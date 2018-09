Au fost desemnați câștigătorii „Sharing Heritage”!

Share



În seara zilei de 15 septembrie, la Palatul Culturii a avut loc Vernisajul expoziţiei „Sharing Heritage” cu ocazia Zilei Europene a Patrimoniului Cultural unde au fost anunțați câștigătorii competiției.

„Dacă la nivel național sărbătorim anul acesta Centenarul României, la nivel european, anul 2018 este declarat Anul Patrimoniului Cultural și în data de 15 septembrie, sărbătorim Ziua Patrimoniului Cultural European. Cu această ocazie, Consiliul Județean împreună cu instituțiile de subordine, în special Muzeul Județean și Asociaţia Visit Mures au organizat această expoziție dedicată, bineînțeles anului și patrimoniului cultural” a spus subprefectul Alexandru Cîmpeanu aflat la fața locului.

Competiția s-a adresat tuturor pasionaților de fotografie, indiferent de vârstă, și a avut drept scop sensibilizarea cetăţenilor cu privire la cunoaşterea şi respectarea patrimoniului lor cultural, precum și promovarea patrimoniului cultural material și imaterial al județului Mureș. În judeţul Mureş sunt peste 1.000 de monumente care se regăsesc pe lista monumentelor istorice din România elaborată de către Ministerului Culturii. Suntem judeţul cu cele mai multe castele din România, mai mult, deţinem două situri UNESCO, Cetatea Medievală din Sighişoara şi Saschiz.

Foarte puține lucrări la „Selfie cu un monument”

Juriul pentru cele două secțiuni a fost format din Marius Cinteză – fotograf, Both Gyula – fotograf, preşedintele Fotoclubului „Marx József”, Barabási Attila Csaba – fotograf şi directorul Ansamblului Artistic Profesionist „Mureşul” și Szőcs Levente – manager Asociaţia Visit Mures Egyesület. Jurizarea s-a făcut în baza acordării fiecărei fotografii un punctaj de la 1-5 ținând cont de calitatea artistică indiferent de tipul aparatului de fotografiat, creativitate și originalitate.

În cadrul vernisajului au fost expuse 30 de fotografii la categoria „Patrimoniul cultural material și imaterial al județului Mureș” și doar 15 din cele 30 promise la „Selfie cu un monument” unde juriul spune că din păcate au fost fotografii destul de slabe și prea puține. „În general numai de bine despre lucrările din categoria „Patrimoniul cultural material și imaterial al județului Mureș”. Și la cealaltă categorie sunt lucrări interesante, dar pe mine ce mă doare, e că de la o tematică atât de la îndemână și la modă, că un telefon oricine are, mă așteptam la mult mai mult. Au venit lucrări puține, abia am reușit să expunem 15” a spus Both Gyula.

„Sunt foarte onorat să fac parte din juriul acestui concurs. Ideea concursului mi s-a părut interesantă, acela de a promova patrimoniul cultural al unui județ într-un concurs de fotografie, iar dumneavoastră în Mureș chiar aveți ce promova, sunt peste 1.000 clădiri monument istoric, situri UNESCO, aveți cele mai multe conace și castele din țară, să nu mai vorbim de tradiții și obiceiuri. Ideea este benefică pentru ambele părți, fotografii găsesc inspirație în elementele de patrimoniu cultural, iar privitorii cunosc și ajung să conștientizeze valoarea acestora. Au fost lucrări destul de numeroase pentru prima ediție a acestui concurs și destul de interesante” a spus Marius Cinteză, unul dintre cei patru membri ai juriului.

Premii frumoase pentru șase fotografi

Câștigătorii secțiunii „Selfie cu un monument” au fost Matiș Damaris care a câștigat premiul I – un weekend pentru 2 persoane la Hotel Mureșul Sovata având inclusă cazarea, masa și acces la spa, Magyarosi Reka-Emese care a luat premiul II, un permis de acces de zi pentru două persoane la Centrul Welness Apollo din Sângeorgiu de Mureș cu un masaj inclus și Hamar Matyas-Ruben care a câștigat premiul III, o cină romantică pentru două persoane la Castelul Haller.

La secțiunea „Patrimoniul cultural material și imaterial al județului Mureș”, premiul I de 1.500 lei a fost câștigat de Tordai Laszlo-Ede, premiul II în valoare de 1.000 lei îi aparține lui Cseh Ilona, iar premiul III de 500 lei lui Kertesz Katalin.

Câștigătorul categoriei „Patrimoniul cultural material și imaterial al județului Mureș”, Tordai Laszlo-Ede, a devenit pasionat de fotografie încă de la vârsta de 10 ani și de atunci nu s-a mai oprit. A urmat cursuri de fotografie de specialitate, a participat la multe concursuri, având peste 50 de premii internaționale, însă pasiunea este cea care l-a îndemnat să continue și care îi oferă inspirație de fiecare dată când iese la lumină. El a participat cu 3 lucrări la această competiție, toate trei fiind expuse printre cele 30 de lucrări. „Ceea ce am trimis eu aici, face parte dintr-o colecție de mai multe lucrări din județul Mureș, peste 5.000, care au perspective mai ciudate. Cam asta îmi place să fac. Am început de la Casa Pionierilor, ca un hobby, iar acum din asta trăiesc, aceasta este meseria mea” a spus el.

Evenimentul a fost urmat de un concert cameral oferit de cei de la Bohemia cvartet unde cei prezenți au avut ocazia să deguste prăjituri și să bea un ceai pe ritmuri de Brahms, Puccini și chiar Frank Sinatra.

Felicităm câștigătorii și sperăm la cât mai multe lucrări de acest gen pe viitor. Momentan, fotografiile câștigătoare pot fi văzute la etajul II al Palatului Culturii.