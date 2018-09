A fost Cenaclul Flacăra

Share



„Monștrii sacri” ai Cenaclului Flacăra au readus vineri seara în Cetatea Medievală din Târgu-Mureș pentru câteva ore atmsfera anilor ’80. Faptul că un numeros public a luat cu „asalt” Cetatea și că marea majoritate a spectatorilor erau trecuți bine de prima tinerețe nu a surprins pe nimeni. Au fost cei care au trăit în urmă cu trei-patru decenii clipe de neuitat alături de interpreții de muzică folk ai Cenaclului care a fost ulterior interzis. Motivul era ușor de înțeles la acea vreme. Cenaclul Flacăra devenise un adevărat „virus” pentru conducere, dar era singura manifestare culturală care vibra de un patriotism real. Astfel, nu surprindea pe nimeni nici faptul că majoritate a pieselor cântate pe scenă erau acompaniate de publicul care nu uitase versurile. „Revenim cu mare plăcere la Târgu-Mureș, la fel ca și în celelalte orașe în care am petrecut clipe ne neuitat. Faptul că sunteți în număr atât de mare și că nu ați uitat versurile ne întărește convingerea că muzica folk nu moare”, au fost cuvintele aproape fiecărui membru al fostei mari familii ale cenaclului în cadrul căruia s-au lansat multe valori.

Îmbucurător a fost și faptul că printre spectatori s-au aflat și mulți tineri,deși majoritatea cunoșteau „fenomenul Flacăra” doar de la părinți. „M-am născut după 1990, deci nu aveam cum să știu multe despre Cenaclul Facăra, decât de la cei mai vârstnici, în special de la părinți, care îmi povesteau despre atmosfera minunată din timpul concertelor, nerăbdarea lor atunci când aflau că acesta va trece din nou pe la noi. Pe mulți i-am mai auzit, pe casete sau la radio, i-am mai văzut la televizor, dar este prima ocazie în care pot urmări pe viu un spectacol cu atâția foști membri”, ne spune Alina. „Sincer, eu am aflat doar acum câteva zile despre acest spectacol și chiar m-am bucurat foarte tare că voi avea ocazia să-i revăd. Acum treizecișiceva de ani eram nelipsit de la spectacolele lor și nu puteam lipsi nici acum. Am venit împreună cu soția, dar, sincer, nu mă așteptam să văd atâta lume. Am venit cu mașina și nu am avut unde parca, astfel că m-am întors acasă și am revenit pe jos”, ne dezvăluie și Dorel Mureșan, trecut și el demult de 60 de ani, la fel ca majoritatea membrilor cenaclului.

Atmosferă de neuitat, nostalgii din toate părțile

Încă de la primii interpreți atmosfera anilor dinainte de 89 vibra din nou la un „regal folk”. Vocile inconfundabile ale lui Adrian Ivanițchi, Vali Șerban, completate de Ștefan Hrușcă și Mihaela Popescu anunțau o nouă seară „ca pe vremuri”, cum spuneau mulți dintre cei prezenți. Actorul Radu Gheorghe a completat peisajul primei părți cu momente vesele însoțite de hohote de râs și numeroase aplauze. În ultimele minute ale reprezentației sale, pe uriașul ecran de lângă scenă se derulau imagini cu valorile culturale ale României care nu se mai află printre noi. Momente deosebit de emoționante. Publicul a redevenit nostalgic la apariția lui Doru Stănculescu, acompaniat de Sorin Minghiat, cum altfel, cu binecunoscutul cântec „Hai, haidi, hai!”, doar „n-a ști nimeni că m-am dus!”. Un adevărat trio de valoare l-au urmat, cu Ducu Bertzi, Victor Socaciu și Vasile Șeicaru. Seara a încheiat-o Cristian Minculescu, solistul formației Iris, membru și el al Cenaclului Flacăra în primii săi ani.

O seară minunată, chiar dacă unii participanți au fost prezenți doar luați de „febra nopților de petreceri” din ultimele săptămâni, mai puțin interesați de acest gen de muzică.