FOTO: Femeile liberale, voluntare în campania „Let’s do it, România!”

Femeile liberale din judeţul Mureş au participat sâmbătă, 15 septembrie, la campania „Let’s do it, România!”, prilej cu care au reamintit importanţa păstrării unui mediu înconjurător cât mai curat.

„Preocuparea pentru un mediu sănătos și o natură mai curată ne-au determinat să ne alăturăm, și anul acesta, campaniei „Let’s do it, România!” . Spiritul civic dobândit prin educație și cultivat prin implicarea în activităti de conștientizare contribuie semnificativ la o atitudine corectă față de mediul înconjurător. Alături de echipa doamnelor liberale și ceilalți voluntari, de la mic la mare, am petrecut câteva ore în aer liber și am reușit să curățăm arealul repartizat. Mediul înconjurător nu trebuie abordat egoist, este o moștenire care trebuie prețuită de fiecare dintre noi”, a scris, pe pagina sa de Facebook, consilierul judeţean Mara Togănel, preşedintele Organizaţiei Femeilor Liberale Mureş.

(Redacţia)