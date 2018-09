FOTO: A 18-a odisee ardeleană pe două roți: Caravana Bicicleta a ajuns la maturitate

Share



Pentru al 18-lea an consecutiv, echipa Radio România Târgu Mureş a pornit la drum pe bicicletă pentru a promova frumusețile Transilvaniei, dar şi pentru a se întâlni cu ascultătorii, la ei acasă, în comunităţile lor.

Jurnalişti şi regizori tehnici de la Radio Târgu Mureş, dar şi reprezentanţi ai unor ONG-uri fac parte din echipa care va parcurge, pe bicicletă, peste 400 de km, în județele Harghita, Covasna, Brașov și Mureș, cu scopul declarat de a milita pentru turismul activ nemotorizat și pentru un stil de viață sănătos.

Participanții la caravană își propun să fie nu doar ambasadori ai comunicării, ci și promotori ai cunoaşterii şi protejării patrimoniului natural și cultural din Transilvania.

Caravana Bicicleta Radio Târgu Mureș a debutat vineri, 14 septembrie, și se va încheia duminică, 23 septembrie, când bicicliștii vor ajunge la ora 18:00 la sediul Radio Târgu Mureș.

În ziua în care s-a dat startul aventurii, Kádár Zoltán, organizatorul acțiunii, a organizat o conferință la care au participat Bódis Edit și Sorin Șchiopu, aflat la cea de-a 12-a ediție consecutivă a Caravanei. Alături de cei trei mai participă trei angajați de la Radio Târgu Mureș: operatorul tehnic Borbély Zoltán, operatorul de echipamente radio Ioan Tătar și Antal-Jós Erika, redactor la știri. De asemenea, Baroti Jozsef va conduce mașina care însoțește echipa cu bagajele și cu materialele promoționale.

Trei obiective importante

Kádár Zoltán a precizat că obiectivele acțiunii sunt promovarea imaginii Radio Târgu Mureș, promovarea cicloturismului și a turismului în aria de acoperire a Radio Târgu Mureș: Mureș, Harghita, Covasna, Brașov și Sibiu.

„Eu am foarte mari emoții. Stau pentru prima oară la pupitru, și nu de cealaltă parte. Am făcut multe interviuri cu Kádár Zoltán când pornea și când sosea cu Caravana Radio și de fiecare dată mă uitam la el cu invidie. De doi ani umblu cu bicicleta la Radio și cel mai lung drum pe care l-am parcurs până acum a fost până la Brâncovenești și înapoi. Am văzut cât e de greu, dar vreau să încerc și acum, și sper să fac față“, a declarat Bódis Edit.

„Pentru că e a 18-a ediție, ediția aceasta va fi și un mic examen de maturitate pentru noi. Aștept cu nerăbdare acele momente plăcute din cadrul Caravanei, și mă refer la întâlnirile cu ascultătorii din localitățile prin care trecem. Cred că sunt cele mai plăcute momente alături de cele care ne oferă bucuria sufletească privind frumusețile din zona noastră de acoperire. Într-adevăr, avem o țară frumoasă pe care încă nu am explorat-o suficient, nu o cunoaștem suficient și încă nu o prețuim așa cum ar trebui“, consideră Sorin Șchiopu. Omul de radio e motivat în continuare să reia Caravana și datorită unor întâlniri de suflet cu oameni speciali.

„Să vezi strălucirea în ochi a unor oameni pe care nu îi cunoști și care nu te cunoșteau până atunci, cel mult îți cunoșteau vocea de la radio, este o bucurie foarte mare. Deja am trecut de mai multe ori prin anumite zone, avem prieteni pe care ni i-am făcut în Caravană și care de fiecare dată doresc să vină să și pedaleze cu noi o bucată de drum tocmai din bucuria aceasta de a face puțin sport, de a aparține unei comunități și de a promova turismul ecologic“, a completat Sorin Șchiopu.

Atracția necunoscutului

Deși arealul străbătut pe bicicletă este același, aventurierii nu se pot plânge de traseu rutinier și de monotonie, fiindcă fiecare experiență conține o doză de noutate. „Avem în fiecare an un alt traseu, dar sunt puncte comune. Fiindcă infrastructura în Transilvania este destul de limitată, chiar și pentru biciclete, trebuie să avem și trasee comune an de an. Avem câteva puncte de reper care au fost în toate cele 18 ediții. De exemplu, în Sâncrăieni, Harghita. Acolo am întâlnit în primul an un ascultător foarte fidel, care s-a pus în mijlocul drumului și a zis că „De aici nu plecați până când nu opriți!“ De atunci am rămas cu el în legături de prietenie. Din păcate, acest ascultător a murit, dar noi avem ca punct de reper satul respectiv. Mergem în cimitir și ducem flori în memoria lui. A fost un om foarte simplu, dar extraordinar, care a iubit enorm radioul, indiferent de limba în care s-a transmis. Ne-a recunoscut pe toți după voce“, a povestit Kádár Zoltán.

Participanții la Caravană încearcă să găsească și rute pe care nu au mai fost nicidodată. Anul acesta vor fi două trasee: Lupeni, Cristuru Secuiesc, Atid, Atia, Corund și Merești, de unde vor urca spre Băile Homorod prin pădure, pe un drum forestier.

Cazarea nu mai reprezintă de mult o problemă. În primii ani, am fost cu cortul. Acum avem deja traseul bine stabilit de dinainte. Am ajuns la o maturitate încât să avem prieteni peste tot și nu e problemă să mergem în această arie și să spunem că suntem 13-15 oameni și ne puteți caza pentru o noapte și să ne dați o masă?“, a relatat organizatorul Caravanei.

Distanțele parcurse într-o zi au variat între 30 km și 100 km, recordul absolut fiind de 134 km, la începuturile aventurii pe două roți.

Sfârșit de poveste?

Ca orice inițiativă, și Caravana Bicicleta presupune un buget, iar acesta s-a diminuat semnificativ în ultimul an, spre nemulțumirea organizatorului. „Radioul asigură diurnele și motorina mașinii care însoțește echipa, și câteva cazări care nu au putut fi rezolvate în prealabil. Câțiva sponsori și Primăria Sângeorgiu de Mureș susțin evenimentul. În anii precedenți, însă, sponsorii au fost mai numeroși și mai generoși. Din această cauză, probabil că anul viitor eu n-o să mai organizez această tură. Am ajuns la 18 ani și nu mai am timp să mă duc la firme, să cerșesc. Sunt implicat în mai multe proiecte, văd cum se mișcă lumea și cum e cu legea sponsorizării, care e 0 în România la ora actuală“, este de părere Kádár Zoltán.

Un start promițător

Începutul ediției cu numărul 18 a avut loc sub cele mai bune auspicii. Contactat pe traseu, Kádár Zoltán a descris parcursul de până atunci și a precizat că obiectivele stabilite au fost realizate.

„Vineri am pornit cu mașina către Ghimeș-Făget, iar sâmbătă am pornit propriu-zis pe traseu. În fiecare sat ne-au așteptat circa 20 de cicliști, așa că am fost aproximativ 100 care am pedalat pe toată Valea Ghimeșului. Ne-am întâlnit cu foarte mulți ascultători, inclusiv cu oameni care au venit din Brașov cu autobuzul în direcția respectivă, așa că am avut întâlniri extraordinare. Toate obiectivele zilei au fost bifate. Acum suntem la la Miercurea Ciuc, iar primarul a venit în întâmpinarea noastră, cu bicicleta, la Frumoasa. Am venit împreună în centrul orașului, unde ne-au întâmpinat mai mulți ascultători. Aceștia sunt prioritatea noastră. Până acum am avut parte și de o vreme perfectă, să sperăm că va fi așa în continuare. Luni vom avea traseul Băile Tușnad – Băile Bálványos – Târgu Secuiesc – Sfântu Gheorghe“, a adăugat organizatorul Caravanei Bicicleta.

Andrei VORNICU