăturându-se compania de pompieri aflată sub comanda căpitanului Pavel Zăgărescu. Într-o primă fază a existat șansa ca lupta să fie evitată, însă tensiunea enormă de la acel moment a făcut ca un gest orecum neînsemnat să degenereze într-o sângeroasă bătălie soldată cu ocuparea Bucureștiului. După ce Kerim Pașa le-a cerut românilor să predea armele, colonelul Radu Golescu a refuzat, spunând că: „Datoria unui soldat este să moară cu arma în mână și că mai mulțumit este în acest caz decât să se vadă dezarmat”. Comandantul turc a fost impresionat de răspunsul curajos și a fost dispus să încerce reglementarea pe cale diplomatică a situației create. Însă lucrurile au degenerat în bătălia rămasă în istorie din cauza tensiunii acumulate care a fost descătușată printr-un eveniment minor. În timpul retragerii trupelor otomane, retragere ordonată de Kerim Pașa pentru a da o șansă diplomației, turcii s-au întâlnit cu compania de pompieri condusă de căpitanul Pavel Zăgărescu. La trecerea pe un podeț, drumul fiind îngust, trupele turce au trecut practic chiar pe lângă trupele de pompieri și sublocotenentul Bălăcean l-a atins cu cotul pe un ostaș turc. Sublocotenentul a fost lovit de un maior turc cu latul sabiei, românul a răspuns cu două focuri de pistol asupra maiorului turc pe care l-a ucis, apoi asupra lui Kerim Pașa căruia i-a ucis calul. Ostașii de o parte și de alta au intervenit pentru a-și apăra comandanții, apoi într-o crâncenă bătălie forțele otomane au străpuns liniile românești. Luptele au durat aproape trei ore, la final militarii turci luând în stăpânire Bucureștiul”, a precizat profesorul.

Text și foto: Elena POLEARUȘ