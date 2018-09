Dog Show ediția 13, cu noroc, un campion din România

Share



Cea de-a XIII-a ediție a întrecerii iubitorilor de câini organizată în Parcul Municipal din Târgu-Mureș sub denumirea Dracula Dog Show a fost una de succes pentru crescătorii din România. Ediția a înregistrat și o participare record, cu peste 800 de câini din 31 de țări, Marele premiu revenind în premieră unui crescător din România. Câștigătorul este de fapt câinele, un basset hound de 2 ani. Numele său este York, iar stăpânul său este clujeanul Alexandru Paul Pop (foto 1), de profesie medic veterinar, un lucru care explică multe alte aspecte.

Vedeta este bineînțeles câinele, un tânăr campion. Numele lui vine de la fostul proprietar, actualmente prieten cu actualul. Pe lânge alte aproape 20 de titluri deținute, York, pentru prieteni Rudy, cum ne dezvăluie proprietarul, mare are titlul de campion european de juniori și cel de vicecampion mondial de juniori. Are un descendent de campion, cu nu mai puțin de 18 generații de campioni pe linie maternă, cu tată din Brazilia. „Cei care fac afaceri din creșterea câinilor nu sunt adevărați iubitori. Câinii trebuiesc iubiți, bine hrăniți. Din punctul meu de vedere aceasta este o pasiune, nu o afacere. Am o profesie, un loc de muncă bine plătit aș putea spune, astfel îmi permit acest hobby, am acea independență financiară necesară. Este adevărat că se pot face și bani, dar întreținerea unui asemenea câine presupune costuri foarte ridicate, chiar la 1500 sau 2000 de euro, unde sunt incluse, pe lângă adăpost, hrană adecvată, veterinar, antrenori pentru cei care participă la concursuri și multe alte costuri pe care nu mulți și le pot permite. Câinele trebuie să fie sănătos, bine îngrijit, pentru cunoscători aceasta poate fi considerată o adevărată operă de artă. Aș recomanda oricărui adevărat iubitor să țină atâția câini câți poate întreține în condiții optime, iar dacă nu, să renunțe”, a dezvăluit Paul Pop. Întrebat despre câinii autohtoni, acesta consideră că rasa Mioriticului Carpatin va avea un viitor. „Rasele în curs de omologare au un viitor, iar Carpatinul nostru se numără printre aceștia”, consideră clujeanul.

Dragostea față de cel mai bun prieten al omului, cum este considerat câinele, este un element esențial. Stăpânii celor aproximativ 800 de patrupede au avut și ei evident emoții, cu pregătiri minuțioase înaintea intrării în „ring”, cu întâlniri ale celor mai mici vizitatori, cu specimene de la 3 la 80 kilograme. Un alt clujean, Gavril Revnic, deși aflat la prima participare, dar în numele fiului Radu, care este proprietarul celor două superbe exemplare, aștepta alături de nepotul Matei intrarea „prietenilor” în ring. „Sunt câini de nici doi ani, eu i-am făcut fiului cadou, dar nu m-am ocupat de ei. Eu mă ocup de ei doar pentru a-i îngriji, dar nu mă pricep să-i pregătesc pentru asemenea competiții. De pregătirea lor se ocupă antrenorul lor, noi doar i-am însoțit, deoarece băiatul n-a putut veni”, ne spune Gavril Revnic. Debutanți sau experimentați, participanți din Estonia, Finlanda, Ungaria, Statele Unite, Polonia și din multe alte țări au urmărit cu emoții evoluțiile patrupedelor și au așteptat cu alte emoții deliberarea juriului. Despre desfășurarea întrecerilor mai multe amănunte ne-a oferit directorul competiției, Lokodi Csaba Zsolt. Acesta s-a declarat mândru de faptul că pentru prima dată, la ediția a 13-a a câștigat un câine din România, adică unul cu proprietar din țara noastră. „Dracula Dog Show a devenit deja un adevărat brand național, o expoziție deja cunoscută în lumea chinologică. Acest lucru îl dovedește și numărul de participanți, în creșetere de la an la an. Dacă Peninsula Scandinavă este prezentă cu un număr de aproximativ 120 de câini, putem afirma că este o manifestare canină internațională de anvergură. Aș preciza faptul că deși este ediția a 13-a, la noi, în Târgu-Mureș, de prin 1974 se organizează expoziții canine în această perioadă a lunii septembrie. Mai trebuie să precizăm faptul că sunt prezente anumite rase, mai puțin cunoscute la noi în țară, putem să vedem exemplare din aceste rase pe care nu le-am putut vedea până acum. Lucru îmbucurător pentru noi este acela că pentru prima dată marele premiu l-a câștigat un câine născut și crescut în România. Este o rasă engleză, cu un proprietar care este medic veterinar, un câine care și-a confirmat valoarea, el fiind câștigător a numeroase alte concursuri”, a fost prezentarea organizatorului Lokodi Csaba Zsolt. Acesta a mai precizat că debutul întrecerii din a doua zi, Transilvania Gog Show vine să completeze întrecerea devenită deja una de tradiție.

O ultimă precizare din partea sa, ediția din acest an a avut în premieră un alt fapt inedit: ploaia din seara zilei de sâmbătă. „Dacă la niciuna dintre edițiile trecute nu am avut parte de ploaie, acum ploaia din seara primei zile ne-a dat de gândit să luăm măsuri pentru edițiile viitoare și în această privință. Pe lângă câștigarea în premieră a unui câine din România, aceasta pot considera că a fost cea mai mare noutate”, a încheiat organizatorul evenimentului.